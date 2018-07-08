Особая химия: может ли предварительный доклад ОЗХО об инциденте в Думе стать причиной новых спекуляций

В пробах из сирийской Думы, где в апреле якобы произошла химатака, были выявлены «органические химические вещества, содержащие хлор». Об этом свидетельствуют результаты промежуточного доклада ОЗХО. Однако, как пояснил RT профессор химии в Университете Райса в Хьюстоне Джеймс Тур, эти соединения можно найти на любом промышленном объекте, который занимается органической химией. По его словам, химсоединения не имеют отношения к боевым веществам. В докладе ОЗХО это отмечают, заявляя об отсутствии в собранных образцах нервно-паралитического яда. Вместе с тем некоторые западные СМИ уже поспешили заявить, что жители Думы были отравлены именно хлором.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала предварительный доклад по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Согласно ему, в собранных с места инцидента образцах не найдены следы нервно-паралитических отравляющих веществ, а также продуктов их распада.

«Результаты показали, что никаких органофосфорных нервно-паралитических агентов или продуктов их разложения ни в образцах окружающей среды, ни в образцах плазмы предполагаемых жертв не обнаружено», — говорится в отчёте на сайте ОЗХО.

В документе указано, что в целом в Думе было собрано и передано в лабораторию более 100 проб из четырёх локаций, среди которых — госпиталь, где якобы оказывалась помощь пострадавшим, и два жилых дома, в которых были найдены некие подозрительные баллоны. Отмечается, что на первом этапе специалисты проанализировали только 31 образец.

Вместе с тем, по словам участников комиссии, в пробах из двух мест были выявлены следы хлора. Его нашли вместе с остатками взрывчатых веществ.

«В образцах из мест 2 и 4 обнаружены различные органические химические вещества, содержащие хлор, а также остатки взрывчатого вещества», — сказано в отчёте.

При этом уточняется, что «комиссия продолжает работу по установлению значимости полученных результатов» и окончательные выводы ещё не сделаны.

В лаборатории ОЗХО

AFP

© John Thys

Как отметил изучивший полный текст доклада профессор химии в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас) Джеймс Тур, те вещества, которые были обнаружены специалистами, имеют отношение к бытовой химии.

«Специалистам удалось выявить дихлоруксусную и трихлоруксусную кислоты, которые можно найти на любом промышленном объекте и в любой лаборатории, занимающейся органической химией. Эти соединения используют в производстве косметических и лекарственных средств, и они не имеют никакого отношения к боевым химическим веществам», — рассказал RT профессор.

Вместе с тем теоретически из этих кислот можно произвести хлористый зарин. Однако это могут сделать и сами боевики, которые хотят всю вину переложить на Дамаск, отмечает эксперт — бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин. Таким образом документ ОЗХО не даёт однозначных ответов на вопрос, была ли химатака, а лишь создаёт пространство для новых спекуляций на эту тему.

«Речь об одном из производных, из которых теоретически можно произвести так называемый хлористый зарин. Но в той же Восточной Гуте и в других местах были обнаружены и кустарные подпольные лаборатории. Одна из них была в доме главаря боевиков. То есть там действительно было найдено оборудование и химикаты западного производства, в том числе британского и германского. То есть это, скорее всего, боевики продолжают свои попытки выставить режим Асада врагом всего человечества. Так что это можно рассматривать только как провокацию», — считает он.

Первые по выводам

Осторожные формулировки ОЗХО, однако, не помешали некоторым западным СМИ сделать собственные выводы из доклада. В частности, агентство Reuters сообщило, что именно «хлор был использован в атаке на Думу в апреле». И именно это вещество и «убило десятки мирных жителей, а также побудило Британию, Францию и США нанести авиаудар» по стране.

Cкрин с сайта Reuters

С подобным утверждением выступила и корпорация BBC, выпустив заметку с громким заголовком «Сирийская война: в атаке на Думу использовался газообразный хлор». При этом в подтверждение своим выводам ресурс привёл лишь отрывок из отчёта, в котором говорится про «различные органические химические вещества, содержащие хлор».

Скрин с сайта BBC

Основным же «аргументом» для BBC стали предыдущие рассказы «спасателей» и «врачей» города из числа скандально известной организации «Белые каски». Согласно им, «более 500 человек были якобы доставлены с симптомами, указывающими на воздействие химического вещества». Помимо этого, они же утверждали, что в воздухе в день атаки стоял «сильный запах хлора».

Вместе с тем несколько позднее BBC всё же скорректировала свой заголовок. Теперь он более обтекаем в формулировке — «Война в Сирии: ОЗХО считает, что на месте инцидента в Думе, «возможно, был использован хлор».

Скрин с сайта BBC

Постановка и фальсификация

Примечательно, что сами жители Думы опровергали случай химической атаки в своём городе. В частности, группа свидетелей «инцидента» по инициативе России приняла участие в брифинге, который был организован в штаб-квартире ОЗХО в Гааге. Среди них, в частности, были медики и мальчик Хасан Диаб, которых «Белые каски» использовали в своём видео о химатаке.

Все они подтвердили постановочность ролика и отсутствие каких-либо признаков применения химикатов 7 апреля.

«Стали появляться незнакомые люди, они создавали атмосферу хаоса, поливали людей водой. Мы в это не поверили. Как специалисты, мы видели, что нет никаких симптомов воздействия химического оружия на людей», — рассказывал врач Халил аль-Джейш, дежуривший в тот день в больнице.

Более того, все якобы пострадавшие через несколько часов смогли спокойно покинуть госпиталь. Смертельных случаев, подчеркнул медик, зафиксировано не было.

Стоит отметить, что брифинг сирийцев тогда проигнорировали представители стран, нанёсших ракетный удар по Сирии 14 апреля. Более того, постпред США при ОЗХО всячески отговаривал других своих коллег от посещения заседания.

«Полнейшая чепуха»

Эксперты в очередной раз подчёркивают, что нынешние результаты ОЗХО, пусть пока и предварительные, свидетельствуют о том, что никакой химической атаки в Думе не было.

«Они ничего не нашли. Как я и говорил, всё это — полнейшая чепуха. В баллонах сдетонировали какие-то промышленные химикаты типа хлора. Никаких нервно-паралитических веществ и продуктов их распада, а также никаких побочных продуктов иприта найдено не было. Кто-то пытался подстроить сирийским властям ловушку. Но эффект от этих бытовых отходов был равен практически нулю. Основным было воздействие от боеприпасов», — отметил Джеймс Тур.

Он выразил уверенность в том, что сирийские власти вряд ли бы стали проводить против своих граждан химическую атаку. По его словам, это скорее тактика террористических группировок.

По свидетельствам местных жителей, 7 апреля город подвергался бомбардировке. Так, один из сотрудников лаборатории при больнице Думы Саид Дас отмечал, что в тот день в воздухе стоял запах только пыли и дыма от разрыва ракеты.

Однако, считает Игорь Никулин, ОЗХО позднее может по-своему истолковать полученные результаты, так как в последнее время играет по правилам западной коалиции.

«Потому что технический секретариат ОЗХО и её генеральный директор заняли очень странную, на мой взгляд, позицию. Они готовы верить каким-то там анонимным источникам из соцсетей, принимать какие-то образцы от лиц, которые, мягко говоря, не пользуются доверием у международного сообщества после их неоднократного участия в фейковых постановках, тех же «Белых касок», — напомнил он.