«Особый интерес»: Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, запрещающий военным и гражданам, призванным на сборы, размещать в СМИ и интернете информацию, касающуюся их службы. Согласно пояснительной записке к документу, личные данные представляют особый интерес для террористов и зарубежных спецслужб. По словам экспертов, цель законодательной инициативы — обеспечить безопасность как самих военных, так и государства в целом. При этом они добавляют, что представителям Вооружённых сил РФ никто не запрещает пользоваться мобильными устройствами во внеслужебное время.

Во вторник, 19 февраля, депутаты Государственной думы на пленарном заседании в ходе третьего, окончательного чтения приняли поправки к закону «О статусе военнослужащих». Авторы законодательной инициативы связали необходимость принятия документа с тем, что военнослужащие представляют особый интерес «для иностранных спецслужб, а также террористических и экстремистских организаций».

«Информация, размещённая военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети интернет или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке к закону.

Утверждённые нормы запрещают военнослужащим и гражданам, призванным на сборы, предоставлять информацию СМИ или распространять в интернете данные, которые позволят определить их принадлежность к Вооружённым силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам. Аналогичный запрет предлагается распространить на сведения о сослуживцах и членах семей военных.

Кроме того, нельзя распространять информацию о деятельности, связанной с исполнением обязанностей военной службы, органов военного управления, частей и иных организаций, входящих в состав ВС России, а также данные о дислокации объединений и подразделений, в том числе не отнесённые к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

В законопроекте прописано, что при исполнении обязанностей военной службы запрещается использование гаджетов с подключением к интернету, способных передать фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.

«Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», — говорится в законопроекте.

«Своевременная законодательная инициатива»

Как отметил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, принятый законопроект ориентирован на безопасность государства, военнослужащих и препятствование возможному воздействию на военных.

«Этот законопроект направлен не только на обеспечение безопасности нашего государства, военнослужащих, граждан, призванных на сборы и уволенных с военной службы, а также членов их семей», — пояснил Красов.

«Этот законопроект направлен ещё и на противодействие информационному и психологическому воздействию на военнослужащих со стороны спецслужб вероятного противника, а также террористических и экстремистских организаций», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что положительно относится к этой инициативе.

«Я думаю, что граждане России, выбравшие профессию защитника Отечества, должны знать, что для них существуют определённые ограничения при выполнении обязанностей военной службы. Такие ограничения как раз и указаны в этом законопроекте», — отметил депутат.

Как пояснил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, законодательная инициатива является вполне обоснованной, учитывая, текущий технологический прогресс.

«Инициатива своевременная. Но надо сказать, что такие запреты существуют уже некоторое время и до принятия закона они действовали, просто вводились приказом министра обороны и командованием воинских частей. Сейчас это просто юридически более грамотно оформлено. Запрет вполне обоснован, никаких минусов я здесь не вижу. Никто не запрещает военнослужащему пользоваться устройствами находясь вне территории части, во внеслужебное время», — сказал эксперт.

Он отметил, что современные мобильные устройства позволяют передавать не только видео-, аудио- и фотоматериалы, но и так называемые «гео-теги», по которым можно определить точное местоположение военнослужащего.

«Соответственно, зная его принадлежность к определённой воинской части, можно установить не только места дислокации, но и районы, где часть выполняет определённые задачи, в том числе боевые, если мы говорим о задачах, выполняемых на территории иностранных государств, как, например, в Сирии», — подчеркнул Мураховский в беседе с RT.