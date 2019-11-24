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Остались "зависшие вопросы": МИД об итогах заседания суда в Гааге по спору с Украиной

24 ноября 2019, 12:39  •  218 • Политика
Россия и Украина не пришли к консенсусу ни по одному из множества разногласий на первом заседании межгосударственного арбитража в Гааге. Как прокомментировали в российском МИД, многие вопросы "зависли", и теперь уже суд будет решать, как дальше вести процесс.
Спор Украины и России касается инцидента в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Как рассказали сегодня в российском Министерстве иностранных дел, первое заседание в Гааге не привело к разрешению принципиальных разногласий.
В связи с этим Международный арбитражный суд теперь самостоятельно определится по поводу разрешения этих вопросов, включая и разделение процесса на два этапа - юрисдикционный и субстантивный.
В сообщении внешнеполитического ведомства России подчёркивается, что на первом этапе должно быть установлено наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело. После этого начинается второй этап, который предполагает разбирательство дела по существу.
В ближайшее время суд должен принять процессуальные документы, после чего разбирательство спора между Украиной и Россией "вступит в практическую фазу".
25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, три корабля ВМС Украины - "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе и были задержаны. В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву.
В Киеве действия России назвали "актом военной агрессии", в некоторых регионах Украины было временно введено военное положение. Москва при этом заявила о намеренной провокации со стороны украинских властей.
В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передача Украине задержанных кораблей состоялась 18 ноября 2019 года.

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