Особый формат: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что видит переговоры в формате тет-а-тет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой России Владимиром Путиным. На его взгляд, результативной будет встреча тет-а-тет.

Он отметил, что нужна предметная встреча, и она возможна именно в таком формате. Зеленский утверждает, что окружение президента России будет против такого разговора, потому что тот "приведёт к неожиданному результату".

Также Зеленский готов к участию и в "нормандском формате", и в принципе "на любую встречу". Поскольку она поможет Киеву выработать стратегию по Донбассу и Крыму.