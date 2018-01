Особенности применения террористами ИГИЛ коммерческих беспилотников • 201 • Аналитика



Неуклонное сокращение численности боевиков ИГИЛ при практически исчерпанном кадровом резерве вынуждает их прибегать к более экономному расходованию человеческих ресурсов. В конце-концов, оказалось, что повсеместные байки про рай для уничтоженных боевиков-исламистов ничуть не вдохновляют их на подвиги и готовность сложить голову на пыльных просторах Леванта. К тому же ярким подтверждением нарастающего упадка так называемого «Исламского государства» стало неимоверное количество нищенствующих инвалидов в Мосуле и Ракке, что, несмотря на попытки ИГИЛ выплачивать тем пособие, дополнительно подрывает уверенность в боеспособности и без того не слишком умелых боевиков, ранее буквально подавлявших противника количеством.



Поэтому сейчас одним из способов постоянно держать противника в напряжении для ИГИЛ является массированное применение беспилотных летательных аппаратов. Будучи относительно недорогими устройствами, беспилотники после небольшой «доработки напильником» превращаются во вполне боеспособные аппараты, которые позволяют сбрасывать на голову противника самодельные взрывные устройства.





Как правило, боевики ИГИЛ через свое «Управление минно-подрывной деятельности» приобретают два вида дронов, самолетного и вертолетного типа, причем доля последних значительно превышает количество самолетных БПЛА. Как ни парадоксально, но потери, которые понесло ИГИЛ в последние два месяца, лишь увеличили возможности террористов по закупкам, поскольку высвободилось значительное количество финансовых средств, ранее шедших на снабжение и выплаты ныне уничтоженным боевикам. «Финансовый совет» ИГИЛ, прекрасно осознавая необходимость сохранения боеспособности групп боевиков и важность пропагандистских релизов, не стесняется повышенных расходов на беспилотники, стоящие от 100 до 250 долларов за штуку, которые дробными партиями приобретаются и завозятся через Турцию на территорию Сирии и Ирака.







При этом ИГИЛ не заботят общепринятые в регулярных армиях мира вещи, такие как сертификация и специальная проверка закупленных изделий. Отказ от этих процедур позволяет значительно удешевить стоимость оптовых партий беспилотников.



Сейчас ИГИЛ использует дроны в двух вариантах: разведывательно-ударном и пропагандистском. Первоначально, когда ИГИЛ контролировало большие территории, приоритет отдавался разведывательному варианту, построенному на применении БПЛА самолетного типа, способных держаться в воздухе более часа и действовать на расстоянии до 100 км, облетая территорию по заданному маршруту, однако затем от этого пришлось отказаться, так как время устаревания информации превышало возможности реагирования группировок ИГИЛ.



Тогда боевики предприняли попытку использовать самолетные БПЛА как управляемый снаряд. Надо заметить, практика не нова и ведется еще со времен Второй Мировой войны от самолетов-снарядов ФАУ-1, применявшихся гитлеровской Германией для налетов на Британию. Однако о высокой точности ФАУ-1 говорить не приходилось, в качестве цели служили целые города, а не отдельные объекты. В новейшей истории в развитии управляемых дронов-боеприпасов, в частности, преуспел Израиль, принявший на вооружение дрон «Гарпия» ("Harpy"), позволявший барражировать в воздухе до 7 часов и действовать на удалении до 500 км от пункта управления. При обнаружении цели «Гарпия», управляемая оператором с ПУ, направлялась к ней и непосредственно над целью производился подрыв фугасной боевой части массой до 32 кг.







Но у ИГИЛ нет таких широких возможностей по управлению ударными беспилотниками. Поэтому начиненные небольшим количеством тротила и взрывателем ударного действия, купленные беспилотники вручную, по стандартному каналу управления типа Lightbridge направлялись на позиции противника на дальности устойчивой картинки, получаемой с бортовой камеры, то есть, на дистанции не больше километра. Следует заметить, что такие «удары», производившиеся в сирийских провинциях Хомс, Идлиб и Дамаск, оказались абсолютно неэффективными – оператор не успевал сориентироваться и выбрать цель, не говоря уже о точном наведении беспилотника, поэтому взрывы самолетных БПЛА, сравнимых со взрывом гранаты Ф-1, происходили, как правило, впустую и в отдалении от боевых порядков противника. А о результативности сброса с самолетных БПЛА самодельных взрывных устройств, практиковавшихся ИГИЛ, можно говорить только с точки зрения пропаганды – выглядит эффектно, но абсолютно неэффективно.



Гораздо успешнее оказалось применение БПЛА «вертолетного» типа, то есть, квадрокоптеров класса Phantom II и III. Обладающие системой геопозиционирования даже при отсутствии сигнала GPS (Phantom III), относительно высокой грузоподьемностью (до 1300 граммов нагрузки), и с легкостью маневрирующие в условиях плотной городской застройки до 25 минут, данные дроны оказались для ИГИЛ настоящей находкой. Стандартный ИГИЛовский Phantom обычно несет до двух взрывных устройств, снабженных стабилизаторами, он же применяется и как разведчик.







Взрывные устройства, как правило, самодельные, снабжены простейшим контактым взрывателем ударного действия, заключены в легкий пластмассовый корпус и снабжены небольшим количеством поражающих элементов, чтобы не превышать нагрузку дрона, снабженного, к тому же, камерой высокого разрешения, необходимой для съемки результатов в интересах пропаганды. Поэтому сброс таких СВУ в подавляющем большинстве случаев приводит в основном к незначительным осколочным повреждениям техники и легким ранениям и контузиям личного состава, оказавшегося на удалении примерно до 10 метров от места подрыва. Процент срабатывания таких кустарных «бомб» составляет примерно 60-70 случаев из ста. Тем не менее, данные «бомбардировки», вернее, самые удачные из них, неизменно присутствуют в пропагандистских роликах ИГИЛ, как доказательство высокой результативности.



Движение вверх, но на самом деле падение вниз



Однако известно два случая, когда самодельная «бомба» вызвала полное уничтожение цели и оба они произошли в Мосуле. Первый из них произошел, когда бомба в ноябре прошлого года попала в «мягкий» резервуар с топливом производства Aero Tec Laboratories, Inc. (Нью-Джерси, США) в на южной окраине Мосула, что вызвало возгорание и уничтожение нескольких единиц легкобронированной техники и топливозаправщиков, а второй – в начале этого года, когда сброшенный с дрона заряд попал в открытую крышу иракского «Хаммера» и вызвал детонацию находившихся в нем боеприпасов, подвозимых для снабжения действующих в городе подразделений иракской армии. Этот момент представлен на приводимом ниже видео.







Однако такие случаи являются единичными из тысяч вылетов, поэтому являются скорее исключением, чем правилом. Тем не менее, наличие в воздухе дронов, способных в любой момент сбросить вниз СВУ, создает существенные психологические неудобства для военнослужащих. Вместе с тем следует отметить, что радиус действия этих квадрокоптеров довольно невелик и составляет в условиях города около 500 метров. Это расстояние обусловлено дальностью передачи картинки на телефон или планшет в реальном времени по Wi-Fi.



Для максимального увеличения дальности операторы, обычно подростки, не представляющие большой ценности, как боевая единица, располагаются на крышах зданий, где влияние окружающих строений на передачу картинки и управление беспилотником становится минимальным. Время от времени сбросы СВУ с беспилотников координируются с атаками смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях, тогда наних применяется только одна «бомба», дабы не увеличивать вес дрона с камерой и продлить время его пребывания в воздухе.



Управление беспилотниками очень простое и доступно любому школьнику. Для массированного применения беспилотников ИГИЛ организовало так называемые «школы медиатренинга и развития», в которых молодых людей обучают управлению беспилотниками, а также основам тактики скрытных действий вблизи боевых порядков противника.





Малые размеры и непрерывное совершенствование систем управления коммерческими беспилотниками делают борьбу с ним весьма трудоемкой. Поначалу наступающие подразделения иракцев силами инженеров обесточивали районы Мосула, в которых проводилось наступление. Это, помимо снижения риска неизбежных пожаров, считалось действенным для предотвращения зарядки батарей дронов, однако очень скоро выяснилось, что у боевиков есть масса переносных электрогенераторов и зарядка батарей, в том числе запасных, ничуть не испытывает неудобств. Поэтому в дальнейшем была предпринята попытка блокирования сотовой связи, через которую ведется управление беспилотниками. Но и это не принесло особого успеха по целому ряду причин.



Гранатометные фантазии и реальность



Сейчас для борьбы с дронами-«бомбардировщиками», кроме банального огня из стрелкового оружия, используются три основных метода. Первый из них заключается в преднамеренном снижении пропускной способности интернет-каналов и ухудшении качества сотовой связи. Второй – в создании помех на частоте управления дроном и, наконец, третий – в облучении непосредственно беспилотников специальным ручным устройством, представляющим собой направленные спиральные антенны, заключенные в радиопрозрачный кожух, которое «забивает» сигналы GPS, и создании мощных помех GPS-позиционирующимся устройствам с помощью мощных мобильных комплексов. В этих условиях беспилотники обычно, потеряв управление, либо производят мягкую посадку, либо возвращаются в точку вылета, то есть, к оператору. В целом ряде случаев это приводило к выслеживанию и уничтожению не успевающего скрыться оператора последующим огнем.







