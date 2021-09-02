Особый край державы: Путин поднял главные проблемы ДФО

Отток населения с Дальнего Востока свидетельствует о том, что пока мер поддержки этой территории недостаточно. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО , которое он провел 2 сентября во Владивостоке на полях ВЭФ. При этом президент назвал исторической задачей приумножение населения в регионе. Глава государства обратил внимание на нехватку врачей на Дальнем Востоке, а также потребовал не завышать цены на авиабилеты и обеспечить мобильность граждан по всей стране . Как заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, власти расширят программу субсидирования авиабилетов для всех категорий жителей Дальнего Востока с 11 маршрутов до 21-го.

Сшивание страны

Несмотря на то что в России была запущена нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2035 года, многие вопросы по-прежнему требуют особого внимания со стороны властей.

В частности, это касается авиасообщения. Сейчас действует программа субсидирования билетов на рейсы с Дальнего Востока в европейскую часть страны . Она охватывает не только льготные категории населения, а всех жителей ДФО.

— Однако в некоторых регионах граждане в этом году не смогли купить льготные авиабилеты: либо исчерпан лимит билетов, хотя до конца года еще много времени, либо регион вовсе не получил субсидии, — подчеркнул Владимир Путин .

Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

Такая ситуация недопустима, поскольку важно обеспечить свободное передвижение граждан по всей стране , считает он. В связи с этим президент призвал создать систему, которая позволит каждый год автоматически выделять субсидии на перевозки с Дальнего Востока.

Кроме того, он заявил о необходимости повысить транспортную связанность между субъектами федерального округа. По мнению президента, нужно расширять сеть внутрирегиональных маршрутов и обновлять авиапарк на этих рейсах . Сейчас на базе перевозчика «Аврора» уже создана единая дальневосточная авиакомпания, которая в июле перевезла первых пассажиров.

— Обращаю внимание: самолеты должны летать по тем направлениям, которые нужны гражданам . При этом важно, чтобы цена авиабилетов была, что называется, «подъемной» для людей, только в этом случае пассажиропоток авиакомпании будет расти. Покупательная способность тех, кто эту услугу получает, должна соответствовать стоимости билета , — отметил глава РФ.

Президент также предложил избавить малые аэропорты от избыточных требований к их работе . По его словам, многие населенные пункты в ДФО находятся в удаленных местах, в результате чего авиаперелет — единственный способ связи с другими городами. При этом малые аэропорты, даже если сюда прилетает лишь несколько рейсов в неделю, обязаны выполнять почти те же требования, что и крупные хабы. Это касается, например, безопасности инфраструктуры, наличия специальных групп быстрого реагирования, пояснил президент.

В целом транспортная ситуация на Дальнем Востоке становится сдерживающим фактором для социально-экономического развития этой территории , а если учитывать ее потенциал, то и всей страны, считает ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Павильон авиакомпании «Аврора» на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Фото: Пресс-служба администрации Президента РФ/kremlin.ru

— Этот вопрос нуждается в ускоренном решении прежде всего с точки зрения пассажирских перевозок. Важным остается вопрос мобильности студентов и учащихся: они должны иметь возможность приезжать учиться в другие регионы. А помимо учебы еще значимыми являются вопросы студенческого экологического туризма и волонтерских проектов — и это тоже во многом зависит от транспортной инфраструктуры, — сказал эксперт «Известиям».

Первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания сообщил, что власти планируют расширить программу субсидирования авиабилетов для всех категорий жителей Дальнего Востока с 11 маршрутов до 21-го в 2022-м . Кроме того, он предложил ограничить число льготных авиаперелетов на одного человека, так как билеты зачастую приобретаются для бизнес-поездок.

В поиске врачей

На совещании также затрагивались проблемы в медицине. Владимир Путин обратил внимание на нехватку врачей и необходимость обновления первичного звена здравоохранения. Кроме того, в субъектах ДФО зачастую отсутствует инфраструктура для реабилитации граждан, в том числе и тех, кто переболел коронавирусом , добавил он.

— На Дальнем Востоке много небольших населенных пунктов, расстояние между которыми может достигать сотен километров, и действующая модель финансирования здравоохранения здесь зачастую «хромает» . Людям не всегда доступна качественная медицинская помощь, оснащение поликлиник, ФАПов порой оставляет желать лучшего, — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, финансирование по системе ОМС за выполненные объемы медпомощи не работает в населенных пунктах с населением меньше 10 тыс. человек .

— Таких на Дальнем Востоке — 94% , в них проживает 20% от общей численности населения, — отметил он.

В связи с этим руководители дальневосточных субъектов предлагают изменить систему финансирования здравоохранения. Владимир Путин поручил отдельно заняться этим вопросом по линии Госсовета .

Остановить отток

Регионы округа также сталкиваются с проблемой оттока местного населения. На этом фоне вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил распространить выплаты на третьего ребенка в размере 1 млн рублей на все субъекты Дальнего Востока . Сейчас такая программа действует в Сахалинской области.

Кроме того, он считает необходимым приступить к масштабной реновации дальневосточных городов . Еще до начала совещания (во время осмотра интерактивной презентации результатов развития Дальнего Востока) Юрий Трутнев также предложил президенту распространить «дальневосточую ипотеку» на врачей и учителей вне зависимости от их возраста.

Глава государства отметил, что в стране в целом пока недостаточно мер поддержки для семей с детьми. На Дальнем Востоке, по его словам, и вовсе нужны дополнительные шаги, чтобы «привлекательно было заводить детей именно здесь».

— Делается много, согласен полностью, но пока все-таки недостаточно, если мы наблюдаем отток, — заявил Владимир Путин, назвав исторической задачей приумножение населения на Дальнем Востоке .

Отток связан прежде всего с нехваткой современного жилья и отсутствием хорошо оплачиваемых рабочих мест, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

— Молодежь уезжает, поскольку нет уверенности, что после получения диплома в местном университете они смогут найти хорошую работу по специальности , — заявил он «Известиям». — Нам нужно, чтобы жители Дальнего Востока не ощущали оторванность. Нам надо уходить от ситуации, когда доминирующая часть экономического потенциала страны сосредоточена в столице.

Кроме того, нужно предоставлять специальные преференции для бизнеса, так как повышение деловой активности сделает ДФО более привлекательным .

При этом Константин Долгов напомнил, что уже сейчас работает свободный порт Владивосток (свободная таможенная зона в ключевых припортовых территориях Японского и Охотского морей). Помимо этого, на Дальнем Востоке было создано 22 территории опережающего развития. Резиденты ТОР в течение первых пяти лет не платят налоги на прибыль, имущество и землю, а также пользуются другими преференциями.

Впрочем, в Минфине считают, что Дальнему Востоку нужны прежде всего условия для развития, а не субсидирование .

— Когда мы говорим о том, что давайте больше денег дадим на поддержку регионов, мне кажется, здесь все-таки надо говорить об удочке, давать деньги инвестиционного плана, развивать экономику, — уверен глава ведомства Антон Силуанов .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, бюджетная обеспеченность большинства регионов Дальнего Востока превышает среднестатистические показатели.

Владимир Путин на совещании также поддержал идею модернизации Корсаковского порта на Сахалине. Кроме того, обсуждался вопрос строительства моста с материка на Сахалин . По словам министра транспорта Виталия Савельева, это «капиталоемкий» проект, который нужно тщательно просчитать. Серьезные вложения потребуются на подходы к мосту, заметил он.

— Там даже не подходы к мосту, там, по сути, нужно развивать всю прилегающую территорию. Нужно там строить дороги как следует, — отреагировал президент.

Центр притяжения

В этот же день Владимир Путин посетил Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета им. адмирала Г.И. Невельского , который был введен в эксплуатацию в 2021 году. Речь идет об уникальном комплексе по подготовке членов экипажей многофункциональных судов и повышению квалификации морских специалистов не только из России, но и других стран . Уже сейчас отмечается интерес к образовательным программам в сфере полярной навигации и эксплуатации судов ледового класса, например, со стороны Филиппин, Вьетнама, Индии, ЮАР и Нигерии.