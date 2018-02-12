Особенности украинской национальной картографии

Жителей Украины давно и настойчиво убеждают в том, что древнейшей на Земле цивилизацией является украинская. Однако молчит о «древних украх» отец картографии Гомер, ни единым словом не обмолвились о них Анаксимандр, Гекатей Милетский, Геродот, Птолемей – самые именитые географы древности. Почему? Да потому, что Украина как таковая появилась на географических картах мира лишь сто лет назад.

Трибун французской революции Дантон, сказавший перед арестом в ответ на предложение бежать из Франции, что родину нельзя унести на подошвах своих сапог, был прав. Зато на сапогах можно нанести много грязи. Так вот, «вековая история укров» была принесена в Киев на галошах профессора М. С. Грушевского и нескольких таких же галичан после революции 1917 года, она налипла за 20 лет пребывания во Львове на кафедре «всеобщей истории со специальным обзором истории восточной Европы», где и разрабатывалась идеология «нэзалэжной Украины» под протекторатом Австро-Венгрии.

Власть валялась на тот момент в грязи, нужно было только её поднять. Горстка известных в украинофильских кругах «активистов» это и сделала, создав свой орган управления новоявленной «Украиной» – Центральную раду. Её утвердил так называемый «Всеукраинский национальный съезд», о котором наворочены горы вранья: на самом деле этот съезд никого не представлял, и знали о Центральной раде далеко не все даже в Киеве.

Когда эта группа интеллигенции и полуинтеллигенции представила себя «всеукраинским парламентом», Рада принялась штамповать «универсалы», три из которых были федералистского толка, а четвёртый объявил о «нэзалэжности» от России. Точную оценку этим «универсалам» дал историк, юрист, известнейший авторитет в области международного права, современник событий профессор Борис Эммануилович Нольде: «Неопределенному множеству русских граждан, живущих на неопределенной территории, предписывалось подчиниться государственной организации, которую они не выбирали и во власть которой их отдали без всяких серьезных оговорок».

Профессор Б.Э. Нольде

И на какие же территории претендовала эта Центральная рада? Претензии вначале были скромные: хотелось получить под своё автономное управление лишь пять губерний бывшей Российской империи – Киевскую, Черниговскую, Подольскую, Волынскую и Полтавскую. То есть речь шла об этнических землях Малороссии. Керенский даже зачем-то сфотографировался на фоне карты с изображением намеченного украинскими сепаратистами анклава, с трёх сторон окружённого землями России. Об этом географическом курьёзе сообщили некоторые европейские газеты, зорко следившие за русскими делами (шла Первая мировая, и Россия играла не последнюю скрипку в европейском концерте Антанты).

Керенский на фоне карты новоявленной Украины

Карта украинского новообразования в английской газете

Сейчас пишут, что географические аппетиты Грушевского и Ко вскоре возросли: они стали требовать в придачу (якобы ни с того ни с сего) ещё четыре губернии, плюс часть прилегающих к ним территорий (Новороссию, Слобожанщину, Кубань). Делегация из Петрограда во главе с Керенским, в которую входили Михаил Терещенко и Ираклий Церетели, посетила Киев и провела переговоры, уняв на время запросы самостийников. Это было сто лет назад. А теперь Андрей Иванец из киевского Науково-дослідного інституту українознавства уверят публику: «В начале прошлого века этнические украинские земли занимали территорию в полтора раза большую, чем современная Украина».

Напомним ещё раз: сами понятия «Украина», «украинец», а также все производные от них, включая прилагательное «украинские», появились лишь после февральского переворота 1917 года. Дотоле существовали лишь «Российская империя» и неофициальный термин «Малороссия», как бы ни подчищали эти слова в документах хлопцы в вышиванках. Откуда же неуёмные претензии на территории «в полтора раза большие, чем современная Украина»? А вот откуда.

Четвёртый (самостийный) универсал Центральной рады был принят 9 (22) января 1918 г., когда в Бресте уже полтора месяца шли переговоры о мире между делегациями Советской России и австро-германского блока. Диктовали условия немцы. Они и запустили в Бресте процесс сепаратных переговоров с делегацией Центральной рады, который привёл к подписанию с ней мира 27 января (9 февраля). С Советской Россией державы Четверного союза подписал мирный договор 3 марта 1918 года. Если в трёх предыдущих универсалах украинофилы заявляли о нерушимой дружбе (особенно во втором универсале: «Мы, Центральная Рада… всегда стояли за то, чтобы не отделять Украину от России»), то в минуту решающего выбора Центральная рада, не колеблясь, всадила нож в спину России. Тут можно использовать формулу Владимира Ивановича Даля («Немец хитёр: обезьяну выдумал») и сказать: «Немец выдумал Украину». Начальник штаба командующего Восточным фронтом генерал-майор Макс Гофман, не стесняясь, заявил в 1919 году в интервью газете «Дейли Мейл»: «В действительности Украина – это дело моих рук, а вовсе не плод сознательной воли русского народа. Я создал Украину для того, чтобы иметь возможность заключить мир хотя бы с частью России».

Мир – для чего? Для эффективного ограбления «новой Украины». Германия и Австрия, предельно истощённые войной, за свою «военную помощь» потребовали всего-то ничего: 75 миллионов пудов хлеба, 11 миллионов пудов живого скота, 2 миллиона гусей и кур, 2 ½ миллиона пудов сахара, 20 миллионов литров спирта, 2 ½ тысячи вагонов яиц, 4 тысячи пудов сала, кроме того – масло, кожу, шерсть, лес и т. д.

Однако помимо мира для успешного сбора колоссальной дани нужна была карта территорий с населением, от которого всё это можно было бы взять. Здесь ни пять, ни даже девять губерний запросов «миротворцев» не удовлетворяли. И в дело была запущена фантастическая «Коротка географія Україны», состряпанная во Львове Степаном Рудницким параллельно с «Историей Украины-Руси» Грушевского и изданная в канун Первой мировой войны. В эту «соборную Украину» Рудницкий включил, помимо земель Юго-Западной России, Крым, часть Кавказа, западное побережье Каспия, Азовское и Чёрное моря. Призванный на помощь галичанскому любителю немецкий профессор истории Дитрих Шефер окультурил эти претензии, положив их на понятный военным язык карт. Пропагандистский отдел германского военного ведомства снабдил карту коротким экскурсом в «древнюю историю Украины», некоторыми экономико-статистическими выкладками и издал в виде плаката. Немецкая наглядная агитация сообщала, что территория «Украины» – ещё до «подарка Ленина» (Донбасс и Новороссия), «подарка Сталина» (западная Украина) и «подарка Хрущёва» (Крым) – составляла 850 100 километров (примерно на 250 тыс. км больше, чем Украинская ССР). И распространялась эта немецкая Украина на Кубань и Поволжье до Саратова включительно, охватывала всё Оренбуржье, половину Кавказа, Тифлис (отдельно) и турецкий Карс (тоже отдельно).

Украинская пропаганда в самом начале 1919 г. схематически перенесла эту карту на почтовую карточку, что очень пригодилось Симону Петлюре для переговоров с поляками и приглашения этих очередных «визволителів» на многострадальную землю Малороссии, народ которой ещё не оправился от прежних, немецких «свободо-» и «державоносцев».

Карта Украины 1918 года Дитриха Шефера

Немецкий плакат с картой Украины 1918 г.

«Немецкая Украина» просуществовала 11 месяцев и 5 дней: с 27 января (9 февраля) по 14 декабря 1918 г., и в этот «германский» период её истории уложились целых два государства: «Украинская Народная Республика», подписавшая договор в Бресте об оккупации «своей» территории и нещадном ограблении «своего» народа, и «Украинская держава» Павла Скоропадского («Гетьманат»), никак этому не препятствовавшая. Однако долго пользоваться плодами соглашения с немцами у УНР не получилось: с той минуты, когда на «мирный договор» в Бресте пролились чернила «украинской делегации», до момента, когда в «украинский парламент» вошёл немецкий лейтенант и частью арестовал, а частью разогнал депутатов-«державників», прошло всего 2 месяца и 19 дней. Проворовавшихся «самостийников» немцы заменили 28 апреля на более приличного с виду бывшего генерал-лейтенанта Русской императорской армии Павла Скоропадского, вручив ему гетманскую булаву и принарядив его потешное войско («Синюю» и «Серую» дивизии, сформированные из военнопленных в Германии) в «национальные одежды».

«Украинскую державность», принесенную из Австро-Венгрии и Германии на галошах Грушевского и подмётках сечевых стрельцов, далее разносили на своих сапогах, ступая след в след за немцами и австрийцами, «синежупанники» и «серожупаннки». Шлёпали они так далеко, как это позволяли прилагаемые к Брестским соглашениям карты, и даже дальше: «Продвижение германской армии не ограничилось пределами зоны оккупации, определённой мирным договором. Под предлогом обеспечения власти «законного правительства» Украины немцы продолжили наступление. 12 марта 1918 года австрийцы заняли Одессу, 17 марта – Николаев, 20 марта – Херсон, затем Харьков, Крым и южную часть Донской области, Таганрог, Ростов-на-Дону».

«Мапа України» на основе «немецких подарков». Начало 1919 г.

Карта 1919 года (композиция на основе почтовой карточки)