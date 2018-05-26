«Особые отношения и персональный подход»: о чём будут говорить Владимир Путин и Синдзо Абэ в Москве

В субботу, 26 мая, в Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи главы государств обсудят ситуацию на Корейском полуострове, размещение американских ПРО на территории Японии, договорённости о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах и перспективы подписания мирного договора между Москвой и Токио. В программе лидеров — открытие перекрёстных годов Японии и России. Ранее глава японского кабмина также принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

В субботу, 26 мая, пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и находящегося с визитом в России премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также в этот день лидеры двух стран посетят церемонию открытия перекрёстных годов Японии и России, которая состоится в Большом театре. Накануне японский премьер вместе с Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном, заместителем председателя КНР Ван Цишанем и главой МВФ Кристин Лагард принял участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

«Нормальные партнёрские отношения»

Незадолго до поездки в Россию Синдзо Абэ рассказал журналистам, какие темы планирует поднять во время переговоров с Владимиром Путиным.

Прежде всего премьер Японии намерен добиваться прогресса в вопросе совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов. Разговор с российским президентом будет «честным и откровенным», передаёт слова политика агентство Kyodo.

«Одна из ключевых тем в российско-японских отношениях — это вопрос совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. С момента заключения соответствующих договорённостей прошло довольно много времени, а дело пока не сдвинулось с места, — отметил в интервью RT старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков. — Стороны до сих пор не договорились о том, на какой правовой основе будет реализовываться это сотрудничество».

Эксперт напомнил, что для Японии важно закрепиться на островах, — в Токио считают, что это в будущем позволит вернуть данные территории. Поэтому японские власти настаивают на том, что работа должна вестись в соответствии с японским законодательством.

«Для России это неприемлемо, так как нанесёт ущерб нашему суверенитету», — добавил Кузьминков.

Эксперты отмечают, что вопрос подписания мирного договора на протяжении последних лет неизменно оставался ключевой темой японско-российского диалога. Одним из шагов в этом направлении стала договорённость Москвы и Токио начать совместную хозяйственную деятельность на островах Курильской гряды.

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Речь идёт о соглашении по ведению совместной экономической деятельности на четырёх островах: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии их называют северными территориями, а притязания японской стороны на острова Курильской гряды являются главным препятствием для подписания странами мирного договора, отмечают эксперты.

Осторожный оптимизм

После окончания Второй мировой войны и капитуляции Токио Россия и Япония не подписали мирный договор. Официально страны прекратили войну и установили дипломатические отношения только в 1956 году.

Японская сторона считает, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи принадлежат ей по условиям Симодского трактата 1855 года, согласно которому Россия уступила японской стороне острова Курильской гряды в обмен на торговые преференции. Однако этот документ был аннулирован по итогам Русско-японской войны 1904—1905 годов. Впоследствии права России на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. Подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, Япония приняла условия Потсдамской декларации, одним из которых была передача островов Советскому Союзу.

«Сохраняем недоверие и имеем на это все основания»: в России скептически восприняли видеообращение Юлии Скрипаль В своё время Москва была готова передать Японии два острова — Хамобаи и Шикотан в рамках Советской-японской декларации 1965 года после подписания мирного договора. Японские власти отвергли это условие, потребовав передачи всех четырёх островов.

Сегодня Токио и Москва прилагают усилия для того, чтобы приблизиться к подписанию мирного договора. В декабре 2016 года сторонам удалось договориться о начале консультаций по ведению совместной хозяйственной деятельности на островах. Соглашение было достигнуто во время визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца. Об этом журналистам сообщил в то время помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что экономическая деятельность будет вестись в соответствии с нормами российского законодательства. Эксперты отмечают, что подобные инициативы появлялись и ранее — так, в 1998 году в ходе переговоров президента России Бориса Ельцина с японским премьером Кэйдзо Обути была высказана мысль о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Сейчас, как и прежде, процесс тормозится из-за нежелания японцев следовать нормам российского, а не японского законодательства на островах. Формально это означало бы признание японской стороной российского суверенитета над «северными территориями».

Впрочем, эксперты выражают осторожный оптимизм. По мнению доцента кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД России Петра Цветова, хотя рассчитывать на скорое подписание мирного договора не приходится в силу территориальных противоречий, всё же стороны могут продолжать работу над тем, чтобы между Россией и Японией сохранялись нормальные партнёрские отношения.

«Те схемы, которые связаны с совместной экономической деятельностью, достаточно перспективны в этом отношении. Правда, здесь тоже есть противоречия. Не исключено, что их можно увязать при помощи какого-то компромисса», — отметил эксперт в интервью RT.

«США — далеко, а Россия близко»

Эксперты отмечают, что ключевые препятствия для подписания Японией и Россией мирного договора лежат в политической, а не экономической области. Однако добиться прогресса планируется именно через развитие экономических связей.

В июне 2017 года делегация японских бизнесменов впервые в истории прибыла в Южно-Курильский район, чтобы провести «содержательный осмотр объектов». В ноябре того же года японские СМИ сообщили о планах кабмина страны начать совместный с Россией проект по тепличному выращиванию клубники на Южных Курилах.

Ранее, в 2016 году, премьер-министр Японии представил российской стороне план развития сотрудничества, состоящий из восьми пунктов. Среди заявленных целей — совместная работа по повышению качества медицинского обслуживания в России, увеличение обмена между российскими и японскими предприятиями, создание передовых технологий при участии российских и японских специалистов, а также промышленное развитие Дальнего Востока.

Как сообщил 24 мая 2018 года директор департамента Европы японского МИД Ясуси Масаки, план оказал благотворное влияние на российско-японские экономические связи. По словам дипломата, только в прошлом году объём взаимной торговли увеличился на 25%. Также растут инвестиционная активность и технологическое сотрудничество.

Этому, несомненно, способствовало и подписание Москвой и Токио в прошлом году конвенции, устраняющей двойное налогообложение. Документ заменил собой аналогичную конвенцию, заключённую ещё между Японией и СССР в 1986 году.

Как напомнил в интервью ТАСС Ясуси Масаки, японские компании задействованы в работах над проектом «Ямал СПГ» — энергетическая сфера является одной из приоритетных тем японско-российского сотрудничества.

Завод «Ямал СПГ»

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В мае 2017 года министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко рассказал о планах Токио нарастить импорт российских углеводородов. Как пояснил чиновник в интервью телеканалу «Россия 24», это необходимо для снижения зависимости от ближневосточных поставок. Действительно, уже за июнь прошлого года японский Минфин отчитался об увеличении закупок нефти у российских компаний на 44% по сравнению с майскими показателями. Токио диверсифицирует поставки не только за счёт российского импорта — 21 мая 2018 года в японский порт Иокогама прибыл первый танкер с американским сжиженным природным газом.

Впрочем, эксперты уверены, что это сотрудничество никак не отразится на интересах российских экспортёров.

«Всё-таки США находятся далеко, а Россия близко. Японцы сейчас получают 9—10% газа из проекта «Сахалин-2», сейчас строится ещё один завод СПГ, — напомнил Кузьминков. — Вряд ли импорт Японией американского СПГ отразится на её интересе к российским поставкам. В энергетической стратегии Японии заложено, что страна не должна зависеть от какого-либо государства более, чем на 35%. Японские компании очень активно стремятся попасть в проект «Сахалин-3», нам есть ещё куда развиваться».

Менее позитивная ситуация сложилась в сфере поставок металлургической продукции. Как заявил 19 апреля директор компании Rusal Japan Кунихико Хигаси, поставки российского алюминия в Японию были прекращены из-за американских санкций.

«Уже погруженное на суда не будет остановлено, но все дальнейшие запланированные поставки осуществляться не будут», — сказал Хигаси.

По мнению Кузьминкова, тема американских санкций также может быть затронута во время переговоров на высшем уровне.

«Главный вопрос заключается в том, насколько японцы, тесно сотрудничая с Западом, готовы сотрудничать и с нами. Японские компании боятся подпасть под санкции США, и это явно не способствует росту нашего товарооборота», — пояснил эксперт.

«Особое отношение»

Также в ходе переговоров может обсуждаться ситуация на Корейском полуострове и тема американских ПРО.

«У нас с Японией разный подход к ситуации на Корейском полуострове — Токио, как и Вашингтон, настаивает на необходимости оказывать давление на Пхеньян, Москва же настаивает на переговорах», — напомнил Кузьминков.

Но более болезненная тема для Москвы и Токио — размещение американских систем ПРО в Японии, считают эксперты.

В декабре 2017 года японский кабмин дал разрешение на размещение в стране двух наземных комплексов Aegis Ashore. Этот шаг японские власти связали с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Японская сторона старается убедить Москву в том, что появление на её территории наземных комплексов ПРО США не угрожает российским интересам. Однако РФ придерживается мнения, что этот шаг противоречит Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Так новость о решении Токио прокомментировал ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Тем не менее эксперты уверены, что Токио и Москва смогут найти компромиссные решения по многим спорным вопросам, а также развить сотрудничество.