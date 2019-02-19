Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова прокомментировала слова Порошенко об «отмене» США встреч с Россией
Бензин будет дорогим - сговор правительства и нефтяников
«Нелегитимность заложена в самой процедуре»: как 65 лет назад Крым был передан У...
«Мать задержана»: что известно о расследовании инцидента с блуждавшим по Лосином...
Главная / В России

«Особый интерес»: Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

19 февраля 2019, 18:09  •  90 • В России
Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, запрещающий военным и гражданам, призванным на сборы, размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы. Согласно пояснительной записке к документу, личные данные представляют особый интерес для террористов и зарубежных спецслужб. По словам экспертов, цель законодательной инициативы — обеспечить безопасность как самих военных, так и государства в целом. При этом они добавляют, что представителям Вооружённых сил РФ никто не запрещает пользоваться мобильными устройствами во внеслужебное время.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

Во вторник, 19 февраля, депутаты Государственной думы на пленарном заседании в ходе третьего, окончательного чтения приняли поправки к закону «О статусе военнослужащих». Авторы законодательной инициативы связали необходимость принятия документа с тем, что военнослужащие представляют особый интерес «для иностранных спецслужб, а также террористических и экстремистских организаций».

«Информация, размещённая военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети интернет или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к закону.

Утверждённые нормы запрещают военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, предоставлять информацию СМИ или распространять в интернете данные, которые позволят определить их принадлежность к Вооружённым силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Аналогичный запрет предлагается распространить на сведения о сослуживцах и членах семей военных.

Кроме того, нельзя распространять информацию о деятельности, связанной с исполнением обязанностей военной службы, органов военного управления, частей и иных организаций, входящих в состав ВС России, а также данные о дислокации объединений и подразделений, в том числе не отнесённые к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

В законопроекте прописано, что при исполнении обязанностей военной службы запрещается использование гаджетов с подключением к интернету, способных передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

«Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — говорится  в законопроекте.

«Своевременная законодательная инициатива»

Как отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, принятый законопроект ориентирован на безопасность государства, военнослужащих и препятствование возможному воздействию на военных.

«Этот законопроект направлен не только на обеспечение безопасности нашего государства, военнослужащих, граждан, призванных на сборы и уволенных с военной службы, а также членов их семей», — пояснил Красов.

«Этот законопроект направлен ещё и на противодействие информационному и психологическому воздействию на военнослужащих со стороны спецслужб вероятного противника, а также террористических и экстремистских организаций», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что положительно относится к этой инициативе.

«Я думаю, что граждане России, выбравшие профессию защитника Отечества, должны знать, что для них существуют определённые ограничения при выполнении обязанностей военной службы. Такие ограничения как раз и указаны в этом законопроекте», — отметил депутат.

«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Как пояснил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, законодательная инициатива является вполне обоснованной, учитывая, текущий технологический прогресс.

«Инициатива своевременная. Но надо сказать, что такие запреты существуют уже некоторое время и до принятия закона они действовали, просто вводились приказом министра обороны и командованием воинских частей. Сейчас это просто юридически более грамотно оформлено. Запрет вполне обоснован, никаких минусов я здесь не вижу. Никто не запрещает военнослужащему пользоваться устройствами находясь вне территории части, во внеслужебное время», — сказал эксперт.

Он отметил, что современные мобильные устройства позволяют передавать не только видео-, аудио- и фотоматериалы, но и так называемые «гео-теги», по которым можно определить точное местоположение военнослужащего.

«Соответственно, зная его принадлежность к определённой воинской части, можно установить не только места дислокации, но и районы, где часть выполняет определённые задачи, в том числе боевые, если мы говорим о задачах, выполняемых на территории иностранных государств, как, например, в Сирии», — подчеркнул Мураховский в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


90
Источник
Похожие новости
19 февраля 2019, 00:24
Рамзан Кадыров временно отказался от поста главы Чечни из-за гриппа
19 февраля 2019, 06:54
"Курилы наши! И останутся нашими навсегда!" Против передачи Южных Курил выступили сами жители этих островов
19 февраля 2019, 16:39
Военным запретили смартфоны на службе
Загрузка...
18 февраля 2019, 19:24
«Чистосердечно раскаиваюсь»: обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок
19 февраля 2019, 18:09
«Особый интерес»: Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
18 февраля 2019, 21:09
Росгвардия запустила литературный видеомарафон «Читаем записки графа Комаровского»
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 февраля 2019, 03:09
"Вот я, а вот "Бук". А вот геолокация секретных учений": Баранец о русских солдатах, сливших военные тайны в Сеть
13 февраля 2019, 20:54
Зеленский пошел в отрыв
13 февраля 2019, 09:39
"Верните Крым": США поставили России в СБ ООН ультиматум по санкциям
14 февраля 2019, 08:24
"Не воняли бы некоторые на весь мир, никто бы вас и не заметил": В Эстонии пожаловалась, что Россия "по запаху издалека чувствует мягких и пушистых"
14 февраля 2019, 21:24
Рано или поздно у Москвы кончится терпение: Декан МГУ предсказал Украине грузинский сценарий
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, который пойдет "на уступки Москве"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.