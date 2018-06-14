|
Остались без защиты
14 июня 2018, 16:09 • 134 • Карикатуры
"Лаборатория Касперского" решила временно прекратить сотрудничество с Европолом из-за резолюции Европарламента об усилении киберзащиты ЕС от России, Китая и КНДР. Документ был принят 13 июня.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подпишитесь на нас
134
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
09 июня 2018, 04:09
|
09 июня 2018, 10:40
|
09 июня 2018, 18:39
|
12 июня 2018, 22:54
|
07 июня 2018, 22:39
|
09 июня 2018, 20:24
|
10 июня 2018, 22:09