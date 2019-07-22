«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Глава СНБО Украины Александр Данилюк считает, что введение упрощённой схемы получения российского гражданства для жителей Донбасса — это «провокация» Москвы. По словам чиновника, таким образом Россия якобы «нарушила Минские соглашения». Данилюк пообещал принять меры, чтобы процесс выдачи российских паспортов «прекратился или максимально усложнился». В ответ на это в Госдуме напомнили, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе. В Совфеде, в свою очередь, выразили мнение, что заявления руководителя СНБО повторяют риторику экс-президента Петра Порошенко и его окружения.

Киев намерен отреагировать на решение Москвы об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

«Это является нарушением Минских соглашений, спланированная провокация, и мы, конечно, не оставим это так», — цитирует Данилюк агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинские власти намерены принять «конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился». В частности, речь идёт о введении санкций.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что уже подготовили для СНБО перечень мер в ответ на действия России. К тому же президент страны Владимир Зеленский поручил внешнеполитическому ведомству Украины разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк

РИА Новости

Кроме того, гуманитарные шаги Москвы ранее подвергли критике в Вашингтоне. По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, упрощение процедуры выдачи гражданства РФ для жителей Донбасса якобы противоречит духу Минских соглашений. Вдобавок RT ознакомился с докладом Шведского института оборонных исследований (FOI), в котором выдачу российских паспортов в Донбассе назвали поводом для «интервенции» России.

Напомним, 17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, расширяющий число жителей Украины, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощённой процедуре. Согласно документу, особые правила распространяются на всех, кто проживал в Донецкой и Луганской областях Украины до событий 2014 года. Обратим внимание, что президентское распоряжение стало дополнением к апрельскому указу, в котором упрощённая схема получения гражданства РФ касалась только жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Россия не навязывает своё гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «АиФ».

При этом он подчеркнул, что Москва использует практику, которую на протяжении многих лет осуществляет целый ряд государств Европы, в частности Польша, Венгрия и Румыния.

«Политики Украины заражены «антироссийским вирусом»

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, заявление Александра Данилюка очень похоже на риторику бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения. Сенатор предположил, что нынешний глава СНБО также может быть заражён «антироссийским вирусом».

«Все прекрасно понимают, что Россия не является стороной конфликта. С таким же успехом можно обвинять Францию или Германию и говорить, что они тоже не соблюдают Минские соглашения. Крайне странное заявление делает Данилюк», — заявил Цеков в разговоре с RT.

Он отметил, что Украина, выбрав антироссийский путь, превратилась из одной из самых успешных республик бывшего СССР в «самую отсталую страну» постсоветского пространства.

«Почему это произошло? Потому что все эти годы украинские власти проводят антироссийский курс и не могут от него отказаться. Я глубоко убеждён, что Украина как государство станет цивилизованной только тогда, когда к власти придёт политик, который понимает, что нужно восстанавливать отношения с Россией и восстанавливать всё, что с связано с русским языком и русской культурой на Украине. А до этого будет продолжаться разрушение страны. Ещё раз говорю: они просто заражены «антироссийским вирусом», он у них уже в крови. В том числе у таких личностей, как Данилюк», — пояснил сенатор.

Как считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, очень странно слышать рассуждения о минских договорённостях со стороны Киева, который их не выполняет. К тому же Россия не является стороной конфликта в Донбассе, напомнил Бальбек.

«Украина выбросила из головы Минские соглашения и не собиралась их исполнять, а на каждую нашу инициативу возмущается, говоря о якобы срыве соглашений «нормандской четвёрки». Если следовать украинской логике, то мы просто должны уговорить жителей Донбасса выйти на линию огня и сдаться на милость официального Киева», — заметил собеседник RT.

По его словам, на Украине заявляют о вмешательстве России, не обращая внимания на то, что Москва пытается решить гуманитарные проблемы жителей Донбасса.

«Нам говорят про какую-то правомерность... А для помощи нуждающимся нужны какие-то особые международные законы? Со стороны официального Киева это особый цинизм по отношению к собственным гражданам — обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба», — заключил парламентарий.