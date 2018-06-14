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Остались без защиты

14 июня 2018, 16:09  •  134 • Карикатуры

"Лаборатория Касперского" решила временно прекратить сотрудничество с Европолом из-за резолюции Европарламента об усилении киберзащиты ЕС от России, Китая и КНДР. Документ был принят 13 июня.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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