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Особенность Навального развенчала немецкая прокуратура: "Терзают смутные сомнения"
02 сентября 2020, 17:15 • 104 • Политика
Так называемую особенность дела, связанного с блогером Алексеем Навальным, развенчала немецкая прокуратура. По словам депутата Госдумы Алексея Журавлёва, немецких прокуроров просто "терзают смутные сомнения".
В частности, в немецкой прокуратуре на запрос РИА "Новости" заявили о том, что в федеральной прокуратуре ФРГ дело, связанное с Навальным, не считают "особым случаем" и не анонсируют начало разбирательств по нему. В ведомстве уточнили, что проинформируют общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования "после взвешивания всех соответствующих аспектов".
По данным немецкой прокуратуры, ведомство "не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определённого лица или было ли оно связано с определённым вопросом".
Ответ прокуратуры ФРГ расшифровал депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
"Немецкую прокуратуру терзают смутные сомнения: то ли следовать объективным фактам, то ли отдаться угару пропаганды?" - написал он в своём Twitter-аккаунте.
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