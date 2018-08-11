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«Остались только обещания»: как в России отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

11 августа 2018, 19:39  •  117 • Украина
Президенту Украины Петру Порошенко пора прекратить спекулировать на теме российского статуса Крыма, считают парламентарии РФ. Так они отреагировали на слова украинского лидера о том, что над Ялтой и всем полуостровом вновь будет развеваться сине-жёлтый флаг. При этом в Госдуме отметили, что в последнее время у Порошенко появилась «флаговая мания»: он регулярно обещает согражданам, что украинская символика появится то в Севастополе, то в Донбассе. По мнению специалистов, подобные заявления главы государства связаны с предстоящими выборами президента, которые должны пройти весной 2019 года.
 
Президент Украины Пётр Порошенко AFP © SERGEI SUPINSKY
 

Российские парламентарии и эксперты раскритиковали слова президента Украины Петра Порошенко, который в ходе поздравления Ялты с Днём города выразил уверенность в том, что над ней вновь будет развеваться украинский флаг. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал Порошенко на то, что ни Ялта в частности, ни Крым в целом никогда не были «жемчужинами украинского государства».

Сенатор также отметил, что заявления украинского лидера связаны с грядущими в конце марта 2019 года президентскими выборами и неутешительными показателями народной поддержки.

«При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», — написал Пушков.

Напомним, президент Украины заявил, что над Ялтой, которая во вторую субботу августа отмечает День города, ещё будет развеваться украинский флаг и звучать украинский гимн.

«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и во всём Крыму будет развеваться сине-жёлтый флаг и будет звучать гордое «Ещё не умерла Украина, ни слава, ни воля...» — написал Порошенко в Twitter.

Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави.

Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде «Ще не вмерли України ні слава, ні воля».#КримЦеУкраїна#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/PEveFIpiu9

— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 августа 2018 г.

«Флаговая мания»

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, украинский флаг над Ялтой — это «голубая, а вернее жёлто-синяя, мечта» Порошенко, который в последнее время страдает какой-то «флаговой манией».

«В июне он мечтал, что «прапор» будет развеваться над Севастополем, в июле — что флаг Украины появится в Донбассе, теперь настала очередь Ялты. Судя по тенденции, Пётр Алексеевич теперь будет поднимать виртуальные флаги в Facebook и Twitter каждый месяц. Видимо, на очереди Кубань и другие «исконно украинские земли», как уверяет киевская пропаганда», — отметил парламентарий.

При этом собеседник RT посоветовал президенту Украины озаботиться не «жовто-блакитными» флагами над российским Крымом, а судьбой западных регионов страны.

«Севастополь и Крым российские. Этот вопрос решён окончательно, а вот запад Украины давно не считает себя частью Незалежной и стремится в Европу, но не в составе Украины, а сам по себе», — подчеркнул Белик.

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В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в разговоре с РИА Новости заявил, что киевским властям пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России и спекулировать на теме российского статуса Крыма.

«Никогда украинский флаг не будет развеваться ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. В те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает День города, и всё будет хорошо», — сказал Фикс.

Депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова рассказала RT, что город и его жители получили множество поздравлений с праздником из-за рубежа, в частности из Италии и немецкого Баден-Бадена. Кроме того, на торжествах в честь 180-летия города выступят специально приехавшие на Южный берег Крыма японские музыканты, которые дадут несколько концертов.

«Мне даже некогда такие глупости читать, потому что у нас тут делегации приехали из других стран. Вчера был концерт прекрасных японских артистов, которые заявили, что они приехали к нам, потому что считают, что Крым — это часть Российской Федерации. Поэтому мне, честно говоря, даже некогда следить за такими новостями. Что сказал Порошенко... Надо же что-то людям говорить, они поэтому и говорят», — отметила она.

«Мы вернулись на родину»

В свою очередь, политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT отметил, что при такой декларируемой любви Порошенко к украинским флагам было бы интересно посмотреть, как он или кто-либо из его окружения поднимает «прапор» над своими виллами в Западной Европе.

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«Всё, что говорит господин Порошенко, во многом связано с его избирательной кампанией. Предполагалось, что она у него будет трудная, а сейчас очевидно, что она уже является катастрофической. Выхода честным путём для него фактически нет. Поэтому он компенсирует это различными шагами там, где у него, как он считает, есть сильные позиции: это эксплуатация «российской угрозы», постоянное нагнетание обстановки, постоянные провокации по отношению к России», — заявил политолог.

«Они разбаловались. Привыкли к тому, что тот, кто сильнее, проявляет сдержанность, и в связи с этим они могут себе позволить мелкие пакости, которые будут, как им кажется, придавать им значения и силы», — добавил Джаралла.

Говоря о ситуации в Крыму, собеседник RT отметил, что в настоящее время полуостров «ищет своё место в составе России» и живёт теми же проблемами, которыми живёт вся страна. Однако при всех положительных и отрицательных заботах неизменными для крымчан остаются две вещи.

«Первая из них — роль президента Путина, потому что только благодаря воле, силе и характеру этого человека произошло то, что мы называем крымским чудом, то, что называется русской весной. А второй момент — это то, что Крым в России навсегда. Мы вернулись на родину», — подчеркнул эксперт.

По его словам, можно по-разному оценивать и воспринимать какие-то повседневные моменты, однако когда жители полуострова сейчас рассматривают какие-то проблемы, они каждый раз сравнивают текущее положение дел с ситуацией во время украинского периода.

«Поэтому пусть наши враги тешат себя своими фантазиями. У них всё равно ничего нет. У них прежде всего нет того же будущего. Они его сами уничтожили, разорвав дружбу с Россией», — подытожил Джаралла.

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