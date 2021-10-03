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Особый формат: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

03 октября 2021, 14:50  •  181 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский сказал, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что видит переговоры в формате тет-а-тет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой России Владимиром Путиным. На его взгляд, результативной будет встреча тет-а-тет.
Он отметил, что нужна предметная встреча, и она возможна именно в таком формате. Зеленский утверждает, что окружение президента России будет против такого разговора, потому что тот "приведёт к неожиданному результату".
Также Зеленский готов к участию и в "нормандском формате", и в принципе "на любую встречу". Поскольку она поможет Киеву выработать стратегию по Донбассу и Крыму.

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