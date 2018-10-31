Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниям...
Женщины в спорте закончились (Кирилл Стрельников)
Решение по «Типу 26»: Канада купит у Британии фрегаты для борьбы с российскими п...
Главная / В мире

Особые отношения: как Россия и Куба укрепляют экономические и военно-технические связи

31 октября 2018, 03:09  •  46 • В мире
Москва займётся модернизацией железнодорожной и энергетической инфраструктуры на Кубе. Об этом стороны договорились в рамках проходящего в столице республики форума «Россия — Латинская Америка». Кроме того, государства развивают сотрудничество в военно-технической сфере. По мнению экспертов, Вашингтон не устраивает такая активность России на «заднем дворе» США, однако администрация Дональда Трампа заморозила контакты с Гаваной, которые наметились при предыдущем президенте Бараке Обаме, тем самым подтолкнув кубинские власти к сближению с РФ. Также аналитики считают, что в свете грядущего выхода США из ДРСМД углубление сотрудничества Москвы и Гаваны приобретает особое значение.
 
Reuters © ALEXANDRE MENEGHINI
 

Российско-кубинское сотрудничество получило новый импульс: стороны подписали ряд значимых соглашений, касающихся развития инфраструктуры и военно-технической сферы. 30 ноября стало известно, что Россия займётся восстановлением и модернизацией железных дорог островного государства. Соответствующее распоряжение было ранее подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым. В рамках межправительственного соглашения ООО «РЖД Интернешнл» и «Железные дороги Кубы» планируют подписать крупный контракт.

Это не единственная совместная инициатива Москвы и Гаваны. Российская сторона планирует модернизировать энергетические сети Кубы, а также построить на Острове свободы объекты энергетической инфраструктуры, суммарная стоимость которых составит более €1 млрд. Об этом 29 октября рассказал директор «Интер РАО экспорт» Максим Сергеев участникам делового форума «Россия — Латинская Америка».

Компания построит на Кубе четыре энергоблока мощностью 200 МВт каждый. Это расширит энергетические возможности островного государства почти на 15%, пояснил Сергеев. Напомним, что Москва и Куба имеют давнюю историю сотрудничества в энергетике, на протяжении 1980-х годов советские специалисты помогали возвести на острове несколько ТЭС.

Страны возрождают связи и по линии военно-технического сотрудничества. 27 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ВПК сообщил о планах Москвы предоставить Гаване целевой государственный кредит в размере $50 млн на приобретение российского оружия. Предположительно, пакет соглашений в военно-технической сфере может быть подписан сторонами уже во вторник. По сведениям издания, речь идёт о поставках бронетехники и авиации, а также стрелкового оружия.

Напомним, что переговоры о поставках на Кубу вооружений велись в декабре прошлого года. Как сообщил тогда журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук, Москва готова «в полной мере» удовлетворить потребности кубинской стороны.

«Диалог в этом направлении продолжается. На сегодняшний день диалог из плоскости заявлений перешёл в практическую область», — подчеркнул тогда представитель российского ведомства.

Ранее в ФСВТС сообщали о готовности российской стороны оказать поддержку кубинскому флоту.

  • Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Итоги гаванского форума могут стать темой обсуждения во время предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который скоро прибудет в российскую столицу. Переговоры политических лидеров состоятся 2 ноября — об этом ранее сообщили в пресс-службе Кремля.

Исторический экскурс

«Предъявят очередных «жертв»: в Минобороны РФ рассказали о подготовке новой провокации «Белых касок» в Сирии

Москву и Гавану связывает история особых отношений. После того как в 1959 году на Кубе окончательную победу одержали антиамериканские силы во главе с Фиделем Кастро, СССР начал оказывать Острову свободы серьёзную поддержку. Это во многом помогло молодой республике выстоять под американскими экономическими санкциями. 

В 1962 году внимание всего мира оказалось приковано к Кубе: размещение Советским Союзом на острове ядерного оружия в ответ на переброску американских ракет в Турцию едва не обернулось глобальной ядерной войной. Эти события известны под названием «Карибский кризис».

В 1967 году на Кубе, в Лурдесе, начал работу советский радиоэлектронный центр, в радиусе действия которого находилась значительная часть территории Штатов. К удивлению западных наблюдателей, после распада СССР кубинский режим устоял. Прекращение помощи со стороны Москвы привело в 1990-х годах к ухудшению гуманитарной обстановки на острове. Впрочем, окончательно сотрудничество не прекращалось никогда: даже в 1990-е годы российские специалисты помогали строить на Кубе нефтепровод Матансас — Сьенфуэгос.

В 2002 году Москва объявила о закрытии радиоэлектронного центра в Лурдесе. Как объяснили тогда в российском Генштабе, решение было принято с учётом внешнеполитической ситуации. Кроме того, сообщалось о намерении сэкономить порядка $200 млн, которые Россия платила ежегодно Гаване за центр. Однако уход российских военных с Кубы не привёл к смягчению позиции США — Вашингтон не стал снимать с Гаваны экономические санкции.

Российский вектор

Между тем Россия продолжила развивать отношения с латиноамериканским государством. В 2013 году страны подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере, в 2014 году российская делегация во главе с Владимиром Путиным нанесла визит на Кубу. Москва списала Гаване государственный долг в размере $32 млрд, накопленный островным государством ещё перед СССР. Также стороны подписали пакет контрактов и межправительственных соглашений, включая договорённость о создании на острове станции ГЛОНАСС.

Нет, мы бомбили: Израиль на словах пытается доказать превосходство над российскими С-300

Это не единственный космический проект России на Кубе. В октябре текущего года стало известно о планах «Роскосмоса» уже в начале 2019-го разместить на острове мобильный приёмо-передающий комплекс, предназначенный для получения данных со спутников «Ресурс-П», «Канопус-В» и «Канопус-В-ИК». Речь идёт о расширении российской Единой территориально-распределённой системы дистанционного зондирования Земли, данные используются МЧС, Минприроды и Росгидрометом. Также в 2016 году Москвой и Гаваной была подписана программа военно-технического сотрудничества до 2020 года.

По словам главного научного сотрудника Института стран Латинской Америки РАН Владимира Сударева, Куба сейчас делает ставку на Россию.

Гавана заинтересована не только в военно-техническом сотрудничестве. Так, 29 октября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборочное производство автомобилей ГАЗ и «Урал». Он выразил надежду, что автомобили будут поставляться кубинским партнёрам в странах Карибского бассейна.

  • © Группа ГАЗ

Но в первую очередь для Гаваны важна поддержка Москвы в сфере энергетики. Особенно остро для кубинской стороны стоит вопрос поставок нефти, отметил Сударев.

«Раньше страна получала нефть из Венесуэлы, но в последнее время на этом направлении начались крупные перебои. Ситуацию может спасти именно Россия, а без поставок нефти ситуация с энергоснабжением на Кубе будет очень критической», — пояснил эксперт в интервью RT.

Попытка №3: Хиллари Клинтон вновь попытается стать президентом США

Напомним, в 2015 году большие месторождения нефти были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне (ЭЭЗ) Кубы в Мексиканском заливе. Однако, чтобы наладить добычу сырья, необходимы время, ресурсы и технологии. В декабре прошлого года кубинские нефтяные месторождения стали одной из тем переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и кубинского лидера Рауля Кастро. Также в прошлом году компания начала поставки топлива на Кубу.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, интенсивное развитие отношений между Россией и Кубой, наблюдающееся в последние годы, связано во многом с тем, что Россия сейчас активно восстанавливает связи со своими традиционными друзьями и союзниками.

Обаме вопреки

Вашингтон недоволен тем, что Россия сближается с Кубой, которая, как считают американские СМИ, находится на «заднем дворе» США. После того как президентом США стал Барак Обама, Вашингтон начал постепенно смягчать риторику в отношении Гаваны, рассчитывая со временем вовлечь Кубу в свою политическую орбиту.

О необходимости пересмотреть отношения двух стран Обама заявлял ещё в 2009 году, но в Гаване эти предложения вызывали достаточно настороженную реакцию. Однако стороны вступили в непубличные переговоры, американскую сторону представлял советник Барака Обамы Бен Роудс.

  • Барак Обама и Рауль Кастро
  • Reuters
  • © Carlos Barria

В конце 2014 года США и Куба объявили о готовности восстановить дипломатические отношения, американское посольство на Острове свободы было открыто уже в августе 2015 года, в торжественной церемонии принял участие Джон Керри, занимавший пост госсекретаря. В начале 2016 года Вашингтон согласился отменить некоторые экономические санкции, также состоялся первый с 1928 года официальный визит президента США в Гавану. В том же году США впервые воздержались во время голосования в Генассамблее ООН по кубинскому проекту резолюции об отмене экономической блокады.

Штормовая угроза: к чему может привести рост напряжённости между США и Китаем в Тихом океане

Усилия администрации Обамы были отчасти нивелированы Дональдом Трампом, который заявил в июне прошлого года об ужесточении политики в отношении Кубы, включая запрет на любые отношения с кубинскими военными и силовыми структурами. Также политик пригрозил заблокировать туристические поездки американцев на Кубу.

Действия Трампа были неоднозначно оценены в американском экспертном сообществе, многие сочли, что своими выпадами Белый дом лишь подталкивает Гавану к большему сближению с Россией.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Сударев. По мнению эксперта, Барак Обама прекрасно понимал, что если за многие десятилетия эмбарго Куба не отказалась от своей идеологии и сохранила политический строй, то эти методы просто контрпродуктивны.

«Трамп исходит из своих предвыборных лозунгов, ведь он обещал полностью пересмотреть курс Обамы. Он мало заботится о целесообразности», — пояснил Сударев.

Законы симметрии

Пока никто не смог убедить действующую администрацию Белого дома отказаться от конфронтационной риторики на внешнеполитической арене. Ярким примером подобной политики является недавнее решение Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД.

Хотя тема восстановления на Кубе радиоэлектронного центра периодически звучит в российских СМИ, а ранее этот вопрос поднимался даже на уровне Минобороны РФ, сегодня эксперты высказываются по поводу подобных инициатив сдержанно.

«Техническое избиение младенцев»: Почему американцам не стоит и пытаться превзойти С-500

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова,говорить о военном возвращении России на Кубу в советских масштабах сейчас не следует.

«Прежде всего не факт, что в этом есть военно-политическая необходимость, особенно если учитывать стоимость таких мероприятий», — пояснил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По словам эксперта,контакты с Гаваной не являются каким-то «ответом» России Соединённым Штатам. Однако американцы должны понимать, что Россия не одинока в мире, а является великой державой, которая имеет очень широкие контакты, и политический вес Москвы постоянно увеличивается.

«Естественно, что в ситуации выхода США из ДРСМД Россия будет искать симметричные ответы на данные вызовы, и эти ответы у нас есть. В отличие от США, Москва никого не собирается делать заложником своего противостояния с Вашингтоном, а всего лишь хочет защитить свои рубежи. Но в США должны понимать, что эскалация напряжённости, наращивание военного бюджета — это путь в никуда, откат к ситуации холодной войны и риску глобального конфликта. В Москве этого не хотят, но это выбор, который делают сейчас Соединённые Штаты», — подытожил эксперт.

По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Куба заинтересована в возобновлении военно-технического сотрудничества с Россией.

«Куба давно ждала возвращения России, Куба устала быть в изоляции, Кубе необходимо обеспечить безопасность, и сделать это может только Россия», — считает Коровин.

По мнению эксперта, в свете выхода США из ДРСМД сотрудничество Москвы и Гаваны приобретает особое значение. Активизацию отношений РФ и Кубы можно считать сигналом Вашингтону.

«Россия всегда действует в рамках международного права, отвечая симметрично на любые вызовы, — отметил Коровин. — Поэтому если США выходят из договора РСМД и таким образом развязывают себе руки для размещения ракет в Европе, непосредственно у наших границ, то Москва будет отвечать симметрично и в случае необходимости может разместить ракеты средней и малой дальности непосредственно у границ США».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
46
Источник
Похожие новости
30 октября 2018, 04:40
Выборы в Гессене
31 октября 2018, 03:09
Особые отношения: как Россия и Куба укрепляют экономические и военно-технические связи
30 октября 2018, 20:39
Штормовая угроза: к чему может привести рост напряжённости между США и Китаем в Тихом океане

30 октября 2018, 14:24
И не слабак, и не мясник: Трамп решил судьбу караванов мигрантов
30 октября 2018, 04:39
Нет, мы бомбили: Израиль на словах пытается доказать превосходство над российскими С-300
30 октября 2018, 20:39
«У решения есть причина и есть повод»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о последствиях выхода из Договора РСМД
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
31 октября 2018, 00:09
Спецпрокурор США по российскому делу просит ФБР спасти его от заговора с домогательст...
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
31 октября 2018, 00:09
Женщины в спорте закончились (Кирилл Стрельников)
31 октября 2018, 00:09
«Иран виновен, даже если отрицает это»: Дания отозвала посла и грозит Тегерану санкци...
31 октября 2018, 00:09
«Обещать - не значит жениться»: В Совфеде посмеялись над предвыборными обещаниями Тим...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
24 октября 2018, 18:39
Что показал визит Болтона в Москву
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
26 октября 2018, 16:09
«Они еще не поняли, что мир окончательно изменился» - Роджерс о глобальном проигрыше США
28 октября 2018, 16:54
Белоруссия в нагрузку: РФ накрыла Калининград «Самаркандом»
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.