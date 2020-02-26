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Особенности современной войны: «умная» и медленная

26 февраля 2020, 09:39  •  152 • Аналитика

Сводки, поступающие сегодня с наиболее «горячего» военного направления – сирийского, помимо всего прочего, заставляют задуматься еще и о том, как в нынешних условиях изменились не только методы и способы ведения войны, но и темп, скорость боевых действий. Ситуация выглядит парадоксально: при наличии боевой авиации, способной за считанные минуты покрывать огромные расстояния, и тех же ракет, мгновенный удар которыми может быть нанесен из другого полушария, современные армии вернулись к практике, в рамках которой бои за овладение мелкими населёнными пунктами идут едва ли не годами. Почему?


Право, иногда создается впечатление, что мы вернулись в ХІХ, а то и в ХVIII, когда осады крепостей растягивались на годы, а военные кампании – на целые десятилетия. Тогда это было обусловлено техническими моментами: с хорошими фортификационными сооружениями могло совладать далеко не каждое орудие, переброска войск осуществлялась «своим ходом» и предельно зависела как от качества и количества дорог, так и попросту от погодных условий. Распутица могла запросто сорвать любой «блицкриг» а о надежно возведенные ворота и бастионы штурмовавшие их завоеватели порой колотились лбами в самом буквальном смысле слова.



Нынешние средства поражения позволяют сровнять с землей чуть ли не любые укрепления, а громадные воинские контингенты перемещаются по миру со скоростью, которую наши предки и представить себе не могли. Прогресс, однако... именно его достижениями во многом и обусловлена та предельная осторожность, прямо переходящая в неторопливость, с которой сегодня ведутся боевые действия. Во-первых, к чему гнать в атаку пехоту или «броню», если оборону противника по новым военным доктринам нужно сперва расшатать средствами РЭБ, обескровить ракетно-бомбовыми ударами, а заодно оказать на его личный состав максимальное деморализующее воздействие теми или иными способами? Не получилось с первого раза? Попробуем еще. И еще... Главное, чтобы у нас потерь было поменьше, а еще лучше – они отсутствовали вовсе.

Во-вторых, с учетом стоимости любой современной боевой машины, не важно, танка, бронетранспортера или даже техники инженерной поддержки, ее потеря или серьезное повреждение превращается в крупный убыток. Об авиации и говорить не приходится – там в ходу такие цифры, что у понимающего финансиста инфаркт вызвать могут. Да и солдат в большинстве современных армий – это вовсе не бесплатный рекрут или малобюджетный призывник. Как правило, страховые выплаты в случае его гибели и инвалидности тоже весьма ощутимы. Ну и кому после этого нужны стремительные штурмы и лихие атаки? Для сравнения – одно из главнейших сражений Великой Отечественной, Сталинградская битва... С обеих сторон задействованы были миллионные армии, тысячи танков, самолетов, десятки тысяч орудий. Сейчас так не воюют.

При этом следует учитывать еще вот что: абсолютное большинство современных военных конфликтов ведется с участием армии США и их союзников. А тамошняя «военная тактика» примерно укладывается в принцип: после первого же выстрела в твою сторону – лицом в землю и жди, пока авиаподдержка прилетит! Еще лучше – в сочетании с таким ракетно-артиллерийским ударом, от которого все будет перепахано на несколько километров вширь и несколько метров вглубь. Так и сражаются. И совершенно не важно, что задача поставлена на занятие населенного пункта, весь «гарнизон» которого составляют с десяток «бармалеев» со стрелковым оружием. Пока противник будет подавать хоть какие-то признаки жизни, в лобовую атаку никто не пойдет, будут «утюжить» — хоть неделю, хоть месяц, хоть полгода.

Русские, понятное дело, никогда так не воевали. «Пуля — дура, штык — молодец!» И так далее... Очень даже легко можно представить себе наши танковые и мотопехотные колонны, наступающие неудержимым стальным валом на тот же Идлиб и берущие его в самые сжатые сроки. Вот только... Сколько после этого в сирийских песках останется наших парней? Пуля, она, знаете ли, дура далеко не всегда. Так что, возможно, пусть уж все идет медленнее, но и вправду умнее. А главное – с меньшими потерями людей и техники. Особенно когда речь идет о наших людях.

В конце концов, сегодня выше военного аспекта зачастую оказывается политический, экономический. Любое наступление, и удачное в том числе, нередко упирается в конфликт политических и экономических интересов, за которым сразу же известная серия: переговоры, перемирие, зона деэскалации, потом откат назад, за которым новые боевые действия - и всё заново. Реалии нового времени.
Александр Харалужный

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