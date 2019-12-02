«Особая подготовка»: на что способна горная дивизия ВДВ России

Командующий ВДВ России Андрей Сердюков в ходе рабочей поездки проверил обустройство военной инфраструктуры 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. Развёрнутое в Новороссийске соединение оснащено самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи. В зоне ответственности дивизии — Крым и Северный Кавказ. Как отмечают эксперты, наличие этого соединения позволяет России эффективно решать боевые задачи в сложнейших природно-климатических условиях.

Во время рабочей поездки командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков проверил обустройство военной инфраструктуры новороссийской 7-й Гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии. Кроме того, он оценил готовность соединения к новому учебному году.

«В военных городках были осмотрены объекты казарменного фонда, парковых и складских зон. Проведён смотр вооружения и военной техники, учебно-материальной базы, полигонного оборудования и оценена его готовность к занятиям по боевой подготовке зимой», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ходе визита командующий ВДВ также открыл новый тренировочный комплекс на территории дивизии. В него входят залы для занятий боксом и борьбой, тренажёрные помещения и бассейн «Атлант», где десантники могут отрабатывать преодоление водных преград со стрелковым оружием.

Десантники отрабатывают преодоление водной преграды в бассейне «Атлант»

© Министерство обороны РФ

Как отмечают опрошенные RT эксперты, 7-я десантно-штурмовая дивизия играет особую роль в обеспечении безопасности России. В зоне ответственности соединения — Крым и Северо-Кавказский регион. Также десантники с горной подготовкой в случае необходимости могут выполнять задачи в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

«Новороссийское соединение ВДВ состоит из бойцов, способных эффективно действовать в горной местности. Их подготовке российское командование уделяет самое серьёзное внимание. Такие военнослужащие необходимы России главным образом для противодействия терроризму. Учитывая текущую ситуацию, они могут быть переброшены почти в любую географическую точку, если такая необходимость, конечно, возникнет», — пояснил полковник в отставке Виктор Литовкин.

На защите южных рубежей

7-я дивизия ВДВ была сформирована в октябре 1948 года на базе 322-го Гвардейского парашютно-десантного полка, получившего боевое крещение в боях за Венгрию и Чехословакию в последние месяцы Великой Отечественной войны. Соединение участвовало в афганской кампании, в 1993—1996 годах десантники выполняли миротворческую миссию в Абхазии, а с 1995 по 2004 год воевали с террористами в Чечне. За успешное выполнение боевых задач, мужество, отвагу и героизм 18 военнослужащим дивизии присвоено звание Героя России.

В материалах Минобороны отмечается, что в настоящее время 7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия оснащена самыми современными образцами вооружения, военной техники, средствами десантирования и связи.

Показателем высокого профессионализма новороссийской дивизии ВДВ аналитики назвали прошедшие этим летом в Крыму совместные учения с частями военно-транспортной авиации. В первой половине июля на полуостров десантировались более 2,4 тыс. бойцов соединения. Подобные масштабные манёвры проводились впервые.

Высадку военнослужащих обеспечивали 40 самолётов Ил-76, поднявшихся с аэродромов Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный. Десантирование осуществлялось с малых высот (от 600 до 900 м), причём одновременно из всех машин. После приземления бойцы 7-й дивизии уничтожили объекты условного противника и незаконных вооружённых формирований, а также овладели полевым аэродромом.

«Тот факт, что площадки приземления, на которые производилось десантирование, являются одними из самых сложных, так как находятся вблизи моря, а также то, что десантирование из самолётов производилось двумя параллельными потоками по 20 самолётов в каждом, на минимальных расстояниях между ними, потребовало от командиров и личного состава более тщательной подготовки в отработке вопросов десантирования в данных условиях», — заявил заместитель начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец.

Военнослужащие РФ осуществляют десантирование

РИА Новости

© Евгений Биятов

Как полагает командующий Военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, применение данного тактического приёма «позволяет значительно сократить время десантирования».

Также десантники регулярно выполняют задачи в рамках манёвров Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ).

«Война в горах»

В 2005 году структура ВДВ была разделена на три компонента: воздушно-десантный (основной), десантно-штурмовой и горный, который как раз и представлен 7-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизией. Как считают эксперты, на такое решение Минобороны повлияла афганская кампания и боевые действия на Северном Кавказе. В данных конфликтах военнослужащие испытывали трудности в связи с отсутствием опыта ориентирования на горной местности, нехваткой специального вооружения и амуниции.

В Афганистане десантники в основном прикрывали движение советских колонн, занимая господствующие высоты. По воспоминаниям командующего 40-й армией (1987—1989) генерал-полковника Бориса Громова, военнослужащим приходилось штурмовать горные вершины в экипировке весом 40—60 кг. Тяжело десантники переносили и температурные перепады. На афганском высокогорье температура воздуха могла меняться от +50 °C днём до -20 °C ночью.

Как пояснил RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, ведение боевых действий осложняется огромным количеством природных климатических факторов, которые ограничивают возможность использования авиационной техники, артиллерии, танков, бронемашин и средств связи. Нередко в условиях высокогорья определённое преимущество получает менее технологичный противник, хорошо знающий окружающую местность.

«Война в горах — невероятно сложное мероприятие, требующее особой подготовки и наличия широкой номенклатуры специального вооружения: от обуви и одежды до сложных технических комплексов. В горах фактически нет линии фронта, поэтому очень непросто вести разведку, доставлять грузы, прикрывать наступающие и отступающие войска», — рассказал Дрозденко.

В свою очередь, Виктор Литовкин назвал умение вести боевые действия в горах показателем высокого качества подготовки военнослужащих. По его словам, сложный рельеф часто лишает войска преимуществ в мобильности и средствах огневого поражения.

«К личному составу предъявляются весьма жёсткие требования. Это должны быть выносливые, физически крепкие ребята, способные преодолевать перевалы и переносить сложные погодные условия. Вполне закономерно, что Минобороны остановило свой выбор на ВДВ — одном из самых боеспособных формирований в наших вооружённых силах», — рассуждает Литовкин.

Новороссийские десантники в Крыму

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Аналогичной точки зрения придерживается профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин. В комментарии RT он также отметил, что на создании горных частей в первую очередь отразился опыт Афганской войны и антитеррористических кампаний на Северном Кавказе.

«Реформировать армию в 1990-е годы из-за всеобщей анархии и безденежья было нереально. Отсутствие подразделений, обученных воевать в горной местности, негативно повлияло на результативность обеих чеченских кампаний. Конфликт в Южной Осетии 2008 года в очередной раз продемонстрировал необходимость высокомобильных горных войск», — констатировал Козюлин.

Аналитик считает, что «горная специализация» 7-й дивизии ВДВ позволяет выполнять поставленные антитеррористические задачи и защищать национальные интересы России в разных регионах мира.

«Формирование горной дивизии «крылатой пехоты» в Новороссийске было обосновано характером угроз на южном направлении. Прежде всего это терроризм, диверсионная деятельность, агрессивные действия недружественных государств. Усвоенный опыт позволил создать специализированное горное соединение в структуре воздушно-десантных войск», — подытожил Козюлин.