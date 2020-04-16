Особенно "удачно" вышло с Италией, Германией и Францией: Заявление НАТО вызвало взрывной хохот

Колясников не смог сдержать смех, прочитав заявление НАТО, в котором говорится о том, что союзники по альянсу поддерживают друг друга в сложное время пандемии коронавируса. Также указано, что страны НАТО без проблем делятся друг с другом медицинским оборудованием, медикаментами и экспертизой там, где это необходимо больше всего.

"До слёз", - не сдержался Колясников.

"Делятся они, ага, видели не раз. Особенно США удачно "поделились" с Италией, Германией и Францией", - написал он в своём блоге.

Ранее Царьград уже рассказал о том, как европейские власти и правительство США показывают свою сущность, без излишнего стеснения занимаясь открытым грабежом.

Как написал в своём блоге Колясников, сегодня "сложно найти страну, у которой США не украли бы гуманитарный груз. Франция, Германия, Италия, теперь вот Барбадос". Однако, по словам блогера, "это им не поможет".

"К своим отношение ровно то же. @id288925483 (Ruslan Karmanov) уже несколько дней пишет про огромные партии липовых тестов и средств защиты, которые делаются на нелегальных предприятиях в Китае. Тесты с верными показаниями один из трёх, респираторы с набивкой из игрушек - сейчас все это делается из любого мусора. Угадаете, куда уходит? Какая страна скупает всё из-под станка за наличные и с урчанием уносит к себе? Последствия такой наживы - они в верхней строке таблички и прогнозах адмирала Адамса", - пишет блогер.

Он отметил, что "бравурные заявления и липовые рейтинги в январе и феврале" ничего не дали ни США, ни Европе.

"Оказалось, что вирус реален, не читает СМИ и не знает, что они его ещё в начале года победили", - подчеркнул Колясников.

Подводит итог пользователь Twitter "Голос Мордора", отмечая, что теперь понятно, что всё это время Россия пыталась договариваться с теми, "кто без малейшего угрызения совести тырит медицинские грузы у своих же друзей и союзников".

Ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на "мировой грабёж" на рынке аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По его словам, творится настоящий беспредел. Поставщики аппаратов ИВЛ отказываются подписывать контракты с неустойкой и просто продают медицинскую технику тем, кто больше заплатит.