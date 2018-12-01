«Особенности французского поцелуя»: В сети обсуждают, как Макрон на G20 перецеловал всех, кроме Мэй - видео

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь показал свою оригинальную любвеобильность. На этот раз на саммите G20. Как отметил в своем Twitter спецкор Дмитрий Смирнов, тот умудрился перецеловать и переобнимать всех, стоящих рядом с ним на тот момент мужчин, а вот премьер-министра Великобритании Терезу Мэй проигнорировал. «Особенности французского поцелуя», - отметил журналист.

С президентом Франции Эмманюэлем Макроном регулярно всплывают скандалы, связанные с его чрезмерной любвеобильностью. При этом в Сети обращают особое внимание на то, что лидер предпочитает проявлять ее в общении с мужчинами. То же самое теперь произошло и на саммите G20 в Аргентине. В Сети активно обсуждается видео, на котором Макрон перецеловал всех, кроме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В объятиях французского лидера побывали и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и глава Европейского совета Дональд Туск. А вот британская «железная леди» осталась не у дел.

«Особенности французского поцелуя: Макрон перецеловал всех, кроме Мэй», - прокомментировал в своем Twitter этот казус спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

«Мимимишки времен Брежнева», - подхватили иронию журналиста в соцсетях.

Особенности французского поцелуя: Макрон перецеловал всех кроме Мэй pic.twitter.com/C6qCUeC7bd — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2018 г.