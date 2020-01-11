Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения

Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло украинскую ноту протеста. В ноте украинские дипломаты протестовали против посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма - визит был нанесён накануне, в четверг, 9 января.

В ноте украинские дипломаты говорили об участии Путина в совместных учениях флота в Чёрном море, где, президент, в том числе, наблюдал за пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал".

В МИД России пояснили, что ни Путин, ни другие российские официальные лица не должны ни с кем согласовывать визиты в Крым по одной простой причине. Это субъект России, и, в частности, к Киеву он не имеет никакого отношения. Украинских коллег российские дипломаты просят, наконец, принять реальность, осознав, что Крым - часть России.

В целом же, можно добавить, что оснований для протеста не было, потому ноту и вернули без рассмотрения.