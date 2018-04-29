«Особое внимание»: ФСБ намерена бороться с украинскими браконьерами в акватории Чёрного и Азовского морей

Пограничное управление ФСБ России по Крыму заявило о намерении бороться с браконьерской деятельностью в акватории Чёрного и Азовского морей. Правоохранительные органы будут пресекать нарушения как со стороны россиян, так и граждан Украины. Только с начала 2018 года экологи зафиксировали в регионе более 70 случаев гибели дельфинов из-за браконьеров. При этом, по оценке экспертов, охрана морской фауны должна быть среди национальных интересов России, поскольку в противном случае будет нанесён непоправимый урон экосистеме.

Деятельность рыбаков-браконьеров в Чёрном и Азовском морях, наносящая серьёзный урон биологическому разнообразию их акватории, будет пресечена. О намерении бороться в том числе с украинскими нарушителями заявили в пресс-службе крымского погрануправления ФСБ России.

«Пограничное управление предупреждает, что будет принимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

«Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море — внутренних водах Российской Федерации и Украины», — подчеркнули в ФСБ.

Сообщается, что только с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров в акватории и на побережье Чёрного и Азовского морей. При этом все факты указывают на незаконный промысел в районах, где запрещён лов рыбы, или в местах пролегания миграционных путей дельфинов.

В погрануправлении добавили, что обнаруженные дельфины — азовки, афалины и белобочки — в основном погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов. Это подтверждают многочисленные фотографии изувеченных животных, сделанные экологами (вспоротое брюхо, отрезанные плавники и голова, оставшиеся на плавниках и хвосте элементы немаркированных сетей).

Отмечается, что приведённая статистика далеко не полная, поскольку фиксируются лишь те случаи гибели дельфинов, о которых сообщают местные жители. Кроме того, помощь сотрудникам погранслужбы оказывают члены научно-экологической организации «Безмятежное море».

В качестве примера печальных последствий браконьерской деятельности в акватории Чёрного и Азовского морей RT приводит отрывок опубликованной 25 апреля записи организации «Безмятежное море» в соцсетях.

«12 апреля, после того как мы дважды выезжали и зафиксировали 11 животных с признаками попадания в сети (следы объячеивания, разрезанный живот, отрезанный хвост) надзорные органы задержали иностранное судно, которое осуществляло постановку 15 км камбальных сетей недалеко от Севастополя. Однако проблема, однозначно, не только в этом судне, поскольку выбросы продолжаются и по сей день, а некоторая часть животных, выносимых на берег, — свежие. Это говорит о том, что сети расположены недалеко от берега, к тому же дельфины путаются во всех снастях — как легальных, так и нелегальных. Через несколько дней период легального лова сетями будет завершён, после чего камбалу начнут ловить преимущественно тралами», — рассказывают активисты.

При этом, по словам экологов, ставные сети на крупную рыбу представляют большую угрозу для морских млекопитающих, однако они страдают и при ловле рыбы тралами.

«Весь прошлый сезон мы регистрировали случаи попадания и асфиксии животных в тралах сейнеров, преимущественно от этого страдали афалины в нашей акватории. 22 апреля этого года была зафиксирована первая свежая афалина, которую вынесло на берег после того, как нашу бухту процедили несколько промысловых кораблей. За весь год этого не произошло ни разу до того, как они начали вести активный весенний лов», — говорится в сообщении.

«Экологические проблемы не имеют государственных границ»

Директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов в разговоре с RT заявил, что в акватории Чёрного и Азовского морей много экологических проблем. Он выразил поддержку усилиям погранслужбы по пресечению браконьерства.

«Экологические проблемы не имеют государственных границ. Что касается черноморских и азовских дельфинов, которые внесены в Красную книгу, то речь идёт о вершине пищевой цепочки этих морей. Нарушить её означает расшатать всю экосистему. Поэтому сохранность этих дельфинов входит в том числе в национальные интересы Российской Федерации», — сказал он.

Собеседник RT добавил, что проблема браконьерской деятельности с украинской стороны действительно назрела.

«К сожалению, по той информации, которую мы получаем об украинских браконьерах, они наносят серьёзный ущерб не только украинским территориальным водам, но и нашему совместному Азовскому морю. В этой связи действия российских пограничников по предупреждению случаев браконьерства мы целиком и полностью поддерживаем», — заключил эколог.

По словам доцента географического факультета Крымского федерального университета Сергея Киселёва, Азовское море издревле было одним из самых продуктивных водоёмов. Однако в XX веке развитие промышленности и прочая деятельность человека «доконала море» и его продуктивность снизилась, рассказал RT эксперт. Большую роль в этом сыграли в том числе браконьеры. Причём если в советское время велись работы по регуляции численности рыбы, работали выпускавшие мальков рыбзаводы, то с распадом СССР эта деятельность прекратилась.

«Катастрофой стали 1990-е годы, когда хищнически всё это грабилось и была создана целая система. В Крыму достаточно хорошо знают этих людей, которые участвовали в расхищении богатств Азовского моря», — отметил Киселёв.

По словам собеседника RT, после воссоединения Крыма с Россией Москва продолжила придерживаться правил пользования Азовским морем как внутренним морем Украины и России, однако инцидент с кораблём «Норд» показал, что Киев больше не намерен соблюдать эти правила.

«Безусловно, одной из важнейших задач в ближайшее время является не только охрана и умножение биоресурсов Азовского моря, но и какой-то своеобразный пограничный режим, который надо ввести в отношении распоясавшихся украинских «пограничников», которые превращаются в пиратов», — подчеркнул Киселёв.

Об участившихся случаях браконьерства в российских территориальных водах со стороны украинских граждан погрануправление ФСБ по Крыму сообщало ещё в сентябре 2015 года.

«Категорически возмущены тем, что произошло»

Обстановка в Азовском море резко обострилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали рыболовецкий траулер «Норд».

Находившийся на борту экипаж в составе десяти россиян обвинили в нарушении «порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё». Двоим матросам «Норда» удалось вернуться в Крым, остальные восемь человек пока остаются на территории Украины.

Позднее украинский кабмин поддержал предложение Министерства инфраструктуры по закрытию территориальных вод страны, включая реки. Основанием для предложения послужила якобы террористическая угроза, которая может исходить от российских кораблей.

Сергей Аксёнов и Дмитрий Рогозин

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Тема пиратства затрагивалась и на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, которое прошло в субботу, 28 апреля, в Ялте, под руководством зампреда правительства России Дмитрия Рогозина. В нём приняли участие глава Крыма Сергей Аксёнов и ряд высокопоставленных функционеров.

Комментируя ситуацию с арестом украинской стороной крымского траулера «Норд», Рогозин сообщил о намерении разработать слаженный механизм противодействия пиратству.

«Мы договорились, что в рамках Морской коллегии будет обсуждён механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (морякам или пассажирам), оказавшимся в такого рода ситуациях фактически морского пиратства, как будет действовать российское государство по защите неотъемлемых гражданских и человеческих прав граждан России», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По его словам, в ходе заседания в Ялте стороны обменялись мнениями по поводу «преступных действий украинских властей по захвату наших моряков».

«Формально Морская коллегия этим не занимается, потому как в основном занимается вопросами производства и эксплуатации морских судов, кораблей, вопросами, связанными с развитием инфраструктуры морских и речных портов, нормативным обеспечением. Это такой правительственный орган, который занимается вопросами неоперативного реагирования. Но хочу сказать от имени всех членов Морской коллегии: мы категорически возмущены тем, что произошло», — подчеркнул Рогозин.