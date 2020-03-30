Особый путь Швеции? Единственная страна, пустившая эпидемию на самотёк, надеется на "сильное общество" - Spiegel

Авторы Spiegel рассказывают о том, что в Швеции, несмотря на более чем три тысячи заражённых и 105 умерших от коронавируса, продолжается обычная жизнь. Государство пока не планирует вводить карантин и не накладывает запреты, ограничиваясь лишь рекомендациями.

Как пишут авторы, в Швеции даже не закрыли школы, работают все магазины, а курорты готовятся к наплыву туристов на Пасху. Люди спокойно гуляют, развлекаются, занимаются спортом и посещают бары. Не закрылся ни один ресторан.

Власти лишь рекомендуют соблюдать осторожность и советуют пожилым людям не покидать домов, но этим всё и ограничивается. В Швеции гордятся своим "сильным обществом", которое способно само постепенно научиться жить в новых условиях и самостоятельно дисциплинируется.

А в ответ на все упрёки в недальновидности и безответственности шведы указывают на печальные цифры статистики заболевших и умерших в тех странах, где действует жёсткий карантин. Напомним, в той же Германии при всех возможных мерах ограничений уже зарегистрировано более 55 тысяч заболевших, 389 человек скончались.

В Стокгольме уверены: бороться с COVID-19 можно только с помощью вакцины, но пока её нет - остаётся только вырабатывать иммунитет, а для этого карантин не только не нужен, но и может быть вреден.

Авторы не берутся утверждать, что шведы поступают правильно, но от всей души желают им удачи.