Особенности отношений Путина и Лукашенко раскрыл госсекретарь Союзного государства

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com

Главы России и Белоруссии защищают собственные интересы

Однако при этом политики не отказываются от компромиссов.



Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев раскрыл тонкости отношений Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он отметил, что президенты, естественно, стоят на страже интересов своих государств, но при этом не забывают и о взаимной выгоде. Диалог Путина и Лукашенко иллюстрирует политику людей, которые осознают, что несут ответственность за граждан и будущее стран, которые возглавляют.

Мезенцев подчеркнул, что именно на этом базируются союзные программы, утвержденные российским и белорусским лидерами.

Напомним, в начале ноября прошел Высший Госсовет, на котором РФ и Белоруссия утвердили почти три десятка союзных программ.

Ранее это заседание прокомментировал политолог. Эксперт считает, что Путин не случайно решил выйти на связь с Крымского полуострова. Глава РФ намеренно избежал очной встречи с белорусским коллегой, заявил Суздальцев. Это, по его словам, стало неким посылом Лукашенко – мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.