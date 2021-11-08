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Особенности отношений Путина и Лукашенко раскрыл госсекретарь Союзного государства

08 ноября 2021, 09:35  •  124 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Главы России и Белоруссии защищают собственные интересы
Однако при этом политики не отказываются от компромиссов.
Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев раскрыл тонкости отношений Владимира Путина и Александра Лукашенко. Он отметил, что президенты, естественно, стоят на страже интересов своих государств, но при этом не забывают и о взаимной выгоде. Диалог Путина и Лукашенко иллюстрирует политику людей, которые осознают, что несут ответственность за граждан и будущее стран, которые возглавляют.
Мезенцев подчеркнул, что именно на этом базируются союзные программы, утвержденные российским и белорусским лидерами.
Напомним, в начале ноября прошел Высший Госсовет, на котором РФ и Белоруссия утвердили почти три десятка союзных программ.
Ранее это заседание прокомментировал политолог. Эксперт считает, что Путин не случайно решил выйти на связь с Крымского полуострова. Глава РФ намеренно избежал очной встречи с белорусским коллегой, заявил Суздальцев. Это, по его словам, стало неким посылом Лукашенко – мол, если Минск хочет финансовой поддержки, стоило бы посетить и признать Крым российским.

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