«Особый статус в НАТО»: зачем Венгрия, Словакия, Хорватия и Словения создают общее командование силами спецопераций

Министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся создания регионального командования силами специальных операций. Церемония проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом предполагается, что позднее к этим четырём странам может присоединиться Австрия, которая не входит в альянс. Ранее глава оборонного ведомства Хорватии Тибор Бенкё заявлял, что одним из приоритетных направлений деятельности командования станут Западные Балканы. По мнению экспертов, при помощи этой структуры НАТО хочет сфокусироваться на работе со странами, которые не присоединились к организации.

Министры обороны Венгрии, Словакии, Хорватии и Словении подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся создания регионального компонентного командования специальных операций (Regional Special Operations Component Command, R-SOCC). Церемония подписания прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (все четыре страны входят в эту организацию).

«Цель этой новой инициативы — создание командования сил специального назначения, готового и способного реагировать на угрозы и вызовы, возникающие внутри и за пределами прилегающих районов. Межгосударственное сотрудничество в этой области позволит нам применять силы специального назначения более оперативным, эффективным и координированным образом. При полноценном объединении вкладов стран-участниц это новое командование обеспечит пользу, намного превосходящую то, на что способны его составные части по отдельности», — заявил присутствовавший на подписании заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Он обратил внимание, что меморандум был подписан всего лишь через восемь месяцев после согласования соответствующего протокола о намерениях. По мнению Джоанэ, это свидетельствует о том, что страны альянса «стремятся к плодотворному межгосударственному сотрудничеству».

Подробнее о целях и задачах R-SOCC рассказал министр обороны Венгрии Тибор Бенкё.

«Исходя из нашего понимания потребностей НАТО, работу следует начать здесь, в центральноевропейском регионе, с создания компонентного командования силами специальных операций при активной поддержке экспертов из Словакии, Хорватии, Словении, а позже и Австрии», — сообщил министр.

Напомним, что Австрия не входит в НАТО и является нейтральным государством. Следует отметить, что в феврале, после подписания протокола о намерениях, Бенкё заявлял о том, что одним из приоритетных направлений деятельности R-SOCC будут Западные Балканы, где также не все государства входят в альянс. Таким образом, речь идёт о структуре, деятельность которой не будет ограничиваться рамками стран — членов НАТО, отмечают эксперты.

Согласно утверждённому плану, региональное командование специальных операций начнёт свою работу в январе 2021 года. Наладить взаимодействие между силами спецопераций всех четырёх стран и начать функционировать в полном объёме R-SOCC должно, как предполагается, к 2024 году.

«Бесхозное» пространство

Меморандум, подписанный в Брюсселе, можно рассматривать как попытку преодолеть трудности, с которыми столкнулось НАТО на Балканах, считают эксперты. Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт напоминает, что к своим южным границам альянс стал проявлять повышенное внимание после событий на Украине в 2014 году. США и их европейских союзников беспокоило то, что на Балканском полуострове есть несколько стран, которые не входят в НАТО и при этом исторически имеют довольно тесные связи с Россией.

«Речь идёт в первую очередь о Сербии и Черногории. Но в целом тот факт, что полуостров оказался в геополитическом смысле «бесхозным», не могло не волновать Брюссель и Вашингтон», — сказал он в беседе с RT.

Церемония подписания меморандума

© Nato.int

Ранее альянс предпринял ряд шагов на этом направлении. Длившиеся на протяжении многих лет переговоры о присоединении Черногории к НАТО были успешно завершены. Кроме того, благодаря посредничеству Брюсселя и Вашингтона удалось закончить давний греко-македонский спор о названии бывшей югославской республики Македония. Её переименовали в Северную Македонию, и Греция сняла своё вето на приём этой страны в НАТО.

Но дальше в процессе расширения альянса наступила пауза. Сербия проявляет заинтересованность во вступлении в ЕС, но не хочет вступать в НАТО. Кроме того, Белград препятствует вступлению частично признанного Косова в альянс, а в НАТО крайне неохотно берут страны, которые имеют потенциально конфликтные отношения со своими соседями, говорит Энгельгардт. На позицию Белграда ориентируется Республика Сербская. Она входит в состав Боснии и Герцеговины и блокирует вступление этого государства в НАТО.

«Что касается Северной Македонии, то там чётко дали понять: с их точки зрения, присоединение к альянсу и Евросоюзу тесно взаимосвязаны. Хотите видеть страну в НАТО — принимайте заодно в ЕС. Такова позиция Скопье. И вот здесь-то и возникла проблема, потому что ряд европейских стран не хотят принимать эту страну в Евросоюз», — сказал RT заведующий Центром этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель.

В июле переговоры о вступлении Северной Македонии, а также Албании в ЕС были отложены. Против их приёма в Евросоюз выступили Франция, Нидерланды и Дания, сославшиеся на то, что албанцы и македонцы недостаточно активно проводят необходимые для этого реформы. Глава Министерства обороны Северной Македонии Радмила Шекеринская допустила, что и ратификация протокола о вступлении страны в НАТО может затянуться на неопределённый срок.

Поэтому в Брюсселе решили усилить контакты с государствами Балкан, чтобы там не потеряли интерес к евроатлантической интеграции. В рамках ЕС был активизирован процесс присоединения к Шенгенскому соглашению. В частности, Еврокомиссия положительно оценила соответствующие усилия со стороны Хорватии.

Были предприняты меры и по линии НАТО. Так, летом прошли крупнейшие за всю историю Северной Македонии военные учения НАТО под названием «Решительный удар». В них, помимо македонских военных, приняли участие несколько тысяч военнослужащих из США, Черногории, Албании, Литвы и Болгарии.

«Укрепить юго-восточный фланг»

Появление регионального компонентного командования специальных операций во многом носит демонстративный характер и призвано показать, что НАТО уделяет своим членам в Восточной Европе особое внимание, считают эксперты.

«Создание R-SOCC — это элемент развития инфраструктуры альянса в Восточной Европе вообще и на Балканах в частности. Новая организация будет взаимодействовать с другими государствами, которые не входят в НАТО. Речь идёт в первую очередь о взаимодействии на уровне силовых структур», — отмечает Энгельгардт.

Венгерский солдат

© honvedelem.hu

По мнению эксперта, создание R-SOCC соответствует стратегии руководства НАТО. Она направлена на то, чтобы сделать членство в альянсе привлекательным для малых государств и менее обременительным для крупных.

«Венгрия, Словакия, Хорватия и Словения получили особый, своего рода привилегированный статус в НАТО, отдельную структуру, в рамках которой они могут себя реализовать. Вместе с тем они займутся теми вопросами, которыми могли бы заняться США, Германия, Великобритания. Получается такой американский «субподряд». Примерно то же самое существует и на других флангах НАТО. Например, в Прибалтике сделан упор на вопросы кибербезопасности», — говорит Энгельгардт.

Речь идёт о Центре киберзащиты НАТО, который был создан в Эстонии. Помимо этого, в Прибалтике проводятся учения по борьбе с кибератаками.

Кандель полагает, что создание R-SOCC является попыткой НАТО «укрепить свой юго-восточный фланг» и сделать процесс принятия решений внутри альянса более оперативным на локальном уровне.

«Появляется структура, нацеленная на автономное действие... Одна из застарелых проблем альянса — его неповоротливость в принятии решений. Она давала о себе знать неоднократно, когда НАТО оказывалось перед необходимостью применить войска. В альянсе состоят 29 стран, у каждой из которых свои интересы и понимание, что и как надо делать», — заключил эксперт.