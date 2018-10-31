Особые отношения: как Россия и Куба укрепляют экономические и военно-технические связи

Москва займётся модернизацией железнодорожной и энергетической инфраструктуры на Кубе. Об этом стороны договорились в рамках проходящего в столице республики форума «Россия — Латинская Америка». Кроме того, государства развивают сотрудничество в военно-технической сфере. По мнению экспертов, Вашингтон не устраивает такая активность России на «заднем дворе» США, однако администрация Дональда Трампа заморозила контакты с Гаваной, которые наметились при предыдущем президенте Бараке Обаме, тем самым подтолкнув кубинские власти к сближению с РФ. Также аналитики считают, что в свете грядущего выхода США из ДРСМД углубление сотрудничества Москвы и Гаваны приобретает особое значение.

Российско-кубинское сотрудничество получило новый импульс: стороны подписали ряд значимых соглашений, касающихся развития инфраструктуры и военно-технической сферы. 30 ноября стало известно, что Россия займётся восстановлением и модернизацией железных дорог островного государства. Соответствующее распоряжение было ранее подписано главой российского правительства Дмитрием Медведевым. В рамках межправительственного соглашения ООО «РЖД Интернешнл» и «Железные дороги Кубы» планируют подписать крупный контракт.

Это не единственная совместная инициатива Москвы и Гаваны. Российская сторона планирует модернизировать энергетические сети Кубы, а также построить на Острове свободы объекты энергетической инфраструктуры, суммарная стоимость которых составит более €1 млрд. Об этом 29 октября рассказал директор «Интер РАО экспорт» Максим Сергеев участникам делового форума «Россия — Латинская Америка».

Компания построит на Кубе четыре энергоблока мощностью 200 МВт каждый. Это расширит энергетические возможности островного государства почти на 15%, пояснил Сергеев. Напомним, что Москва и Куба имеют давнюю историю сотрудничества в энергетике, на протяжении 1980-х годов советские специалисты помогали возвести на острове несколько ТЭС.

Страны возрождают связи и по линии военно-технического сотрудничества. 27 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ВПК сообщил о планах Москвы предоставить Гаване целевой государственный кредит в размере $50 млн на приобретение российского оружия. Предположительно, пакет соглашений в военно-технической сфере может быть подписан сторонами уже во вторник. По сведениям издания, речь идёт о поставках бронетехники и авиации, а также стрелкового оружия.

Напомним, что переговоры о поставках на Кубу вооружений велись в декабре прошлого года. Как сообщил тогда журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук, Москва готова «в полной мере» удовлетворить потребности кубинской стороны.

«Диалог в этом направлении продолжается. На сегодняшний день диалог из плоскости заявлений перешёл в практическую область», — подчеркнул тогда представитель российского ведомства.

Ранее в ФСВТС сообщали о готовности российской стороны оказать поддержку кубинскому флоту.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес

AFP

© ALAIN JOCARD

Итоги гаванского форума могут стать темой обсуждения во время предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, который скоро прибудет в российскую столицу. Переговоры политических лидеров состоятся 2 ноября — об этом ранее сообщили в пресс-службе Кремля.

Исторический экскурс

Москву и Гавану связывает история особых отношений. После того как в 1959 году на Кубе окончательную победу одержали антиамериканские силы во главе с Фиделем Кастро, СССР начал оказывать Острову свободы серьёзную поддержку. Это во многом помогло молодой республике выстоять под американскими экономическими санкциями.

В 1962 году внимание всего мира оказалось приковано к Кубе: размещение Советским Союзом на острове ядерного оружия в ответ на переброску американских ракет в Турцию едва не обернулось глобальной ядерной войной. Эти события известны под названием «Карибский кризис».

В 1967 году на Кубе, в Лурдесе, начал работу советский радиоэлектронный центр, в радиусе действия которого находилась значительная часть территории Штатов. К удивлению западных наблюдателей, после распада СССР кубинский режим устоял. Прекращение помощи со стороны Москвы привело в 1990-х годах к ухудшению гуманитарной обстановки на острове. Впрочем, окончательно сотрудничество не прекращалось никогда: даже в 1990-е годы российские специалисты помогали строить на Кубе нефтепровод Матансас — Сьенфуэгос.

В 2002 году Москва объявила о закрытии радиоэлектронного центра в Лурдесе. Как объяснили тогда в российском Генштабе, решение было принято с учётом внешнеполитической ситуации. Кроме того, сообщалось о намерении сэкономить порядка $200 млн, которые Россия платила ежегодно Гаване за центр. Однако уход российских военных с Кубы не привёл к смягчению позиции США — Вашингтон не стал снимать с Гаваны экономические санкции.

Российский вектор

Между тем Россия продолжила развивать отношения с латиноамериканским государством. В 2013 году страны подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере, в 2014 году российская делегация во главе с Владимиром Путиным нанесла визит на Кубу. Москва списала Гаване государственный долг в размере $32 млрд, накопленный островным государством ещё перед СССР. Также стороны подписали пакет контрактов и межправительственных соглашений, включая договорённость о создании на острове станции ГЛОНАСС.

Это не единственный космический проект России на Кубе. В октябре текущего года стало известно о планах «Роскосмоса» уже в начале 2019-го разместить на острове мобильный приёмо-передающий комплекс, предназначенный для получения данных со спутников «Ресурс-П», «Канопус-В» и «Канопус-В-ИК». Речь идёт о расширении российской Единой территориально-распределённой системы дистанционного зондирования Земли, данные используются МЧС, Минприроды и Росгидрометом. Также в 2016 году Москвой и Гаваной была подписана программа военно-технического сотрудничества до 2020 года.

По словам главного научного сотрудника Института стран Латинской Америки РАН Владимира Сударева, Куба сейчас делает ставку на Россию.

Гавана заинтересована не только в военно-техническом сотрудничестве. Так, 29 октября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российская автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» запустила на Кубе сборочное производство автомобилей ГАЗ и «Урал». Он выразил надежду, что автомобили будут поставляться кубинским партнёрам в странах Карибского бассейна.

© Группа ГАЗ

Но в первую очередь для Гаваны важна поддержка Москвы в сфере энергетики. Особенно остро для кубинской стороны стоит вопрос поставок нефти, отметил Сударев.

«Раньше страна получала нефть из Венесуэлы, но в последнее время на этом направлении начались крупные перебои. Ситуацию может спасти именно Россия, а без поставок нефти ситуация с энергоснабжением на Кубе будет очень критической», — пояснил эксперт в интервью RT.

Напомним, в 2015 году большие месторождения нефти были обнаружены в эксклюзивной экономической зоне (ЭЭЗ) Кубы в Мексиканском заливе. Однако, чтобы наладить добычу сырья, необходимы время, ресурсы и технологии. В декабре прошлого года кубинские нефтяные месторождения стали одной из тем переговоров главы «Роснефти» Игоря Сечина и кубинского лидера Рауля Кастро. Также в прошлом году компания начала поставки топлива на Кубу.

Как отметил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, интенсивное развитие отношений между Россией и Кубой, наблюдающееся в последние годы, связано во многом с тем, что Россия сейчас активно восстанавливает связи со своими традиционными друзьями и союзниками.

Обаме вопреки

Вашингтон недоволен тем, что Россия сближается с Кубой, которая, как считают американские СМИ, находится на «заднем дворе» США. После того как президентом США стал Барак Обама, Вашингтон начал постепенно смягчать риторику в отношении Гаваны, рассчитывая со временем вовлечь Кубу в свою политическую орбиту.

О необходимости пересмотреть отношения двух стран Обама заявлял ещё в 2009 году, но в Гаване эти предложения вызывали достаточно настороженную реакцию. Однако стороны вступили в непубличные переговоры, американскую сторону представлял советник Барака Обамы Бен Роудс.

Барак Обама и Рауль Кастро

Reuters

© Carlos Barria

В конце 2014 года США и Куба объявили о готовности восстановить дипломатические отношения, американское посольство на Острове свободы было открыто уже в августе 2015 года, в торжественной церемонии принял участие Джон Керри, занимавший пост госсекретаря. В начале 2016 года Вашингтон согласился отменить некоторые экономические санкции, также состоялся первый с 1928 года официальный визит президента США в Гавану. В том же году США впервые воздержались во время голосования в Генассамблее ООН по кубинскому проекту резолюции об отмене экономической блокады.

Усилия администрации Обамы были отчасти нивелированы Дональдом Трампом, который заявил в июне прошлого года об ужесточении политики в отношении Кубы, включая запрет на любые отношения с кубинскими военными и силовыми структурами. Также политик пригрозил заблокировать туристические поездки американцев на Кубу.

Действия Трампа были неоднозначно оценены в американском экспертном сообществе, многие сочли, что своими выпадами Белый дом лишь подталкивает Гавану к большему сближению с Россией.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Сударев. По мнению эксперта, Барак Обама прекрасно понимал, что если за многие десятилетия эмбарго Куба не отказалась от своей идеологии и сохранила политический строй, то эти методы просто контрпродуктивны.

«Трамп исходит из своих предвыборных лозунгов, ведь он обещал полностью пересмотреть курс Обамы. Он мало заботится о целесообразности», — пояснил Сударев.

Законы симметрии

Пока никто не смог убедить действующую администрацию Белого дома отказаться от конфронтационной риторики на внешнеполитической арене. Ярким примером подобной политики является недавнее решение Дональда Трампа о выходе США из ДРСМД.

Хотя тема восстановления на Кубе радиоэлектронного центра периодически звучит в российских СМИ, а ранее этот вопрос поднимался даже на уровне Минобороны РФ, сегодня эксперты высказываются по поводу подобных инициатив сдержанно.

По мнению директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова,говорить о военном возвращении России на Кубу в советских масштабах сейчас не следует.

«Прежде всего не факт, что в этом есть военно-политическая необходимость, особенно если учитывать стоимость таких мероприятий», — пояснил эксперт в интервью RT.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По словам эксперта,контакты с Гаваной не являются каким-то «ответом» России Соединённым Штатам. Однако американцы должны понимать, что Россия не одинока в мире, а является великой державой, которая имеет очень широкие контакты, и политический вес Москвы постоянно увеличивается.

«Естественно, что в ситуации выхода США из ДРСМД Россия будет искать симметричные ответы на данные вызовы, и эти ответы у нас есть. В отличие от США, Москва никого не собирается делать заложником своего противостояния с Вашингтоном, а всего лишь хочет защитить свои рубежи. Но в США должны понимать, что эскалация напряжённости, наращивание военного бюджета — это путь в никуда, откат к ситуации холодной войны и риску глобального конфликта. В Москве этого не хотят, но это выбор, который делают сейчас Соединённые Штаты», — подытожил эксперт.

По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, Куба заинтересована в возобновлении военно-технического сотрудничества с Россией.

«Куба давно ждала возвращения России, Куба устала быть в изоляции, Кубе необходимо обеспечить безопасность, и сделать это может только Россия», — считает Коровин.

По мнению эксперта, в свете выхода США из ДРСМД сотрудничество Москвы и Гаваны приобретает особое значение. Активизацию отношений РФ и Кубы можно считать сигналом Вашингтону.

«Россия всегда действует в рамках международного права, отвечая симметрично на любые вызовы, — отметил Коровин. — Поэтому если США выходят из договора РСМД и таким образом развязывают себе руки для размещения ракет в Европе, непосредственно у наших границ, то Москва будет отвечать симметрично и в случае необходимости может разместить ракеты средней и малой дальности непосредственно у границ США».