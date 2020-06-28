Осталась куча чиновников: Саакашвили заявил об уничтожении украинского государства

Как сообщает телеканал "Украина-24", Саакашвили заявил о том, что на Украине есть чиновники, "которые [действуют] именем несуществующего государства".

"Потому что государство - это то, которое для всех, которое обеспечивает справедливость для всех, которое защищает всех. Где такое на Украине существует?" - спросил он.

По словам Саакашвили, "на Украине существует куча чиновников" и у каждой группы этих чиновников есть свой начальник. Он отметил, что качество жизни здесь жёстко определяется принадлежностью к определённой группе.

"Как будто люди рождаются с этим. А где государство? Государства просто нет", - "развел руками" Саакашвили.

Ранее в разговоре с украинским бизнесменом Игорем Гуменным Саакашвили заявил, что в России намного быстрее решается ряд вопросов, над которыми приходится долго размышлять на Украине. В частности, он отметил, что в вопросах налоговой системы, бизнеса Россия ушла намного дальше, чем Украина.