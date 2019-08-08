Особый статус проблемного штата: чем может грозить обострение отношений между Индией и Пакистаном

Пакистан после решения Индии упразднить особый автономный статус штата Джамму и Кашмир понизил уровень дипломатических отношений с Нью-Дели и приостановил торговлю с соседним государством. Кроме того, Исламабад планирует обратиться в ООН. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что решение об отмене особого статуса Кашмира «придаст импульс развития» региону. Как считают эксперты, не исключён новый виток конфликта, однако пока стороны действуют довольно сдержанно.

Отношения между соседствующими друг с другом государствами Индией и Пакистаном вновь накаляются. Причиной взаимных претензий стала законодательная инициатива, отменяющая особый статус штата Джамму и Кашмир, действовавший на протяжении последних 70 лет.

В этой связи под председательством премьер-министра Пакистана Имрана Шаха прошёл Национальный комитет безопасности. По его итогам было принято решение о понижении уровня дипломатических отношений, приостановке торговых отношений и пересмотре торговых договорённостей с Индией. Кроме того, из страны высылаются индийские дипломаты.

«У нас больше не будет дипломатического присутствия в Нью-Дели. Их коллеги также будут отосланы», — цитирует министра иностранных дел Шаха Мехмуда Куреши издание Dawn.

В ближайшее время Исламабад планирует поднять вопрос упразднения автономии индийского штата Джамму и Кашмир в Совете Безопасности ООН. К тому же в Пакистане создан комитет высшего уровня по подготовке плана ответных действий — в правовом, политическом и дипломатическом поле.

Расположенный на северо-западе Индии штат Джамму и Кашмир до 1947 года был полунезависимым княжеством во главе с махараджей Хари Сингхом — индуистом. При этом основная часть населения (около 70%) исповедовала ислам. После раздела Британской Индии Джамму и Кашмир был разъединён: одна часть штата отошла Пакистану, а другая — Индии. В этом регионе до сих пор нет оформленной границы, она проходит по линии демаркации 1949 года.

Напомним, что в понедельник, 5 августа, верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую статью 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус. При этом образуются две союзные территории — Ладакх, а также Джамму и Кашмир.

Во вторник, 6 августа, законопроект был принят нижней палатой парламента Индии. После этого решения премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с обращением. По его словам, инициатива, утверждённая со значительной поддержкой, «придаст импульс развития» двум новым территориальным объединениям.

«Я благодарю моих братьев и сестёр в Джамму, Кашмире и Ладакхе за их отвагу и упорство», — написал Моди в Twitter.

Он подчеркнул, что теперь регион «свободен от оков и его ожидает светлое будущее».

«Дипломатическое наступление»

Как заметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова кандидат исторических наук Алексей Куприянов, вопрос территорий Джамму и Кашмира не впервые находится на рассмотрении законодательных органов Индии.

«Это не самый худший момент в истории индо-пакистанских отношений. В Индии ещё в 1951 году планировали отменить особый статус Джамму и Кашмира. Судя по всему, сейчас к этому решению индийское руководство подтолкнули внешнеполитические моменты. В частности, странный наметившийся прогресс на афганском треке между пакистанцами и американцами», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что решение Исламабада о прекращении торговых отношений и пересмотре договорённостей в торговле не слишком повредят Нью-Дели, поскольку доля Пакистана в товарообороте Индии, по словам эксперта, составляет менее 10%.

«Не стоит ждать и военных проблем. Поскольку то, что происходит сейчас, застало Пакистан врасплох и он не готов к военному обострению. Агрессивных фактов, которые толкают к обострению отношений, сейчас нет. Но Пакистан может предпринять дипломатическое наступление на Индию, будет пытаться заручиться поддержкой других мусульманских стран, пытаться вынести вопрос на заседание Совбеза ООН», — указал Куприянов в беседе с RT.

По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, индийские власти провели «молниеносную операцию».

«Они буквально за несколько часов отменили особый статус для штатов Джамму и Кашмир и поставили их под федеральное управление. Это гарантирует отсутствие переговоров между Пакистаном и Индией», — указал собеседник RT.

Эксперт подчеркнул, что пока в Исламабаде действуют сдержанно.

«Подозреваю, что Пакистан всё-таки находится в контакте с Вашингтоном и ЕС. Видимо, провоцирование Индии на силовую реакцию — согласованная точка зрения. Будем надеяться, что на этой стадии конфликт заморозится», — предположил Суздальцев.