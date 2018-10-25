«Осталось 10 рублей»: в Саратове депутат начал эксперимент по выживанию на 3,5 тысячи рублей

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, который по совету экс-министра труда Натальи Соколовой решил питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц, подвел итоги первой закупки продуктов на неделю.

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко начал эксперимент, чтобы проверить на практике утверждение экс-министра труда Натальи Соколовой, которая утверждала, что пенсионерам достаточно 3,5 тысячи рублей в месяц на питание.

Бондаренко опубликовал в Инстаграме отчет о первой закупке продуктов на неделю по «министерской диете». Он планировал потратить на еду около 900 рублей.

Для начала депутат купил два килограмма картофеля, затем - морковь, лук, курицу, яйца, молоко и масло. Он не смог себе позволить приобрести помидоры, поскольку их цена составляла 100 рублей за килограмм.

В «министерскую диету» также вошли гречка, две булки хлеба и яблоки. От колбасы и сыра также пришлось отказаться. На этом деньги закончились.

«Неделя будет не самая сытая», - констатировал депутат, признавшись, что у него осталось всего 10 рублей.

Отчеты о ходе эксперимента он обещает публиковать в соцсетях.