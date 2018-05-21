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«Особо привилегированное партнёрство»: о чём будут говорить Путин и Моди в Сочи

21 мая 2018, 08:09  •  73 • В мире
21 мая в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Как уточнили в пресс-службе Кремля, переговоры будут посвящены стратегическому партнёрству двух стран, а также обсуждению международных вопросов. Традиционно ключевые темы российско-индийского диалога — область атомной энергетики и военно-техническая сфера, отмечают эксперты. О возможных векторах развития сотрудничества между государствами — в материале RT.
 
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди kremlin.ru
 

21 мая в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с главой индийского правительства Нарендрой Моди. Политики планируют обсудить развитие «особо привилегированного стратегического партнёрства» Индии и России, а также текущую международную и региональную повестку. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

С начала 2018 года российский и индийский лидеры обменивались телефонными звонками. Предыдущая личная встреча Путина и Моди состоялась осенью прошлого года в КНР, на полях саммита БРИКС. Экономическое сотрудничество станет одной из ключевых тем предстоящих переговоров в Сочи, тем более что эта встреча предшествует XXII Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), который стартует 24 мая. Индийские бизнесмены и представители органов власти регулярно принимают участие в ПМЭФ.

Индийская экономика — одна из самых быстрорастущих в мире. Cтране удалось обойти по этому показателю даже Китай. В 2015 году, как и в 2016-м, темпы прироста ВВП в Индии составили 7,6%. По данным Центрального статистического управления республики, схожие показатели сохранятся и в 2018 году. Российско-индийский товарооборот также увеличивается — в прошлом году этот показатель вырос на 21,4% по сравнению с данными 2016 года, составив $9,4 млрд. Большая часть товарооборота — $6,5 млрд — пришлась на российский экспорт.

Между тем Индия занимает только 17-е место в списке торговых партнёров Российской Федерации — такую статистику предоставила Федеральная таможенная служба России. По мнению экспертов, существует очень большой потенциал для развития российско-индийских торговых отношений. Сегодня российская сторона предлагает индийским коллегам сотрудничество по ряду проектов, где могут быть задействованы технические компетенции российских компаний. Например, инфраструктурное подразделение холдинга РЖД RZD International LLC заявило о готовности предложить Нью-Дели проекты под ключ для модернизации и развития индийской железнодорожной сети. Об этих планах в российской компании сообщили 10 мая текущего года.

Север — Юг

Ещё одно важное направление сотрудничества двух стран — атомная энергетика. В прошлом году «Атомстройэкспорт» (структурное подразделение «Росатома») и Индийская корпорация по атомной энергии (NPCIL) подписали соглашение о строительстве новых блоков АЭС «Куданкулам». Напомним, что первый блок АЭС начал работу в 2013 году, а второй был сдан в эксплуатацию в марте 2017 года. В роли генподрядчиков проекта выступают подразделения «Росатома» — в мае 2018 года корпорация начала полномасштабные работы по возведению третьего и четвёртого энергоблоков АЭС «Куданкулам».

  • АЭС «Куданкулам»
  • © Wikimedia

«Атомная энергетика и военно-техническое сотрудничество являются традиционными темами российско-индийского общения, которые, безусловно, будут подняты во время предстоящих переговоров, — отметил в интервью RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. — В этих сферах наше взаимодействие давно отлажено и движется без особых препятствий. Другое дело, что нужно выходить за эти пределы, развивать торговые связи, и для этого нужно решить ряд проблем — в первую очередь транспортно-логистические».

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По мнению эксперта, ещё одной темой обсуждения может стать проект транспортного коридора «Север — Юг».

Напомним, что в 2000 году Россия, Иран и Индия подписали межправительственное соглашение о создании коридора, а через два года был подписан протокол о его официальном открытии. Общая протяжённость маршрута составляет 7,2 тыс. км, его начальной точкой является Санкт-Петерубург, а конечной — индийский грузовой порт Мумбай. Маршрут пролегает по территории России, Азербайджана, Ирана и Индии. Сегодня по этому транспортному коридору идёт обмен грузами между Россией и Ираном. Москва и Нью-Дели работают над продвижением его индийского участка, об чём в феврале 2018 года рассказал посол Индии в России Панкадж Саран.

  • Посол Индии в России Панкадж Саран
  • РИА Новости

С тем, что расширение товарооборота между странами является сегодня одной из приоритетных задач, согласна и руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян. По мнению эксперта, этого можно достичь, в частности, благодаря созданию зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

«Хотя наш товарооборот растёт, в целом он явно находится на недостаточно высоком уровне. Это, скорее всего, станет предметом обсуждения, ведь товарооборот Индии с Россией в несколько раз меньше объёмов торговли с КНР или США. Если транспортный коридор будет создан, то это, конечно, может значительно улучшить ситуацию. Ещё одна важная тема в данном контексте — возможное создание зоны свободной торговли (ЗСТ. — RT) между Индией и ЕАЭС, эта идея имеет большое будущее», — пояснила эксперт в интервью RT.

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Ранее торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк рассказал в интервью РИА Новости о том, что технические консультации в преддверии переговоров о ЗСТ уже прошли в январе 2018 года.

«Думаю, они были полезны для сторон, а сами переговоры начнутся в этом году», — отметил торгпред.

Объект повышенного интереса

Не менее важной темой беседы Владимира Путина и Нарендры Моди, по мнению экспертов, может стать сотрудничество стран в военно-технической сфере.

Начиная с 1960 года суммарный объём контрактов ВТС, подписанных Москвой и Нью-Дели, превысил $65 млрд, портфель заказов, сделанных с 2012 по 2016 год, составил $46 млрд.

Речь идёт не только о поставках готовых вооружений, но и о совместной работе по созданию новых образцов — например, в 1998 году сторонами было инициировано создание сверхзвуковой крылатой ракеты, получившей название «БраМос». Ракета успешно прошла испытания и была поставлена на вооружение индийской армии. В 2007 году Россия и Индия подписали соглашение о ещё одном крупном проекте — FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), разработке индийского истребителя пятого поколения на базе российского Су-57.

В апреле 2018 года в СМИ появилась новость о выходе Индии из проекта. Индийское руководство якобы приняло такое решение из-за расхождений с Москвой по технологическим и финансовым вопросам. Данную информацию опубликовал британский ресурс Jane's. При этом отмечалось, что в перспективе Нью-Дели допускает пересмотр договорённостей по программе FGFA или приобретение у России готовых истребителей Су-57. Британское издание ссылается, в частности, на советника министра обороны Индии по административным вопросам Санджайте Митру.

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Сообщения СМИ о выходе Индии из проекта FGFA в Москве не подтвердили. Как заявил 27 апреля директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, ведомство не располагает такой информацией.

«Я не знаю об этом. Также мне неизвестно, какие источники использует Jane's», — цитирует Кладова РБК.

Определённые сомнения высказали и эксперты, по мнению которых для Индии сегодня наиболее выгодно сотрудничество с Россией по созданию собственного истребителя пятого поколения. Альтернатива — американский истребитель F-35 — обошлась бы дороже, не говоря уже о том, что американская сторона вряд ли согласится на передачу технологий. Так, в частности, считает военный эксперт Леонид Нерсисян.

Вместе с тем в профильных СМИ приводятся и другие точки зрения, согласно которым Индия может отказаться от новых закупок французских истребителей Rafale в пользу российских многоцелевых истребителей Су-30МКИ. По информации издания The Defense World, с таким предложением ранее выступила индийская авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). Речь идёт о возможности производства в Индии 40 Су-30МКИ. В этом случае причиной является более выгодная цена российских самолётов.

«Слухи о том, что Индия, возможно, рассматривает отказ от французских истребителей Rafale в пользу российских многоцелевых истребителей Су-30МКИ, появляются, их достоверность не подтверждена, но в любом случае в ближайшее время вряд ли об этом заявят публично — это слишком чувствительная сфера», — пояснил Борис Волхонский.

По мнению экспертов, появление подобных новостей в целом говорит о высоком уровне интереса мировых производителей вооружений к индийскому рынку. Оборонный бюджет Индии растёт — например, в 2018 году правительство страны запланировало потратить на оборону $46,14 млрд, что на 5,9% выше показателей предыдущего года.

Мимо санкций

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Российско-индийское военно-техническое сотрудничество не ограничивается авиастроительной областью. В частности, ведутся переговоры о поставках Индии зенитных ракетных систем С-400. Поставка пяти полковых комплектов С-400 была одобрена индийским Советом по оборонным закупкам в конце 2015 года. Спустя год, в октябре 2016-го, по результатам переговоров Владимира Путина и Нарендры Моди стороны подписали соглашение о поставке ЗРК. Как сообщило 4 апреля агентство ТАСС со ссылкой на военно-дипломатические источники, технические параметры контракта согласованы, продолжающиеся переговоры касаются уже стоимости поставок.

  • ЗРК С-400
  • РИА Новости

Как отмечают эксперты, Вашингтон недоволен сотрудничеством Нью-Дели с Москвой в военно-технической сфере. Напомним, что на фоне некоторого охлаждения отношений США с Пакистаном американская администрация рассчитывает наладить и укрепить союзнические отношения с Индией.

Впрочем, иногда методы, которыми Белый дом пытается препятствовать индийско-российскому сотрудничеству, не встречают понимания в Нью-Дели. В первую очередь речь идёт о возможном применении американской стороной закона о санкциях (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) к Индии.  Напомним, что, согласно принятому в 2017 году закону, под американские санкции могут попасть не только российские, иранские или северокорейские компании, внесённые в санкционный список, но и их зарубежные контрагенты. Разумеется, если такие меры будут применены, это может негативно сказаться на отношениях США с рядом стран. В случае российско-индийского сотрудничества санкции могут затронуть контракты на общую сумму порядка $12 млрд.

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По данным источника издания The Times of India в индийском кабмине, Москва и Нью-Дели рассматривают варианты того, как вывести взаимные контракты в сфере ВТС из-под действия CAATSA. Напомним, что в начале этого года посол Индии в России Панкадж Саран заявил, что индийская сторона не намерена отказываться от реализации достигнутых с Москвой договорённостей.

«США заинтересованы в том, чтобы проникнуть на индийский оборонный рынок и сделать Индию своим сателлитом в этом регионе, — пояснил Борис Волхонский. — Но Индия — самостоятельное государство, её руководство понимает, какие издержки может принести реализация такого сценария». Эксперт напомнил, что индийская сторона уже имеет негативный опыт такого рода — сокращение закупок нефти у Ирана в 2012 году по настоянию США привело к резкому скачку цен в Индии не только на топливо, но и на другие товары.

Похожей точки зрения придерживается и Татьяна Шаумян. «Индия диверсифицирует свои связи в военно-технической сфере — это факт, она заключает контракты со многими странами. Но это не угрожает нашим отношениям — такие шаги предпринимаются не в ущерб российским контрактам, просто индийская сторона стремится удовлетворить свои растущие потребности», — заключила эксперт.

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