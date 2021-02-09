Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Украина

Особому отношению Москвы к Леониду Кучме – каюк, его зятю, олигарху Виктору Пинчуку, прикрыли торговлю

09 февраля 2021, 15:35  •  537 • Украина
Вот и закончилась затянувшаяся история нежных отношений российских властей с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой. Что послужило, как нынче модно говорить, «триггером» – то ли двурушничество партнёра, то ли нескромные аппетиты его зятя, – так или иначе, обогащаться семейке теперь придётся в других странах, но не в России. Правительство РФ запретило ввоз из Украины железнодорожных колёс, колёсных пар и рам тележек грузовых вагонов – всего того, что поставлял нам концерн Пинчука «Интерпайп».
Грузовые вагоны – продукция двойного назначения. Если Украина, как уверяют власти в Киеве, находится в состоянии войны с Россией, то не вполне понятно, как вышло, что с врагами стали торговать полувоенной продукцией. Впрочем, понятно, как – спрос на продукцию «Интерпайп» в Европе невелик, а в России – стабильный рынок. Так что патриоту Пинчуку (на телеканалах которого до сих пор выставляют Россию военным агрессором), выбора, по сути, не оставили. Ибо он в первую очередь всё-таки олигарх, а патриот – лишь постольку-поскольку. И семь лет Пинчуку приходилось стоять на шпагате – торговать со страной-агрессором, на которую с голубых экранов принадлежащих ему телеканалов денно и нощно лились потоки грязи.
За год «Интерпайпу» удавалось реализовать в России порядка 200 тысяч тонн колёс. При том, что и в России такие колёса, в общем-то, производят (не менее 500 тысяч тонн в год). И особой необходимости у нас в них нет (впрочем, два года назад возникал дефицит).
Поговаривают, что за российской «ответкой» Пинчуку якобы стоят китайские товарищи – у них с Украиной стали всё чаще возникать сложности касательно поставок товаров из Поднебесной (которые правительство Шмыгаля то и дело блокировало). Кроме того, наверняка китайцам подпортил настроение отказ Зеленского отдать им запорожскую «Мотор-Сич», куда Пекин успел вбухать 3,5 миллиардов долларов инвестиций. В общем, Пинчуку срочно нужно искать новый рынок для своей продукции, вот только едва ли он его найдёт. В последнее время дела олигарха идут всё хуже и хуже – даже на фоне победы демократов за океаном (которых он давно и регулярно поддерживает финансами). Ходит по Киеву такой слушок, что Пинчука как бы убеждают продать «ненужные» ему телевизионные каналы – слишком это дорогое теперь для него удовольствие. И покупателя искать не придётся – несложно догадаться, как его фамилия (в свете закрытия трёх крупнейших новостных телеканалов Украины).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



537
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 00:55
Украинцев готовят к кровавой бойне в Донбассе
09 февраля 2021, 10:05
Украина отправила офицеров в США и получила серьёзные проблемы
09 февраля 2021, 00:55
Генерал СБУ: «Концлагеря – это нормально. У нас нет демократии»
08 февраля 2021, 21:15
«Нам обязательно прилетит от России за телеканалы» – Кулеба
08 февраля 2021, 23:05
Супругу Медведчука внесли на «Миротворец»
09 февраля 2021, 11:00
«JourФак Манукяна»: Как Зеленский стал диктатором
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 14:25
НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море
08 февраля 2021, 16:40
Гордон взбесился из-за предложения Украине забрать Крым
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
05 февраля 2021, 08:55
"Очередной фюрер": в России ответили на угрозы Байдена Путину
02 февраля 2021, 18:35
Киевский пропагандист обложил матом Зеленского за интервью американцам
08 февраля 2021, 02:55
Эксперт Дандыкин предупредил Украину о печальных последствиях атаки на Донбасс и Крым
03 февраля 2021, 17:30
Лавров словами Данилы Багрова ответил на агрессию Запада против России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.