Особая позиция: глава МИД Британии Джонсон заявил о готовности сотрудничать с Россией по делу Скрипаля

Борис Джонсон назвал бесполезным ответ России на высылку 23 дипломатов из Великобритании. При этом глава британского МИД добавил, что Лондон «хотел бы сотрудничать» с Москвой. Он заявил о наличии фактов, подтверждающих разработку Россией яда «Новичок», которым могли отравить Скрипаля, но отказался обнародовать какие-либо доказательства. Эксперты отмечают, что для идентификации вещества необходимо, как минимум, обладать его образцом.

Меры, которые приняла Россия в ответ на высылку 23 британских дипломатов, являются бесполезными. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своей статье для издания The Sun.

«Вчера Кремль заявил, что закрывает Британский совет и наше консульство в Санкт-Петербурге. Эти бесполезные меры станут наказанием для простых россиян, лишив их безобидных возможностей изучать английский язык и подавать заявки на получение британских виз», — написал министр.

Он также считает, что «Россия сегодня одинока и изолированна». По словам Джонсона, отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля является ответом Лондону, который «твёрдо противостоит ужасному поведению Кремля». Министр отметил, что позицию Великобритании поддерживают президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп.

«В мире Джонсон считается экстравагантной фигурой. Если заглянуть в прошлое, его заявление не отличается от других заявлений по России: оно поверхностное, антироссийское и не соответствующее действительности», — напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В беседе с RT политолог подчеркнул, что слова об изолированности России являются «фантазиями» Джонсона. Оленченко заметил, что в заявлениях Вашингтона, Парижа и Берлина по поводу инцидента в Солсбери прямых обвинений в адрес Москвы нет.

«Они говорят, что любое дело нужно рассматривать через призму фактов. Пока каких-то конкретных фактов представлено не было», — добавил эксперт.

Солсбери, Великобритания

Reuters

© Peter Nicholls

Пробирка фактов

Напомним, Лондон утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, имеет российское происхождение. В эфире BBC Джонсон сказал, что у Великобритании есть доказательства, которые могут подкрепить эти заявления.

«В действительности у нас есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия не только изучала процесс доставки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала, накапливала «Новичок», — заявил министр.

UK Foreign Secretary Boris Johnson calls Russia's response to nerve agent attack a "mixture of smug sarcasm and denial" and says experts from Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons will test samples from Salisbury #Marrhttps://t.co/UjqlRZwAx6pic.twitter.com/wEKgwPDaKi — BBC News (UK) (@BBCNews) March 18, 2018

В то же время обнародовать эти доказательства он отказался. В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк сравнил утверждения Джонсона с обоснованиями необходимости вторжения в Ирак, которые США и Великобритания представили в 2003 году.

«С точки зрения истории, подобного рода доказательства Бориса Джонсона можно сравнить с пробиркой Колина Пауэлла, которой он тряс на заседании Совета Безопасности ООН, заявляя о том, что это оружие массового поражения, которое находится на территории Ирака. Как оказалось в итоге, никакого химического оружия там не нашли», — напомнил Данюк.

Британский след

Ранее в России предположили, что разработать яд могли непосредственно в Великобритании. О возможной причастности военной лаборатории в Портон-Дауне к инциденту в Солсбери заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Когда у вас есть нервно-паралитическое вещество или что-то ещё, вы сверяете его с определёнными образцами, которые есть в ваших лабораториях. А «Портон-Даун», как мы знаем, является крупнейшим военным объектом в Соединённом Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. И он находится всего в восьми милях от Солсбери», — сказал он в интервью BBC, подчеркнув, что у него нет доказательств этой версии.

Предположение Чижова в МИД Великобритании назвали «попыткой увести историю от фактов, что Россия действовала с грубым нарушением международных обязательств». При этом в Форин Офис не пояснили, чем подкреплены указанные «факты».

«Чтобы заявить об идентичности химических веществ, их нужно сравнить с каким-то образцом. Возникает предположение, что у Великобритании образец был или есть. Или они его где-то синтезировали», — заметил Оленченко.

Эксперт подчеркнул, что в этом случае Лондону необходимо документально подтвердить, что образец находится под охраной, а его количество не изменилось после инцидента.

«Россия должна ответить»

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в СССР и России подобные разработки не проводились.

«Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название «Новичок», — подчеркнула дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо Великобритании, в числе государств, которые занимались исследованиями яда, она назвала Словакию, Чехию и Швецию. Однако власти этих стран опровергают причастность к подобным разработкам.

«Это стандартный способ манипулирования информацией в общественном пространстве, когда выпускается сообщение чисто спекулятивного характера, которое невозможно доказать», — приводит РИА Новости слова главы МИД Чехии Мартина Стропницкого.

Заявление Захаровой также отвергли министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём и представитель МИД Словакии Петер Суско.

«Опровергаю неприемлемое и необоснованное заявление официального представителя МИД России о том, что нервно-паралитическое вещество, использованное в Солсбери, могло иметь шведское происхождение. Вместо этого Россия должна ответить на вопросы Великобритании», — написала Валльстрём в Twitter.

Forcefully reject unacceptable and unfounded allegation by Russian MFA spokesperson that nerve agent used in Salisbury might originate in Sweden. Russia should answer UK questions instead. — Margot Wallström (@margotwallstrom) March 17, 2018

Сотрудничество с Россией

По словам Джонсона, к 19 марта в Великобританию прибудут представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Предполагается, что эксперты проведут тесты образцов вещества, которым могли отравить Скрипаля. Сотрудничеству Лондона с ОЗХО удивилась Захарова.

«На каком основании и кому они передавали в ОЗХО? В этой ситуации мы хотели бы работать с британской стороной, хотели бы понять, как они работают с ОЗХО без привлечения России. Это невозможно!» — приводит слова Захаровой ТАСС.

Дочь Скрипаля Юлия является гражданкой России. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отказ Лондона от сотрудничества с Москвой является нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

Позднее в Лондоне всё же согласились предоставить России доступ к расследованию отравления Скрипаля, а также обстоятельств смерти соратника Бориса Березовского Николая Глушкова. Как отметил Джонсон, это произойдёт «в ближайшие дни».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что Лондон действительно предоставит доступ к образцам химического вещества, которым отравили Скрипаля.

«Нам нужны любые данные», — цитирует сенатора РИА Новости.

Детективная история

Сложности с расследованием инцидента можно решить с помощью проверенных людей, считают в посольстве России в Лондоне.

«В отсутствие доказательств нам определённо нужен (детектив Эркюль. — RT) Пуаро в Солсбери!» — пошутили в дипмиссии.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 18, 2018

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сравнил высокопоставленных британских чиновников с инспектором Лестрейдом из рассказов Артура Конан Дойла про Шерлока Холмса. Он заметил, что Лестрейд «немедленно хватается за поверхностные следы преступлений и спешит с банальными выводами с тем, чтобы быть опровергнутым Шерлоком, который всегда находит подоплёку преступления и истинный след и мотив».

«Сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыплют безответными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями — что имеет далеко идущие последствия», — заключил постпред.