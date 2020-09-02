Особенность Навального развенчала немецкая прокуратура: "Терзают смутные сомнения"

В частности, в немецкой прокуратуре на запрос РИА "Новости" заявили о том, что в федеральной прокуратуре ФРГ дело, связанное с Навальным, не считают "особым случаем" и не анонсируют начало разбирательств по нему. В ведомстве уточнили, что проинформируют общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования "после взвешивания всех соответствующих аспектов".

По данным немецкой прокуратуры, ведомство "не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом".

Ответ прокуратуры ФРГ расшифровал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

"Немецкую прокуратуру терзают смутные сомнения: то ли следовать объективным фактам, то ли отдаться угару пропаганды?" - написал он в своём Twitter-аккаунте.