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Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения

11 января 2020, 01:24  •  110 • Политика
Русские дипломаты вернули ноту украинских коллег, направленную в связи с визитом Владимира Путина в Крым, без рассмотрения. Кроме того, представители МИД России посоветовали Киеву осознать, наконец, реальность. А заключается она в том, что Крым давно стал частью России.
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло украинскую ноту протеста. В ноте украинские дипломаты протестовали против посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма - визит был нанесён накануне, в четверг, 9 января.
В ноте украинские дипломаты говорили об участии Путина в совместных учениях флота в Чёрном море, где, президент, в том числе, наблюдал за пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В МИД России пояснили, что ни Путин, ни другие российские официальные лица не должны ни с кем согласовывать визиты в Крым по одной простой причине. Это субъект России, и, в частности, к Киеву он не имеет никакого отношения. Украинских коллег российские дипломаты просят, наконец, принять реальность, осознав, что Крым - часть России.
В целом же, можно добавить, что оснований для протеста не было, потому ноту и вернули без рассмотрения.

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