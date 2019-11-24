Остались "зависшие вопросы": МИД об итогах заседания суда в Гааге по спору с Украиной

Спор Украины и России касается инцидента в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года. Как рассказали сегодня в российском Министерстве иностранных дел, первое заседание в Гааге не привело к разрешению принципиальных разногласий.

В связи с этим Международный арбитражный суд теперь самостоятельно определится по поводу разрешения этих вопросов, включая и разделение процесса на два этапа - юрисдикционный и субстантивный.

В сообщении внешнеполитического ведомства России подчёркивается, что на первом этапе должно быть установлено наличие или отсутствие у арбитража компетенции рассматривать данное дело. После этого начинается второй этап, который предполагает разбирательство дела по существу.

В ближайшее время суд должен принять процессуальные документы, после чего разбирательство спора между Украиной и Россией "вступит в практическую фазу".

25 ноября 2018 года, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, три корабля ВМС Украины - "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе и были задержаны. В отношении 24 украинских моряков было возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Они были арестованы и доставлены в Москву.

В Киеве действия России назвали "актом военной агрессии", в некоторых регионах Украины было временно введено военное положение. Москва при этом заявила о намеренной провокации со стороны украинских властей.

В сентябре 2019 года моряков вернули на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами. Передача Украине задержанных кораблей состоялась 18 ноября 2019 года.