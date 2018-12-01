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«Особенности французского поцелуя»: В сети обсуждают, как Макрон на G20 перецеловал всех, кроме Мэй - видео
01 декабря 2018, 13:24 • 188 • Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь показал свою оригинальную любвеобильность. На этот раз на саммите G20. Как отметил в своем Twitter спецкор Дмитрий Смирнов, тот умудрился перецеловать и переобнимать всех, стоящих рядом с ним на тот момент мужчин, а вот премьер-министра Великобритании Терезу Мэй проигнорировал. «Особенности французского поцелуя», - отметил журналист.
С президентом Франции Эмманюэлем Макроном регулярно всплывают скандалы, связанные с его чрезмерной любвеобильностью. При этом в Сети обращают особое внимание на то, что лидер предпочитает проявлять ее в общении с мужчинами. То же самое теперь произошло и на саммите G20 в Аргентине. В Сети активно обсуждается видео, на котором Макрон перецеловал всех, кроме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
В объятиях французского лидера побывали и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, и глава Европейского совета Дональд Туск. А вот британская «железная леди» осталась не у дел.
«Особенности французского поцелуя: Макрон перецеловал всех, кроме Мэй», - прокомментировал в своем Twitter этот казус спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«Мимимишки времен Брежнева», - подхватили иронию журналиста в соцсетях.
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