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Осталась куча чиновников: Саакашвили заявил об уничтожении украинского государства

28 июня 2020, 10:00  •  179 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня занимает пост главы исполкома Национального совета реформ Украины, заявил об уничтожении украинского государства. По его словам, на территориях, которые ранее назывались Украиной, осталась только куча чиновников.
Как сообщает телеканал "Украина-24", Саакашвили заявил о том, что на Украине есть чиновники, "которые [действуют] именем несуществующего государства".
"Потому что государство - это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует?" - спросил он.
По словам Саакашвили, "на Украине существует куча чиновников" и у каждой группы этих чиновников есть свой начальник. Он отметил, что качество жизни здесь жёстко определяется принадлежностью к определённой группе.
"Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", - "развел руками" Саакашвили.
Ранее в разговоре с украинским бизнесменом Игорем Гуменным Саакашвили заявил, что в России намного быстрее решается ряд вопросов, над которыми приходится долго размышлять на Украине. В частности, он отметил, что в вопросах налоговой системы, бизнеса Россия ушла намного дальше, чем Украина.

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