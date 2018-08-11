«Остались только обещания»: как в России отреагировали на слова Порошенко об украинском флаге над Ялтой

Президенту Украины Петру Порошенко пора прекратить спекулировать на теме российского статуса Крыма, считают парламентарии РФ. Так они отреагировали на слова украинского лидера о том, что над Ялтой и всем полуостровом вновь будет развеваться сине-жёлтый флаг. При этом в Госдуме отметили, что в последнее время у Порошенко появилась «флаговая мания»: он регулярно обещает согражданам, что украинская символика появится то в Севастополе, то в Донбассе. По мнению специалистов, подобные заявления главы государства связаны с предстоящими выборами президента, которые должны пройти весной 2019 года.

Российские парламентарии и эксперты раскритиковали слова президента Украины Петра Порошенко, который в ходе поздравления Ялты с Днём города выразил уверенность в том, что над ней вновь будет развеваться украинский флаг. Так, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал Порошенко на то, что ни Ялта в частности, ни Крым в целом никогда не были «жемчужинами украинского государства».

Сенатор также отметил, что заявления украинского лидера связаны с грядущими в конце марта 2019 года президентскими выборами и неутешительными показателями народной поддержки.

«При рейтинге 8% Порошенко осталось лишь одно: бодро обещать поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, то над Ялтой. Тем более что эти обещания ни к чему не обязывают. Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были «жемчужинами украинского государства», — написал Пушков.

Напомним, президент Украины заявил, что над Ялтой, которая во вторую субботу августа отмечает День города, ещё будет развеваться украинский флаг и звучать украинский гимн.

«Волшебная Ялта — настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и во всём Крыму будет развеваться сине-жёлтый флаг и будет звучать гордое «Ещё не умерла Украина, ни слава, ни воля...» — написал Порошенко в Twitter.

Чарівна Ялта – справжня перлина Криму. Як і Крим – справжня перлина Української Держави.



Впевнений, що у Ялті та по всьому Криму замайорить синьо-жовтий стяг та лунатиме горде «Ще не вмерли України ні слава, ні воля».#КримЦеУкраїна#CrimeaIsUkrainepic.twitter.com/PEveFIpiu9 — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 августа 2018 г.

«Флаговая мания»

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, украинский флаг над Ялтой — это «голубая, а вернее жёлто-синяя, мечта» Порошенко, который в последнее время страдает какой-то «флаговой манией».

«В июне он мечтал, что «прапор» будет развеваться над Севастополем, в июле — что флаг Украины появится в Донбассе, теперь настала очередь Ялты. Судя по тенденции, Пётр Алексеевич теперь будет поднимать виртуальные флаги в Facebook и Twitter каждый месяц. Видимо, на очереди Кубань и другие «исконно украинские земли», как уверяет киевская пропаганда», — отметил парламентарий.

При этом собеседник RT посоветовал президенту Украины озаботиться не «жовто-блакитными» флагами над российским Крымом, а судьбой западных регионов страны.

«Севастополь и Крым российские. Этот вопрос решён окончательно, а вот запад Украины давно не считает себя частью Незалежной и стремится в Европу, но не в составе Украины, а сам по себе», — подчеркнул Белик.

В свою очередь, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс в разговоре с РИА Новости заявил, что киевским властям пора прекратить вмешиваться во внутренние дела России и спекулировать на теме российского статуса Крыма.

«Никогда украинский флаг не будет развеваться ни над Ялтой, ни над Крымом. Пусть Порошенко занимается Украиной. В те месяцы, которые ему остались в качестве президента, пусть он занимается своими делами и не лезет в наши дела. Ялта отмечает День города, и всё будет хорошо», — сказал Фикс.

Депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова рассказала RT, что город и его жители получили множество поздравлений с праздником из-за рубежа, в частности из Италии и немецкого Баден-Бадена. Кроме того, на торжествах в честь 180-летия города выступят специально приехавшие на Южный берег Крыма японские музыканты, которые дадут несколько концертов.

«Мне даже некогда такие глупости читать, потому что у нас тут делегации приехали из других стран. Вчера был концерт прекрасных японских артистов, которые заявили, что они приехали к нам, потому что считают, что Крым — это часть Российской Федерации. Поэтому мне, честно говоря, даже некогда следить за такими новостями. Что сказал Порошенко... Надо же что-то людям говорить, они поэтому и говорят», — отметила она.

«Мы вернулись на родину»

В свою очередь, политический эксперт Владимир Джаралла в беседе с RT отметил, что при такой декларируемой любви Порошенко к украинским флагам было бы интересно посмотреть, как он или кто-либо из его окружения поднимает «прапор» над своими виллами в Западной Европе.

«Всё, что говорит господин Порошенко, во многом связано с его избирательной кампанией. Предполагалось, что она у него будет трудная, а сейчас очевидно, что она уже является катастрофической. Выхода честным путём для него фактически нет. Поэтому он компенсирует это различными шагами там, где у него, как он считает, есть сильные позиции: это эксплуатация «российской угрозы», постоянное нагнетание обстановки, постоянные провокации по отношению к России», — заявил политолог.

«Они разбаловались. Привыкли к тому, что тот, кто сильнее, проявляет сдержанность, и в связи с этим они могут себе позволить мелкие пакости, которые будут, как им кажется, придавать им значения и силы», — добавил Джаралла.

Говоря о ситуации в Крыму, собеседник RT отметил, что в настоящее время полуостров «ищет своё место в составе России» и живёт теми же проблемами, которыми живёт вся страна. Однако при всех положительных и отрицательных заботах неизменными для крымчан остаются две вещи.

«Первая из них — роль президента Путина, потому что только благодаря воле, силе и характеру этого человека произошло то, что мы называем крымским чудом, то, что называется русской весной. А второй момент — это то, что Крым в России навсегда. Мы вернулись на родину», — подчеркнул эксперт.

По его словам, можно по-разному оценивать и воспринимать какие-то повседневные моменты, однако когда жители полуострова сейчас рассматривают какие-то проблемы, они каждый раз сравнивают текущее положение дел с ситуацией во время украинского периода.

«Поэтому пусть наши враги тешат себя своими фантазиями. У них всё равно ничего нет. У них прежде всего нет того же будущего. Они его сами уничтожили, разорвав дружбу с Россией», — подытожил Джаралла.