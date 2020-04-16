Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Врач назвал первый признак COVID-19: не кашель, не температура
В Совфеде присоединили Украину к РФ. В Киеве бомбануло
Главная / Политика

Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот

16 апреля 2020, 21:10  •  508 • Политика
Заявление НАТО о поддержке во время пандемии вызвало хохот у блогера Сергея Колясникова. Он напомнил об "удачном" опыте США в Италии, Германии и Франции.
Колясников не смог сдержать смех, прочитав заявление НАТО, в котором говорится о том, что союзники по альянсу поддерживают друг друга в сложное время пандемии коронавируса. Также указано, что страны НАТО без проблем делятся друг с другом медицинским оборудованием, медикаментами и экспертизой там, где это необходимо больше всего.
"До слёз", - не сдержался Колясников.
"Делятся они, ага, видели не раз. Особенно США удачно "поделились" с Италией, Германией и Францией", - написал он в своём блоге.
Ранее Царьград уже рассказал о том, как европейские власти и правительство США показывают свою сущность, без излишнего стеснения занимаясь открытым грабежом.
Как написал в своём блоге Колясников, сегодня "сложно найти страну, у которой США не украли бы гуманитарный груз. Франция, Германия, Италия, теперь вот Барбадос". Однако, по словам блогера, "это им не поможет".
"К своим отношение ровно то же. @id288925483 (Ruslan Karmanov) уже несколько дней пишет про огромные партии липовых тестов и средств защиты, которые делаются на нелегальных предприятиях в Китае. Тесты с верными показаниями один из трёх, респираторы с набивкой из игрушек - сейчас все это делается из любого мусора. Угадаете, куда уходит? Какая страна скупает всё из-под станка за наличные и с урчанием уносит к себе? Последствия такой наживы - они в верхней строке таблички и прогнозах адмирала Адамса", - пишет блогер.
Он отметил, что "бравурные заявления и липовые рейтинги в январе и феврале" ничего не дали ни США, ни Европе.
"Оказалось, что вирус реален, не читает СМИ и не знает, что они его ещё в начале года победили", - подчеркнул Колясников.
Подводит итог пользователь Twitter "Голос Мордора", отмечая, что теперь понятно, что всё это время Россия пыталась договариваться с теми, "кто без малейшего угрызения совести тырит медицинские грузы у своих же друзей и союзников".
Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на "мировой грабёж" на рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По его словам, творится настоящий беспредел. Поставщики аппаратов ИВЛ отказываются подписывать контракты с неустойкой и просто продают медицинскую технику тем, кто больше заплатит.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



508
Источник
Похожие новости
16 апреля 2020, 21:10
Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот
16 апреля 2020, 19:10
Карантин - до 31 мая: Людей напугали указом президента. Лига безопасности интернета рассказывает, что не так
16 апреля 2020, 19:10
"Будут бить": проблема русских детей в США вскрыла очевидные бреши в политике - Евстафьев
16 апреля 2020, 19:10
Трамп пообещал России ИВЛ. В Кремле ответили, когда воспользуются "любезным предложением"
16 апреля 2020, 18:10
Американцы обнаружили новую "русскую угрозу". Теперь в космосе
16 апреля 2020, 18:10
Михаил Горбачёв решил поучить лидеров стран мира. И повторил тезисы Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
16 апреля 2020, 22:10
Киев в панике: коронавирус «выкосил» три роты ВСУ
16 апреля 2020, 22:10
В Чехии возмутились заведенным уголовным делом из-за памятника Коневу
16 апреля 2020, 22:10
Итальянский врач признал угрозу, над которой смеялся еще месяц назад (Голос Германии)
16 апреля 2020, 23:10
Трамп захотел отплатить России? В США коронавирус убил 30,8 тысячи человек, но "...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 апреля 2020, 07:10
На Украине пригрозили ракетным ударом по российскому нефтезаводу
11 апреля 2020, 10:00
Россия построит в Крыму свои «Мистрали», получше французских
10 апреля 2020, 15:35
«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Украинские вирусологи требуют расследования
14 апреля 2020, 09:10
Звезда фильма "Высокий блондин в чёрном ботинке" умер от коронавируса
13 апреля 2020, 11:04
Мировая банда уголовников: Путин и Шойгу отрезвили Запад
10 апреля 2020, 17:35
Доигрались: В игру после Лаврова вступил Шойгу. В Чехию отправлено личное письмо
14 апреля 2020, 09:10
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя миллиарды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.