Особенности "Евровидения" по-украински: кто поет и пляшет, тот москаль

Украина полным ходом превращается в бесконечное скетч-шоу, чарли-чаплиновскую пародию на третий Рейх. Поиск «москалей» уже стал там самым рейтинговым зрелищем и поэтому его показывают по телевидению в прайм-тайм. В последний уик-энд это шоу проходило под видом национального отбора участника на «Евровидение».

Украина проверяет претендентов на Евровидение на «вшивость» вопросами о Крыме, а актёр Серебряков снова выступил со скандальным высказыванием о России 00:00 00:00

ЗА КРЫМ ОТВЕТИШЬ

Первыми с дистанции сняли дуэт «Анна-Мария» - сестер-близняшек Опанасюк. Уроженки Симферополя, но в переломный момент перешедшие на сторону Киева, певшие на сцене Евромайдана и вообще, казалось, в доску свои, завалились на простых вопросах: «Чей Крым?» и «Идет ли война на Донбассе?»

Сестры дали честные, но «неправильные» ответы: «Крым отделился от Украины, а на Донбассе идет не война, а антитеррористическая операция». Конечно, их тут же изваляли в грязи (виртуально). К тому же выяснилось, что у девушек есть порочащие родственные связи: их мать Лариса Опанасюк - сейчас вице-премьер Крыма, а стало быть, по логике укропатриотов, работает на «оккупационные власти».

Понятно, что с такой биографией девчонкам в современной Украине дорога только в привокзальные кабаки. Или роль «полезных русачков» а-ля Аркадий Бабченко, судьба которых каяться и проклинать свою первую родину, выпрашивая мелочь.

Но к чести сестер Опанасюк, они, хоть и зареванные после обрушившихся на них оскорблений, все же не стали прогибаться под националистов и написали по следам травли в свой «Инстаграм»: «Мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся как будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей».

Вот уж такую шпильку им вряд ли простят: есть ли для пробандеровской официальной Украины что-то более обидное, чем сравнение с СССР да еще и в «худшие годы»?

ГИБРИДНЫЕ АРТИСТЫ

Бабы с возу - кобыле легче, быть может подумали другие участники отбора, лишившись конкуренток. Да не тут-то было. Скорее всего, каждый нервно сглотнул комок в горле: как говорится, поскреби любого украинского артиста - обнаружишь пособника русских оккупантов. (Недавно даже лидер президентской гонки на Украине, комик Зеленский внезапно оказался совладельцем фирм в России). Оно и понятно: как ни крути в России больше денег, корпоративов, в конце концов - просто благодарной аудитории.

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Так и получилось. По итогам голосования на «Евровидение» должна поехать исполнительница Maruv (Анна Корсун). Но обладает ли она достаточной расовой верностью? Нет и еще раз нет! Нехитрое расследование тут же показало, что, во-первых, у Maruv на апрель запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а во-вторых, правообладателем ее песни является, о ужас, российская компания Warner Music Russia. Глубоко же проникли агенты Кремля в украинский шоубиз! Это, кстати, не шутка, там так и говорят: «Национальный отбор на Евровидение давно стал частью гибридной войны России против Украины». Это вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко не удержался от глубокой аналитики.

Теперь от Maruv требуют подписать письменный отказ от концертов в России. А она бы и рада, но уж больно рублей жалко. В общем, у истории может быть продолжение.

НЕ МОСКВА, ТАК СОЧИ

Флешмоб «отыщи москаля» тем временем ширится и начинает бить по его организаторам. У члена жюри «Евровидения», крымско-татарской певицы Джамалы, которая одной из первых начала травлю «Анны-Марии» и Maruv, журналисты тоже нашли прискорбный факт в биографии: выступление на частной вечеринке в Сочи в 2015-м году. А значит что? Бинго! Одним предателем родины на Украине стало больше.

У члена жюри «Евровидения», крымско-татарской певицы Джамалы, журналисты тоже нашли прискорбный факт в биографииФото: REUTERS

Кстати, схожим образом теперь у соседей формируют спортивные сборные. Например, недавно перешедшему в питерский «Зенит» футболисту Ракицкому официально запретили выступать за национальную команду Украины, а абсолютному чемпиону мира по боксу Александра Усика посыпались угрозы от неонацистов после его заявления, что он будет защищать Киево-Печерскую лавру от посягательств «новой церкви».

МЕСТЬ ПРОИГРАВШИХ

Весь этот абсурд творится на фоне того, что в украинской политике буквально клейма не на ком ставить в плане наличия бизнес-интересов в России. Страна живет за счет транзита российского газа и покупки донбасского угля, вовсю наращивает торговлю с восточным соседом, сам президент владеет конфетной фабрикой в Липецкой области, весь бензин «мэйд ин Раша», три миллиона человек уехали на заработки в «страну-агрессор» и денежные переводы оттуда приносят столько же, сколько вся туристическая отрасль. Но крайние все равно - артисты и спортсмены.

«Наши патриоты мстят артистам за то, что сами позорно, без единого выстрела сдали Крым, - написал в «Фейсбуке» киевский журналист Вячеслав Чечило. - За то, что сидели ровно на жопе, вместо того, чтобы бежать в военкомат. За свою собственную трусость, двуличие и мелочность. За фабрику «Рошен» в Липецке, за проданную втихаря по российским законам недвижимость в Ялте, за родственников с российскими паспортами…».

А если короче, то все это называется комплекс неполноценности.

Взгляд с 6-го этажа: На войне как на войне?

Вообще-то в правилах «Евровидения» записано: никакой политики! Попса она и в Африке попса . И люди разных взглядов, цветов кожи или религий вполне могут пританцовывать под один и тот же незамысловатый мотив. Кому от этого плохо?

Но Украина раз за разом отправляет своих посланников на «Евровидение» как на войну. Все началось еще с Верки Сердючки, которая в 2007-м году отчетливо произносила в припеве своей песни «Раша, гудбай» (то есть «прощай, Россия). Потом был громкий скандал с Джамалой и ее политическим гимном «1944» о депортации крымских татар.

Мы все помним, что когда «Евровидение» проходило в Киеве, туда не пустили российскую певицу Юлию Самойлову. Теперь вот - новая охота на ведьм.

А европейские организаторы словно воды в рот набрали. Ограничатся парой осуждающих заявлений - и будет.

Так, может быть, нам в следующий раз тоже отправить на «Евровидение» не сладкоголосого Сережу Лазарева, а, например, ансамбль имени Александрова. А что? Свежо, красиво, со смыслом. Шансы на победу точно будут.

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