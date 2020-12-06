Осталась одна Конфета: Королева Елизавета простилась с Вулканом

Собака по кличке Вулкан, которая жила в Букингемском дворце с 2007 года, умерла от старости. Королева Великобритании - известная поклонница собак пород такса и вельш-корги, а также их метисов - дорги. Она увлеклась этими собаками ещё в детстве, а за почти 80 лет царствования у неё жило более 30 псов.

В последнее время у королевы оставались только два пса, новых она заводить отказалась: королева уже в преклонном возрасте, и она не хочет обременять кого-либо заботами о собаках после её смерти.

Теперь, с уходом верного Вулкана, у её величества остался только один питомец - собака Конфета. Напомним, королева Елизавета II отметила весной 94-й день рождения, её мужу, принцу Филиппу, 99 лет.

Ранее мы писали, что бывший дворецкий британской королевы Елизаветы II открыл некоторые неожиданные детали монаршего быта. Оказывается, у главы дома Виндзоров есть небольшое пристрастие - она обожает мыть посуду. "Надевает перчатки и моет", - рассказал экс-слуга.