Особый иммунитет? В США не верят в низкую смертность от COVID-19 в России • 15 • Аналитика

Источник: rbc.ru



Что-то недоговаривают

Первыми забили тревогу относительно русского «статистического коварства» в New York Times и Financial Times. Было заявлено, что в России как минимум на 70% занижены показатели смертности от коронавируса в попытке оправдать неэффективность собственной медицины. Последовала достаточно жесткая реакция с требованиями подтверждения фактами как от российского МИДа, так и от парламентариев, но внятного комментария от американцев так и не последовало. В Министерстве иностранных дел даже витала мысль о лишении аккредитации части представителей американских СМИ (пока отложили этот вопрос).



При этом Всемирная организация здравоохранения вполне однозначно высказалась: в России не зафиксированы случаи подтасовки фактов по погибшим от COVID-19. Но в США особо не доверяют сейчас ВОЗ и решились на выделение целевого гранта в размере 250 тысяч долларов на финансирование расследования, позволяющего однозначно обвинить российские власти в занижении истинных масштабов смертности. Дело в том, что американцы фиксируют у себя смертность порядка 6%, при этом они мировые лидеры как по количеству погибших, так и по зараженным. А Россия сейчас по инфицированным на третьем месте (недавно пропустили вперед Бразилию), и смертность от коронавируса там чуть больше одного процента. В среднем в РФ умирают от COVID-19 в 7,6 раза реже, чем в мире. Либо в США что-то не так с диагностикой причин смерти, либо в России явно занижают статистику. Есть еще и третье объяснение: американская система здравоохранения хронически не справляется с эпидемией, многие умирают от отсутствия необходимой медицинской помощи.





Источник: rtvi.com

Но гораздо эффектнее выбрать в данной ситуации вариант с обманывающей всех Россией. Мировая общественность уже привыкла к стереотипу российской «лживости» — достаточно вспомнить дело Скрипалей, допинговые скандалы и так далее. Удивительно, почему итальянцы с британцами с подобной претензией не обращаются к американцам? Все-таки у них в странах фиксируется почти 14%-ная смертность от COVID-19, то есть умирает каждый 7 зараженный! Может, в США свои 6% тоже искусственно «скрутили»? Можно еще американцам посоветовать не ограничиваться одной Россией и выделить деньги на соответствующий грант для разоблачения Израиля. В этой стране также подозрительно малый процент смертности – всего 1,6%, да и количество зараженных не достигло даже 20 тыс. человек (данные на 28 мая).



В этой истории удивляет небольшая для такого серьезного проекта сумма гранта – всего 250 тыс. долларов. Американцы либо изначально не верят в успех собственного начинания, либо серьезно ограничены в ресурсах. И не до конца понятно, какие конкретные доказательства требуются Госдепу: некие «черные» медицинские протоколы, в которых фиксируется «истинный» уровень смертности, или поголовная эксгумация умерших со взятием пробы на коронавирус? Думается, что в самом ближайшем будущем деньги гранта все-таки будут кем-то освоены, и мы с вами увидим на экране откровения «свидетелей» массового укрывательства истинных масштабов эпидемии в России. Или не в ближайшем будущем, а спустя пару-тройку лет, когда появится очередной повод уколоть Россию на международной арене.



Если абстрагироваться от возмущения американцев относительно «живучих» россиян, вопрос остается: почему у нас такая низкая смертность от COVID-19 относительно других стран? И ответ на него не так очевиден, как кажется.



Российский иммунитет?

Конечно, ни о каком специфическом иммунитете россиян к коронавирусу речь идти не может – инфекции, по большому счету, без разницы, кого атаковать из вида Homo sapiens. Низкая смертность от COVID-19 в России имеет целый букет сложных причин. Одной из них можно считать относительно низкую мобильность пожилого населения страны – у пенсионеров просто нет средств вести активный образ жизни, а ведь именно они главная группа риска. Кроме этого, в пользу России играет не самая высокая урбанизация (74,4% — 60 место в мире), в то время как США находится на 35 месте в мировом рейтинге с 82,3%. Большая скученность городского населения в США стал одной из причин такого широкого распространения инфекции. В России при должном уровне профилактических мер многие городки затронуты коронавирусом не сильнее, чем сезонным гриппом. Просто потому, что мы ведем относительно оседлый образ жизни, годами не выезжая из своих населенных пунктов. Для примера: в самом начале эпидемии в США достаточно было посмотреть на карты онлайн-сервиса Flightradar, чтобы понять – американцы постоянно курсируют по стране. Из самого захолустного городка Соединенных Штатов (в России его бы считали поселком) можно улететь чуть ли не в другой конец страны. И такая миграция сыграла злую роль не только для американцев. В Италии по мере распространения вируса закрывали на карантин отдельные провинции. Что же делали итальянцы? Они просто уезжали в соседние регионы, селились в гостиницы, снимали квартиры и тем самым расширяли ареал распространения вируса. У нас, во-первых, такое вряд ли было бы возможно, а во-вторых, режим повышенной готовности ввели одновременно по всей стране.



Кстати, в подтверждение данной теории можно привести следующее: во многих регионах России настоящим бедствием стали инфицированные вахтовики, возвращающие с работы домой. Их массово отслеживают, отправляют на карантин, потом на перевахтовку – в общем, как могут, контролируют. Подобные трудовые миграции в странах Запада развиты в гораздо большей степени, что и стало одной из причин такого молниеносного распространения заразы.



Теперь, пожалуй, о самом главном в споре с американцами. Россия сейчас на втором месте в мире по количеству проведенных тестов на COVID-19 – на 26 мая без малого 9,5 миллионов! На 1000 человек у нас в среднем 64,52 теста. В США тестов сделало чуть более 15,1 миллиона, но на 1 тыс. американцев всего 45,82 теста. Стратегия отечественного здравоохранения оказалась верной – протестировать как можно большее количество людей, чтобы смертность в итоге была минимальной. Для примера: в Исландии «удельное» тестирование на COVID-19 составляет рекордные 174,57 пробы на 1 тыс. человек. И смертность всего 0,55%! Кто-то скажет, что это островное государство, удаленное от мира, но зависимость показателей смертности от количества проведенные тестов существует и без исландских данных. Достаточно взять в руки калькулятор, найти пару часов времени и как следует покопаться в Интернете. В любом случае, такое массовое тестирование населения России может говорить об одном: к проблеме пандемии в нашей стране подошли с высоким профессионализмом и вниманием к народу. И 250 тыс. долларов американского гранта тут не обойтись.





Источник: img.tyt.by

Наконец, еще одним немаловажным фактором такого различия смертности в коронавируса в системе «Россия — США» является неразбериха в определении причины смерти людей. Колоссальным недостатком всей статистики, которую мы сейчас получаем из СМИ, является отсутствие ориентиров в прошлом. Если в Испании, к примеру, с 30 марта по 28 мая 2020 года умерло от коронавируса 27117 человек, то интересно узнать, сколько умерло от пневмонии и гриппа в прошлом году за этот же период. Уверен, число смертей будет ненамного меньше, а то и больше. Все познается в сравнении. В России вообще впору говорить об «оздоравливающем» эффекте COVID-19 для населения – в общем умирать стали меньше. Теперь о диагностике. В Италии и Испании такие гигантские показатели смертности возникли не потому, что вирус очень коварен, а потому, что если у умершего диагностировался в крови коронавирус, то он автоматически причислялся к погибшим от COVID-19. ВОЗ только 16 апреля выпустил более или менее внятную инструкцию о методике причисления умершего к жертве COVID-19. Страны, во-первых, до этого успели накопить собственную большую статистику «примерных» заключений, а, во-вторых, методика очень неоднозначна и осложняет однозначное определение причины смерти. Надо отдельно отметить, что ни для обычного гриппа, ни для смертельно опасного H2N3 таких инструкцией не было. А пожилые люди с серьезными заболеваниями сердца, легких и другими хроническими недугами умирали (и умирают) в больницах от воспаления легких и разных форм гриппа. Но никто никогда не ставил в причину смерти вирусную инфекцию – всегда обходились обострением основной более тяжелой болезни. А сейчас ВОЗ по примеру Италии и Испании рекомендует ставить причину смерти COVID-19 у любого умершего, если в его крови обнаружен этот вирус. Конечно, если несчастный не самоубийца или не жертва ДТП.





Источник: sever-press.ru

Кроме этого, даже в Европе врачи по-разному подходят к оценке смертности от коронавируса. Так, во Франции учитывается смертность в домах престарелых, а в Великобритании — нет. Как после этого сравнивать данные?



Итогом спора между Госдепом США и Министерством здравоохранения России может стать тезис, что в нашей стране, похоже, сейчас ближе всего подошли к оценке истинной смертности от пресловутого коронавируса. И если это действительно около 1%, то о каком вселенском карантине может идти речь? Первыми забили тревогу относительно русского «статистического коварства» в New York Times и Financial Times. Было заявлено, что в России как минимум на 70% занижены показатели смертности от коронавируса в попытке оправдать неэффективность собственной медицины. Последовала достаточно жесткая реакция с требованиями подтверждения фактами как от российского МИДа, так и от парламентариев, но внятного комментария от американцев так и не последовало. В Министерстве иностранных дел даже витала мысль о лишении аккредитации части представителей американских СМИ (пока отложили этот вопрос).При этом Всемирная организация здравоохранения вполне однозначно высказалась: в России не зафиксированы случаи подтасовки фактов по погибшим от COVID-19. Но в США особо не доверяют сейчас ВОЗ и решились на выделение целевого гранта в размере 250 тысяч долларов на финансирование расследования, позволяющего однозначно обвинить российские власти в занижении истинных масштабов смертности. Дело в том, что американцы фиксируют у себя смертность порядка 6%, при этом они мировые лидеры как по количеству погибших, так и по зараженным. А Россия сейчас по инфицированным на третьем месте (недавно пропустили вперед Бразилию), и смертность от коронавируса там чуть больше одного процента. В среднем в РФ умирают от COVID-19 в 7,6 раза реже, чем в мире. Либо в США что-то не так с диагностикой причин смерти, либо в России явно занижают статистику. Есть еще и третье объяснение: американская система здравоохранения хронически не справляется с эпидемией, многие умирают от отсутствия необходимой медицинской помощи.Но гораздо эффектнее выбрать в данной ситуации вариант с обманывающей всех Россией. Мировая общественность уже привыкла к стереотипу российской «лживости» — достаточно вспомнить дело Скрипалей, допинговые скандалы и так далее. Удивительно, почему итальянцы с британцами с подобной претензией не обращаются к американцам? Все-таки у них в странах фиксируется почти 14%-ная смертность от COVID-19, то есть умирает каждый 7 зараженный! Может, в США свои 6% тоже искусственно «скрутили»? Можно еще американцам посоветовать не ограничиваться одной Россией и выделить деньги на соответствующий грант для разоблачения Израиля. В этой стране также подозрительно малый процент смертности – всего 1,6%, да и количество зараженных не достигло даже 20 тыс. человек (данные на 28 мая).В этой истории удивляет небольшая для такого серьезного проекта сумма гранта – всего 250 тыс. долларов. Американцы либо изначально не верят в успех собственного начинания, либо серьезно ограничены в ресурсах. И не до конца понятно, какие конкретные доказательства требуются Госдепу: некие «черные» медицинские протоколы, в которых фиксируется «истинный» уровень смертности, или поголовная эксгумация умерших со взятием пробы на коронавирус? Думается, что в самом ближайшем будущем деньги гранта все-таки будут кем-то освоены, и мы с вами увидим на экране откровения «свидетелей» массового укрывательства истинных масштабов эпидемии в России. Или не в ближайшем будущем, а спустя пару-тройку лет, когда появится очередной повод уколоть Россию на международной арене.Если абстрагироваться от возмущения американцев относительно «живучих» россиян, вопрос остается: почему у нас такая низкая смертность от COVID-19 относительно других стран? И ответ на него не так очевиден, как кажется.Конечно, ни о каком специфическом иммунитете россиян к коронавирусу речь идти не может – инфекции, по большому счету, без разницы, кого атаковать из вида Homo sapiens. Низкая смертность от COVID-19 в России имеет целый букет сложных причин. Одной из них можно считать относительно низкую мобильность пожилого населения страны – у пенсионеров просто нет средств вести активный образ жизни, а ведь именно они главная группа риска. Кроме этого, в пользу России играет не самая высокая урбанизация (74,4% — 60 место в мире), в то время как США находится на 35 месте в мировом рейтинге с 82,3%. Большая скученность городского населения в США стал одной из причин такого широкого распространения инфекции. В России при должном уровне профилактических мер многие городки затронуты коронавирусом не сильнее, чем сезонным гриппом. Просто потому, что мы ведем относительно оседлый образ жизни, годами не выезжая из своих населенных пунктов. Для примера: в самом начале эпидемии в США достаточно было посмотреть на карты онлайн-сервиса Flightradar, чтобы понять – американцы постоянно курсируют по стране. Из самого захолустного городка Соединенных Штатов (в России его бы считали поселком) можно улететь чуть ли не в другой конец страны. И такая миграция сыграла злую роль не только для американцев. В Италии по мере распространения вируса закрывали на карантин отдельные провинции. Что же делали итальянцы? Они просто уезжали в соседние регионы, селились в гостиницы, снимали квартиры и тем самым расширяли ареал распространения вируса. У нас, во-первых, такое вряд ли было бы возможно, а во-вторых, режим повышенной готовности ввели одновременно по всей стране.Кстати, в подтверждение данной теории можно привести следующее: во многих регионах России настоящим бедствием стали инфицированные вахтовики, возвращающие с работы домой. Их массово отслеживают, отправляют на карантин, потом на перевахтовку – в общем, как могут, контролируют. Подобные трудовые миграции в странах Запада развиты в гораздо большей степени, что и стало одной из причин такого молниеносного распространения заразы.Теперь, пожалуй, о самом главном в споре с американцами. Россия сейчас на втором месте в мире по количеству проведенных тестов на COVID-19 – на 26 мая без малого 9,5 миллионов! На 1000 человек у нас в среднем 64,52 теста. В США тестов сделало чуть более 15,1 миллиона, но на 1 тыс. американцев всего 45,82 теста. Стратегия отечественного здравоохранения оказалась верной – протестировать как можно большее количество людей, чтобы смертность в итоге была минимальной. Для примера: в Исландии «удельное» тестирование на COVID-19 составляет рекордные 174,57 пробы на 1 тыс. человек. И смертность всего 0,55%! Кто-то скажет, что это островное государство, удаленное от мира, но зависимость показателей смертности от количества проведенные тестов существует и без исландских данных. Достаточно взять в руки калькулятор, найти пару часов времени и как следует покопаться в Интернете. В любом случае, такое массовое тестирование населения России может говорить об одном: к проблеме пандемии в нашей стране подошли с высоким профессионализмом и вниманием к народу. И 250 тыс. долларов американского гранта тут не обойтись.Наконец, еще одним немаловажным фактором такого различия смертности в коронавируса в системе «Россия — США» является неразбериха в определении причины смерти людей. Колоссальным недостатком всей статистики, которую мы сейчас получаем из СМИ, является отсутствие ориентиров в прошлом. Если в Испании, к примеру, с 30 марта по 28 мая 2020 года умерло от коронавируса 27117 человек, то интересно узнать, сколько умерло от пневмонии и гриппа в прошлом году за этот же период. Уверен, число смертей будет ненамного меньше, а то и больше. Все познается в сравнении. В России вообще впору говорить об «оздоравливающем» эффекте COVID-19 для населения – в общем умирать стали меньше. Теперь о диагностике. В Италии и Испании такие гигантские показатели смертности возникли не потому, что вирус очень коварен, а потому, что если у умершего диагностировался в крови коронавирус, то он автоматически причислялся к погибшим от COVID-19. ВОЗ только 16 апреля выпустил более или менее внятную инструкцию о методике причисления умершего к жертве COVID-19. Страны, во-первых, до этого успели накопить собственную большую статистику «примерных» заключений, а, во-вторых, методика очень неоднозначна и осложняет однозначное определение причины смерти. Надо отдельно отметить, что ни для обычного гриппа, ни для смертельно опасного H2N3 таких инструкцией не было. А пожилые люди с серьезными заболеваниями сердца, легких и другими хроническими недугами умирали (и умирают) в больницах от воспаления легких и разных форм гриппа. Но никто никогда не ставил в причину смерти вирусную инфекцию – всегда обходились обострением основной более тяжелой болезни. А сейчас ВОЗ по примеру Италии и Испании рекомендует ставить причину смерти COVID-19 у любого умершего, если в его крови обнаружен этот вирус. Конечно, если несчастный не самоубийца или не жертва ДТП.Кроме этого, даже в Европе врачи по-разному подходят к оценке смертности от коронавируса. Так, во Франции учитывается смертность в домах престарелых, а в Великобритании — нет. Как после этого сравнивать данные?Итогом спора между Госдепом США и Министерством здравоохранения России может стать тезис, что в нашей стране, похоже, сейчас ближе всего подошли к оценке истинной смертности от пресловутого коронавируса. И если это действительно около 1%, то о каком вселенском карантине может идти речь? Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





15 Источник Похожие новости Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ Откуда в Ливии российские самолёты? Головастый парень: изобретатель гильотины хотел как лучше Сколько стоят откровения Германа Грефа Можно ли через суд вернуть утраченное доверие президента? Перспектива оснащения будущих российских УДК модификациями истребителя Су-57 Новости партнеров