Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
Главная / В мире

Осталась одна Конфета: Королева Елизавета простилась с Вулканом

06 декабря 2020, 19:05  •  115 • В мире
Пёс породы дорги, принадлежавший британской королеве, умер на 14-м году жизни. Теперь у Елизаветы II осталась только одна собака по кличке Конфета.
Собака по кличке Вулкан, которая жила в Букингемском дворце с 2007 года, умерла от старости. Королева Великобритании - известная поклонница собак пород такса и вельш-корги, а также их метисов - дорги. Она увлеклась этими собаками ещё в детстве, а за почти 80 лет царствования у неё жило более 30 псов.
В последнее время у королевы оставались только два пса, новых она заводить отказалась: королева уже в преклонном возрасте, и она не хочет обременять кого-либо заботами о собаках после её смерти.
Теперь, с уходом верного Вулкана, у её величества остался только один питомец - собака Конфета. Напомним, королева Елизавета II отметила весной 94-й день рождения, её мужу, принцу Филиппу, 99 лет.
Ранее мы писали, что бывший дворецкий британской королевы Елизаветы II открыл некоторые неожиданные детали монаршего быта. Оказывается, у главы дома Виндзоров есть небольшое пристрастие - она обожает мыть посуду. "Надевает перчатки и моет", - рассказал экс-слуга.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
05 декабря 2020, 22:55
Трамп устроил взбучку министру юстиции прямо в Белом доме - CNN
06 декабря 2020, 04:25
Ковид убил последнего "великана" Франции
05 декабря 2020, 22:50
Задержаны 64 человека: как проходят протесты во Франции
05 декабря 2020, 22:55
Спецслужбы Латвии 8 часов допрашивали русскоязычного журналиста
06 декабря 2020, 04:25
Палестинский кризис. Израиль смог надломить сопротивление?
06 декабря 2020, 02:30
«Курс на обострение»: почему глава Нацразведки США назвал КНР главной угрозой со времён Второй мировой войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 декабря 2020, 02:55
Парламент Молдовы отказался подчиняться Майе Санду
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
01 декабря 2020, 02:30
"Это нечестно, несправедливо!": Санду не смогла договориться с Россией по газу "на этом берегу"
01 декабря 2020, 14:25
Бунт "политического самоубийцы": Разошедшуюся Санду остудили сами молдаване
30 ноября 2020, 13:40
"Лавров замолчит, придётся слушать Шойгу". Германия прочувствовала на себе крылатую фразу
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.