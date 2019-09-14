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Особого статуса Донбасса и амнистии не будет: Новый глава МИД Украины выступил против Минских соглашений

14 сентября 2019, 23:54  •  90 • Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса. Их не будет, заявил новый украинский министр иностранных дел, несмотря на то, что эти пункты прописаны в Минских соглашениях.
Украина не даст амнистию ополченцам ДНР и ЛНР и не изменит Конституцию для предоставления особого статуса Донбассу. Однако по последнему пункту возможен компромисс. Об этом заявил новый глава МИД Украины Вадим Пристайко на выступлении в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
По его словам, власти Украины не планирует использовать механизм полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках выполнения минских договоренностей. Также Киев хочет подменить особый статус Донбасса на "децентрализацию".
"Мы предлагаем той стороне, которая находится за линией соприкосновения, понять: шанс их развития - это децентрализация. Мы не вносим в конституцию никаких особых и неособых статусов", - сказал глава МИД Украины.
Вместе с тем он добавил, что по особому статусу Донбасса возможен компромисс. Министр напомнил, что принятый украинским парламентом в 2014 году закон "Об особом статусе Донбасса", который так и не вступил в действие, истекает в конце 2019 года. Поэтому вместо него необходимо принять новый закон.
"Сама эта идея особого статуса, которая прописана в действующем законе - это был компромисс, который позволил нам прекратить войну с самого начала в 2015 году... Перед нашими депутатами стоит чрезвычайно сложное задание - каким образом изменить этот закон, написать новый закон, согласовать этот закон", - сказал министр.
Напомним, что Минские соглашения предполагали прекращение огня, принятие закона об особом статусе Донбасса, амнистию для ополченцев, проведение выборов, возвращение Киеву контроля над территорией. За пять лет Украина не выполнила ни один из пунктов. Принятый закон об особом статусе Донбасса так ни разу и не вступил в действие.

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