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Основоположник идеологии свободного рынка, или Долой нравственность!

24 ноября 2020, 03:40  •  45 • В мире
«Нам – это все понять должны – тщеславье, роскошь, ложь нужны»
20 ноября исполнилось 350 лет со дня рождения Бернарда де Мандевиля (Bernard de Mandeville). При жизни он был широко известен, сегодня его имя знают лишь в узком кругу специалистов. Между тем его влияние на общественное сознание последних трёх столетий в Европе и мире трудно переоценить.
В справочниках и энциклопедиях Бернард де Мандевиль (1670-1733) значится как английский философ, сатирический писатель и экономист. Родился в Роттердаме в семье потомков французских эмигрантов (вероятно, нормандских гугенотов). Его предки и родитель были медиками, по этой стезе пошел и Мандевиль. Увлекался философией; учась на врача в Лейденском университете, параллельно изучал философию, находился под влиянием Декарта и в 1689 году защитил диссертацию на тему «Философские рассуждения о действиях неразумных существ».
Ещё одним увлечением Мандевиля была литература, преимущественно жанр сатиры, басни и притчи. В возрасте 33-34 лет он издаёт три сборника стихотворных подражаний Лафонтену, Эзопу и Скаррону. Мировую и одновременно скандальную славу Мандевилю принесло сатирическое произведение «Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными» (The Grumbling Hive: Or knaves turn’d honest), вышедшее в 1705 году. Известность этого произведения проистекала не из художественных достоинств, а из морально-философской направленности сатиры. Любая сатира обличает. «Ропщущий рай» обличал «предрассудки нравственности».
Идея Мандевиля, изложенная в сатире, предельно проста: такие нравственные пороки, как расточительность, жадность, хитрость, обман, способствуют торговле. А рачительность, умеренность, аскетизм коммерции вредят. Сатира вызвала большой резонанс, большинство читателей восприняли её в штыки, она была прямым вызовом тому, что проповедовали католическая церковь, да и протестанты, звавшие к умеренности, к накоплению сбережений. Мандевиль призвал к противоположному: больше потребляйте, сбережения несут вред и человеку, и обществу.
Сатира в изменённом виде и под новым названием была переиздана в 1714 году: «Басня о пчёлах, или Частные пороки – общественные выгоды» (The Fable of the Bees: Or private vices, publick benefits). Решением суда присяжных английского графства Мидлсекс в 1723 году басня была признана вредной. Против идей басни выступила не только англиканская церковь, но и английские философы: Дэвид Юм, Джордж Беркли.
До конца жизни Мандевиль проводил мысль: нравственно всё, что способствует развитию торговли. А то, что считается пороком, способствует экономическому прогрессу. Наиболее крупным философским произведением Мандевиля, где он изложил свои революционные взгляды, стала работа «Свободные мысли о религии, церкви и национальном счастье» (Free Thoughts on Religion, the Church and National Happiness, 1720).
По Мандевилю, приготовления к войнам создают спрос на вооружения и многие обычные товары, это стимулирует экономику и торговлю (в ХХ веке подобную мысль высказывал Джон Мейнард Кейнс). А разрушения в ходе войн в свою очередь создают спрос на товары и работы, необходимые для восстановления экономики. Опять же благо!
Государство, которое пытается бороться с пороками людей, совершает величайшее зло, ибо тормозит экономический прогресс. Государство должно полностью уйти из экономики и всё доверить рынку. И понятие «невидимая рука рынка» было впервые использовано не Адамом Смитом, а Мандевилем за полвека до Смита.
Если говорить о влиянии Мандевиля на интеллектуалов и политиков, то, наверное, наиболее сильным оно было в отношении Адама Смита (1723-1790). Именно его считают главной фигурой среди тех, кто создавал «классическую политическую экономию». Кроме него, среди отцов-основателей этой экономической школы – Уильям Петти, Давид Рикардо. В 1773-1776 гг. А. Смит написал своё главное произведение «Исследование о природе и причинах богатства народов». Он начинал свою творческую карьеру, когда Мандевиль уже отошёл в мир иной, но при этом так взбудоражил общественное мнение в Англии, что Смиту пришлось высказать своё отношение к взглядам Мандевиля. Смит ещё сохранял «предрассудки» христианской морали, и по этой причине он выступил с критикой аморализма Мандевиля. Но критика была неглубокой, больше работала на публику. По моему мнению, Мандевиль оказал сильное влияние на Адама Смита, и это проявилось в главном труде Смита «О происхождении богатства». Отмечу главное из идей этого англичанина. Он автор концепции «экономического человека» (homo economicus), у которого главным мотивом жизнедеятельности являются личная выгода и приумножение капитала.
Второй элемент теории А. Смита – «естественный порядок». Под ним англичанин понимал рыночные отношения, в которых каждый человек основывает своё поведение на личных и корыстных интересах. Рынок суммирует и преобразует эти эгоистические устремления таким образом, что в конечном счете в выигрыше оказывается всё общество. Условием существования «естественного порядка» является наличие «системы естественной свободы». Её основу Смит видел в частной собственности. И «невидимая рука рынка» (выражение, которое Смит перенял у Мандевиля) трансформирует самые эгоистические, самые аморальные поступки человека в пользу для каждого в отдельности и всех в целом.
Современные экономические учебники говорят, что нынешняя экономика зиждется на тех идеях либерализма и рынка, которые берут начало от Адама Смита. Однако если быть более точным, эти идеи берут начало от Бернарда де Мандевиля. Подмена объяснима: было бы неприлично ссылаться на баснописца, который открыто не только оправдывал любой порок, но и призывал к скорейшему вытеснению пороками добродетелей. Адам Смит облагородил жесткие формулировки своего предшественника, придал им «философскую» форму. Более того, в «Происхождении богатства» фактически Смит отказался даже от тех очень скромных, половинчатых представлений о нравственности, которые за полтора десятилетия до этого он сформулировал в «Теории нравственных чувств». Возможно, потому, что основоположник классической политической экономии поступил на службу в «Ост-Индскую компанию» (с моей точки зрения, «Происхождение богатства» можно считать «социальным заказом» данной компании).
Бернард де Мандевиль дерзко заявил, что нравственность вредит экономике. И что вообще в условиях рынка говорить о нравственности бессмысленно. В экономике мораль не нужна. Рынок, являющийся основой «правильной» экономики, работает как машина, способная преобразовать любые устремления людей в положительный результат. В ХIX веке экономисты всё чаще стали абстрагироваться от морали, а в ХХ веке уже считалось «ненаучным» включать к экономические теории мораль: использовалось отвлеченное понятие «человека экономического», напоминающего атом в физике.
Предлагаю познакомиться с басней Бернарда де Мандевиля. После прочтения этой сатиры, родившейся примерно три века назад, у многих будет лучшее понимание происходящего в мире сегодня, когда нарастает хаос, углубляется экономический кризис, начинает пахнуть порохом. Последние три столетия наблюдалось непрерывное одичание человека, и его оправданием служили «процветание торговли» и «экономический прогресс». Такова идеология экономического либерализма, основы которой заложил Бернард Мандевиль.
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P.S. Для тех, кому некогда читать всю басню, привожу её заключительную часть, она называется «Мораль»:
Да будет всем глупцам известно,
Что улей жить не может честно.
В мирских удобствах пребывать,
Притом пороков избежать –
Нельзя; такое положенье
Возможно лишь в воображенье.
Нам – это все понять должны –
Тщеславье, роскошь, ложь нужны;
В делах нам будучи подмогой,
Они приносят выгод много.
Конечно, голод – это зло;
Но без него бы не могло
Раздобывать себе съестное,
Расти и крепнуть все живое.
Лоза плодов не принесет,
Пока дикаркою растет;
Чтоб зрели грозди винограда,
Лозу не раз подрезать надо;
Но вот подвязана она,
Вся ссохлась, вся искривлена,
А сколько нам дает вина!
Так и порок полезен людям,
Когда он связан правосудием.
Чтоб стать народ великим мог,
В нем должен свить гнездо порок;
Достатка – все тому свидетель –
Не даст ему лишь добродетель.
И те, кто век вернет иной,
Прекраснодушный, золотой,
Верша все честными руками,
Питаться будут желудями.
Валентин КАТАСОНОВ

Фонд Стратегической Культуры

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