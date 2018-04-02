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Особенности призыва в армию с 1 апреля 2018: Призывников распределят в войска согласно их профподготовке
02 апреля 2018, 22:09 • 44 • В России
О новой особенности начавшегося 1 апреля 2018 года в России призыва на срочную военную службу объявил Сергей Шойгу на коллегии минобороны. Поскольку служат «срочники» всего 1 год, и надо как можно быстрее сделать из них подготовленных бойцов, уже в призывных комиссиях новобранцев будут распределять в войска с учетом их профподготовки.
- Изменение касается профессионального отбора. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, что должно существенно повысить качество комплектования Вооружённых Сил, - сказал Шойгу.
Министр дал поручение обеспечить назначение новобранцев на должности с учётом военно-учётных специальностей и создать условия для скорейшей адаптации к армейским условиям.
Что это в реальности означает?
Это, по сути, комплекс тестов, которые будут проводиться с новобранцами в военкомате.
Тесты эти - самые разные:
1. интеллектулаьные (уровень образования, собразительность, кругозор),
2. психололические (уровень стрессоустойчивости, умение подчиняться и комнадовать),
3. профессиональные (уровень полученных до службы навыков, которые могут пригодиться в армии),
4. медицинские (сотояние здоровья, умение переносить разного рода нагрузки).
5. ну и, наконец, желание и готовность самого призывника служить в тех войсках, куда он хочет попасть.
Пацана, который занимался в ДОСААФ и освоил специальность водителя или телеграфиста, в школу поваров или собаководов, конечно, не пошлют. А парня, который окончил технический колледж и имеет склонность к конструированию, не отправят в танковую учебку, - ему может светить научная рота. Ну а уж если призывник занимался в парашютном клубе и имеет хорошее здоровьте, - ему прямая дорога в ВДВ.
Смысл профотбора предельно прост: направить хлопца на такую долждность, где он сможет принести максимлаьную пользу армии. А это и обспечивает то самое «качество комплектования войск», о котором говорил министр.
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