Вот и закончилась затянувшаяся история нежных отношений российских властей с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Что послужило, как нынче модно говорить, «триггером» – то ли двурушничество партнёра, то ли нескромные аппетиты его зятя, – так или иначе, обогащаться семейке теперь придётся в других странах, но не в России. Правительство РФ запретило ввоз из Украины железнодорожных колёс, колёсных пар и рам тележек грузовых вагонов – всего того, что поставлял нам концерн Пинчука «Интерпайп».

Грузовые вагоны – продукция двойного назначения. Если Украина, как уверяют власти в Киеве, находится в состоянии войны с Россией, то не вполне понятно, как вышло, что с врагами стали торговать полувоенной продукцией. Впрочем, понятно, как – спрос на продукцию «Интерпайп» в Европе невелик, а в России – стабильный рынок. Так что патриоту Пинчуку (на телеканалах которого до сих пор выставляют Россию военным агрессором), выбора, по сути, не оставили. Ибо он в первую очередь всё-таки олигарх, а патриот – лишь постольку-поскольку. И семь лет Пинчуку приходилось стоять на шпагате – торговать со страной-агрессором, на которую с голубых экранов принадлежащих ему телеканалов денно и нощно лились потоки грязи.

За год «Интерпайпу» удавалось реализовать в России порядка 200 тысяч тонн колёс. При том, что и в России такие колёса, в общем-то, производят (не менее 500 тысяч тонн в год). И особой необходимости у нас в них нет (впрочем, два года назад возникал дефицит).

Поговаривают, что за российской «ответкой» Пинчуку якобы стоят китайские товарищи – у них с Украиной стали всё чаще возникать сложности касательно поставок товаров из Поднебесной (которые правительство Шмыгаля то и дело блокировало). Кроме того, наверняка китайцам подпортил настроение отказ Зеленского отдать им запорожскую «Мотор-Сич», куда Пекин успел вбухать 3,5 миллиардов долларов инвестиций. В общем, Пинчуку срочно нужно искать новый рынок для своей продукции, вот только едва ли он его найдёт. В последнее время дела олигарха идут всё хуже и хуже – даже на фоне победы демократов за океаном (которых он давно и регулярно поддерживает финансами). Ходит по Киеву такой слушок, что Пинчука как бы убеждают продать «ненужные» ему телевизионные каналы – слишком это дорогое теперь для него удовольствие. И покупателя искать не придётся – несложно догадаться, как его фамилия (в свете закрытия трёх крупнейших новостных телеканалов Украины).