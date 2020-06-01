«Особое внимание вопросам безопасности»: Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июля

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию назначено на 1 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В ходе совещания с руководством ЦИК и членами рабочей группы глава государства подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности граждан на участках. В свою очередь, Элла Памфилова отметила, что Центральная избирательная комиссия обеспечит всех голосующих средствами индивидуальной защиты. Напомним, что изначально назначенное на 22 апреля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено из-за эпидемии COVID-19.

1 июня 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. © Алексей Никольский/РИА Новости

Общероссийское голосование о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации состоится в среду, 1 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как указывается в документе, при проведении голосования должны быть учтены складывающаяся санитарно-эпидемиологическая обстановка и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.

Заметим, что 1 июня глава государства провёл рабочее совещание с руководством Центральной избирательной комиссии и членами рабочей группы по подготовке предложений о корректировке Основного закона. После того как Владимир Путин заслушал доклады главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, было выдвинуто предложение, что голосование должно состояться 1 июля.

«Исходя из сегодняшней дискуссии, исходя из сказанного вами и предложенного вами, проведём общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», — сказал Путин.

Президент также попросил Памфилову и Попову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности.

«Обращаюсь и к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остаётся безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», — добавил глава государства.

Помимо этого, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 1 июля будет объявлено выходным днём.

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Напомним, что изначально проведение общероссийского голосования о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» было назначено на 22 апреля. Однако 25 марта Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией относительно распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

«Вы знаете, как серьёзно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас являются здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату», — пояснял Путин 25 марта.

В ходе голосования граждане России должны ответить на единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» В случае принятия корректировок в Основной закон страны внесут ряд изменений.

В частности, будет закреплена обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также прописано, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, Россия будет объявлена правопреемницей СССР, закрепится статус русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов России. При этом дети будут объявлены важнейшим приоритетом госполитики России. Помимо этого, действующему президенту России предоставляется возможность участвовать в качестве кандидата в выборах главы государства, которые пройдут после принятия внесённых в Конституцию изменений.

«Время показало, насколько своевременны предложенные изменения Конституции»

В ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что до 1 июля, когда должно будет состояться общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, пройдут ещё два инкубационных периода COVID-19. По её словам, если не произойдут какие-либо срывы, то к этой дате будут достигнуты оптимальные показатели.

«Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели и все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшение ситуации в регионах. И это значит, что мы идём правильным путём, требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше», — сказала Попова.

В свою очередь, председатель ЦИК Элла Памфилова указала, что все участники голосования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и одноразовыми ручками, а на входах в участки будет место для измерения температуры и дезинфекции рук. Она выразила уверенность, что проголосовать «будет безопаснее, чем сходить в магазин». В частности, на избирательном участке будет не более восьми избирателей одновременно.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, ту дату, которую вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность проголосовать, когда наиболее удобно, в течение семи дней», — добавила Памфилова.

При этом голосование может проходить как в помещениях, так и за их пределами, а одним из главных принципов будет минимизация контактов.

Вместе с тем спикер Государственной думы Вячеслав Володин заметил, что время, прошедшее с момента принятия закона о поправке к Конституции РФ, доказало актуальность изменений Основного закона. Напомним, что 11 марта Госдума и Совет Федерации одобрили закон о поправке к Конституции.

«В первую очередь, это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи», — сказал Володин.