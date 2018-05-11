«Особенный момент для мира во всём мире»: Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына пройдёт 12 июня в Сингапуре. Об этом сообщил сам хозяин Белого дома в своём Twitter. Он также отметил, что обе стороны постараются «сделать этот момент особенным для мира во всём мире». Между тем эксперты по-разному оценивают перспективы переговоров. Специалисты указывают на то, что оба лидера будут считать данную встречу своей заслугой и добиваться уступок.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится 12 июня. По словам хозяина Белого дома, переговоры пройдут в Сингапуре.

«Долгожданная встреча между мной и Ким Чен Ыном пройдёт в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся сделать этот момент особенным для мира во всём мире!» — написал Трамп в Twitter.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2018 г.

О том, что встреча лидеров США и КНДР, по всей видимости, пройдёт на территории островного города-государства, ещё накануне сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.

«Представителей администрации проинструктировали продвигать планы проведения исторического саммита между президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре», — отмечалось в материале.

Американская сторона занималась активным поиском площадки для проведения переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном после того, как хозяин Белого дома исключил возможность встречи в демилитаризованной зоне Корейского полуострова, несмотря на то что в конце апреля он говорил, что не прочь встретиться с северокорейским лидером в пограничном пункте Пханмунджом.

При этом за несколько часов до объявления точного места и времени встречи Трамп отметил, что многого ждёт от грядущих переговоров.

«Я думаю, это будет очень большой успех. Так далеко ещё не заходили, никогда не было подобных отношений», — подчеркнул он.

Президент Соединённых Штатов также добавил, что северокорейский лидер хочет «вернуть свою страну в реальный мир».

Такое заявление глава США сделал в ходе церемонии встречи освобождённых из тюрьмы в КНДР американских граждан, самолёт с которыми приземлился на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

По данным Fox News, Пхеньян принял решение выпустить на волю Ким Донг Чула, Ким Хак Сонга и Ким Санг Дука после переговоров главы Северной Кореи с госсекретарём США Майком Помпео.

Three American detainees that President Trump said were freed from North Korea release a statement, as provided by the State Department. https://t.co/U1FKrGh8A5pic.twitter.com/Y44G9sKoRW — NBC News (@NBCNews) 9 мая 2018 г.

«Мы бы хотели выразить нашу огромную благодарность правительству Соединённых Штатов, президенту Трампу, госсекретарю Помпео и народу США за наше возвращение домой. Мы благодарим Бога, а также наши семьи и наших друзей, которые молились за нас и о нашем возвращении», — приводит NBC News предоставленное Госдепом обращение освобождённых узников.

В свою очередь, северокорейский лидер по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства США заявил, что его грядущая встреча с Дональдом Трампом — это шанс на построение позитивного будущего на Корейском полуострове.

«Историческая встреча станет отличным первым шагом к развитию позитивных изменений на Корейском полуострове и построению светлого будущего», — приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

Визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР

© KCNA / Reuters

«Встреча двух разных ожиданий»

По словам доцента кафедры американских исследований СПбГУ Григория Ярыгина, предстоящая встреча лидеров КНДР и США будет интересна с той точки зрения, что каждый из участников считает своей заслугой сам факт проведения переговоров.

«Это будет очень интересная встреча двух разных ожиданий. Трамп приедет с представлением о том, что он политической силой дожал Северную Корею до того состояния, что она вступает в переговоры. Он едет с позиции победителя. Ким Чен Ын, получается, должен выступать с позиции проигравшего. Но северокорейский лидер считает, что это он заставил США вести переговоры с ним на равных. Поскольку пока что его внешняя политика не была успешной, Трамп хочет вернуться с таким результатом: Северная Корея должна отказаться от ядерной программы», — рассказал Ярыгин.

По словам собеседника RT, ядерная программа КНДР направлена прежде всего на самосохранение.

«Цель программы далеко не суицидальная. КНДР не хочет вступать в войну, а хочет сохранить режим. Если сделка по денуклеаризации будет заключена, а потом США не военным, а, допустим, экономическим образом попробуют дестабилизировать северокорейский режим, то программа может быть возобновлена. Северная Корея может расценить внешние попытки США вмешаться довольно болезненно. Я бы оценил с осторожным оптимизмом перспективы этих переговоров и результаты возможной заключённой сделки. Думаю, без России и Китая она обойтись не сможет», — заключил Ярыгин.

В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в том, что грядущие переговоры в Сингапуре устроят обе стороны.

«Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США — он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьётся ли своего Трамп, очень сомнительно», — полагает сенатор.

Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США - он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 10 мая 2018 г.

При этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Ким Ен Ун в беседе с НСН отметил, что Пхеньян заинтересован в том, чтобы получить серьёзные гарантии со стороны Вашингтона и его азиатских союзников.

«Наверное, Северная Корея, когда будет вести разговор с Южной Кореей и Трампом, поставит вопрос о серьёзных гарантиях, которые нужны для того, чтобы она пошла на ядерное разоружение», — отметил эксперт.