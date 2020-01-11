|
Осознайте, наконец, реальность: русские дипломаты вернули Киеву ноту без рассмотрения
11 января 2020, 01:24 • 110 • Политика
Русские дипломаты вернули ноту украинских коллег, направленную в связи с визитом Владимира Путина в Крым, без рассмотрения. Кроме того, представители МИД России посоветовали Киеву осознать, наконец, реальность. А заключается она в том, что Крым давно стал частью России.
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло украинскую ноту протеста. В ноте украинские дипломаты протестовали против посещения президентом России Владимиром Путиным Крыма - визит был нанесён накануне, в четверг, 9 января.
В ноте украинские дипломаты говорили об участии Путина в совместных учениях флота в Чёрном море, где, президент, в том числе, наблюдал за пуском гиперзвуковых ракет "Кинжал".
В МИД России пояснили, что ни Путин, ни другие российские официальные лица не должны ни с кем согласовывать визиты в Крым по одной простой причине. Это субъект России, и, в частности, к Киеву он не имеет никакого отношения. Украинских коллег российские дипломаты просят, наконец, принять реальность, осознав, что Крым - часть России.
В целом же, можно добавить, что оснований для протеста не было, потому ноту и вернули без рассмотрения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
110
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 января 2020, 02:39
|
04 января 2020, 06:54
|
07 января 2020, 16:09
|
06 января 2020, 23:54
|
05 января 2020, 21:54
|
06 января 2020, 07:39
|
06 января 2020, 01:09