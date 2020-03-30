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Особый путь Швеции? Единственная страна, пустившая эпидемию на самотёк, надеется на "сильное общество" - Spiegel

30 марта 2020, 22:35  •  55 • В мире
Швеция остаётся единственной страной, которая игнорирует опасность коронавируса и фактически пустила эпидемию на самотёк. Как пишет немецкий Spiegel, шведы верят в свой "особый путь" и надеются на "сильное общество", которое само, без жёстких ограничений, отрегулирует своё поведение.
Авторы Spiegel рассказывают о том, что в Швеции, несмотря на более чем три тысячи заражённых и 105 умерших от коронавируса, продолжается обычная жизнь. Государство пока не планирует вводить карантин и не накладывает запреты, ограничиваясь лишь рекомендациями.
Как пишут авторы, в Швеции даже не закрыли школы, работают все магазины, а курорты готовятся к наплыву туристов на Пасху. Люди спокойно гуляют, развлекаются, занимаются спортом и посещают бары. Не закрылся ни один ресторан.
Власти лишь рекомендуют соблюдать осторожность и советуют пожилым людям не покидать домов, но этим всё и ограничивается. В Швеции гордятся своим "сильным обществом", которое способно само постепенно научиться жить в новых условиях и самостоятельно дисциплинируется.
А в ответ на все упрёки в недальновидности и безответственности шведы указывают на печальные цифры статистики заболевших и умерших в тех странах, где действует жёсткий карантин. Напомним, в той же Германии при всех возможных мерах ограничений уже зарегистрировано более 55 тысяч заболевших, 389 человек скончались.
В Стокгольме уверены: бороться с COVID-19 можно только с помощью вакцины, но пока её нет - остаётся только вырабатывать иммунитет, а для этого карантин не только не нужен, но и может быть вреден.
Авторы не берутся утверждать, что шведы поступают правильно, но от всей души желают им удачи.
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