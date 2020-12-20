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Особая атмосфера: зачем служащих Космических сил США назвали «стражами»

20 декабря 2020, 00:10  •  23 • В мире
Военнослужащие Космических сил США будут называться «стражами». Об этом сообщил вице-президент Майк Пенс на церемонии в Белом доме, на которой отмечали год с момента создания этого вида войск. Ранее была обнародована новая национальная космическая стратегия Соединённых Штатов, согласно которой околоземное пространство становится потенциальной ареной боевых действий между Вашингтоном и его противниками. Эксперты считают, что, прикрываясь мнимыми угрозами со стороны геополитических оппонентов и используя яркое название для служащих Космических сил, Соединённые Штаты пытаются создать подходящий информационный фон для милитаризации космоса.
 
Флаг Космических сил США AFP © Samuel Corum-Pool / Getty Images
 

Для военнослужащих Космических сил США выбрали новое название — теперь их будут именовать «стражами». Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в ходе церемонии празднования в Белом доме годовщины создания этого вида войск.

«Для меня честь от имени президента Соединённых Штатов объявить о том, что отныне мужчины и женщины, служащие в Космических силах США, будут называться стражами. Солдаты, моряки, лётчики, морпехи и космические стражи будут защищать нашу страну на протяжении многих поколений», — заявил Пенс.

Пользователи соцсетей отметили, что такое название напоминает о серии научно-фантастических комиксов и фильмов о супергероях «Стражи Галактики».

Космические войска США в своём официальном аккаунте Twitter, в свою очередь, сообщили, что это название было выбрано из сотен предложений и опросов, которые проходили как среди самих военнослужащих, так и среди рядовых американцев.

«Дать название виду вооружённых сил — невероятно ответственная задача. Космические стражи — это название, давно существующее в истории космических операций. Оно отсылает к изначальному девизу Космического командования ВВС США от 1983 года: «Стражи высоких рубежей». Название «космические стражи» связывает наши великие наследие и культуру с важной миссией, которую мы выполняем 24 часа в сутки, семь дней в неделю, защищая граждан и интересы США и их союзников», — говорится в заявлении.

Космические силы

Стоит отметить, что американские СМИ называют создание Космических сил США одним из главных военных достижений администрации Дональда Трампа. Шестой вид ВС США был учреждён президентским указом в 2019 году. Это первый новый вид войск, который появился в стране с конца 1940-х годов, когда в отдельный вид были выделены Военно-воздушные силы.

Трамп ещё в 2018-м говорил о планах создать ориентированные на космос войска и сделать их полностью самостоятельными, однако реализовать эту идею удалось только год спустя.

  • Вице-президент США Майк Пенс
  • Reuters
  • © Leah Millis

Кроме того, в том же 2019-м Трамп учредил Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA) и Космическое командование SPACECOM — первое боевое командование, сформированное с 2009 года.

В его состав вошли 87 подразделений, занимающихся ракетным оповещением, спутниковыми операциями, а также космическим контролем и поддержкой. Космические силы и SPACECOM возглавил генерал Джон Рэймонд.

Космические войска США находятся в ведении гражданского министра ВВС и имеют статус, аналогичный Корпусу морской пехоты, который также является отдельным видом вооружённых сил и имеет собственного командующего в статусе начальника штаба, при этом подчиняясь Министерству флота.

Несмотря на своё наименование, новый вид войск пока что занимается исключительно запуском военных спутников. Первая операция Космических сил прошла в марте 2020 года и представляла собой пуск военного спутника связи системы AEHF.

Первым наступательным вооружением, которое получили в своё распоряжение эти войска, стал противоспутниковый генератор помех Counter Communications System Block 10.2.

От Рейгана до Трампа

Напомним, 9 декабря была обнародована новая Национальная космическая стратегия США. Согласно ей, межзвёздное пространство расценивается как потенциальный театр военных действий между США и их противниками, и Америка должна быть готова к необходимости отразить агрессию в космосе.

В соответствии с новым документом США «будут продвигать свои национальные интересы в космосе и станут лидером в новой эре постоянного человеческого присутствия в космосе — на Луне, Марсе — и за его пределами».

  • Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 и корабля Crew Dragon, 30 мая 2020 года
  • Reuters
  • © Steve Nesius

В стратегии также подчёркивается, что околоземное пространство может стать потенциальной сферой ведения боевых действий из-за соперничающих с США держав, которые хотят бросить американской стороне вызов. Какие именно страны Белый дом рассматривает как космических соперников, в доктрине не уточняется.

При этом в июле Пентагон выпустил собственную Стратегию космической обороны, в которой странами, представляющими главную угрозу национальным интересам США в космическом пространстве, ожидаемо были названы Россия и Китай.

Несмотря на постоянные обвинения с американской стороны, официальная Москва неоднократно отмечала, что призывала страны Запада предотвратить превращение околоземного пространства в арену для новой гонки вооружений. Так, в феврале текущего года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что планы США, Франции и в целом НАТО по выводу оружия в космос приобретают всё более реальные очертания.

Эксперты отмечают, что, выбрав яркое название для служащих Космических сил, которое ассоциируется с фантастическими фильмами, США хотят в информационно-политическом плане продемонстрировать развитие своих возможностей и готовность к милитаризации космоса.

«Милитаризация космоса со стороны США обрела некую политическую символику. Нет сомнений, что новый вид американских ВС будет участвовать в военном освоении межзвёздного пространства», — отметил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

«Вашингтон нацелен на освоение космического пространства для расширения контроля за ситуацией на Земле. Чтобы реализовать свой замысел, обоснованием в информационном пространстве для обывателя выступает «агрессия» со стороны России и Китая, которые якобы также стремятся милитаризировать космос, вследствие чего США приходится готовить космических стражей», — пояснил политолог.

Похожей позиции придерживается и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, который в разговоре с RT отметил, что новая космическая доктрина была принята исключительно для последующего наращивания присутствия США в космосе и возможного размещения там оружия.

«О планах разместить оружие в космосе говорил ещё Рейган, когда выдвинул Стратегическую оборонную инициативу в 1983 году, и в дальнейшем США не отказывались от этой идеи. Околоземная орбита уже является ареной активного геополитического противостояния. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что своё противоспутниковое оружие якобы разрабатывают РФ, КНР, вследствие чего для противостояния этим державам и были созданы Космические войска. На самом деле американская администрация просто пытается таким образом обосновать свой курс на милитаризацию космоса», — заключил Батюк.

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