Основные мифы вокруг автомата Калашникова • 82 • Аналитика

Министерство обороны объявило, что в 2020 году оно закупит для нужд ведомства 40000 новых автоматов Калашникова АК-12. Это новая модель знаменитого оружия. Два года назад её стали делать серийно.



Хуго Шмайссер здесь ни при чём…

Появление в войсках АК-12 напомнило, что автоматы Калашникова состоят сегодня на вооружении более чем в 100 странах мира. А индийцы в прошлом марте запустили собственный завод по производству «калашей», причём, самых современных их образцов.







Эти добрые новости не помешали новой волне циркуляции мифов, прилепившихся к Калашникову за его более чем семидесятилетнюю историю. Главный из них: первенец серии АК-47 – всего лишь реплика немецкой штурмовой винтовки STG-44 («Штурмгевер») конструктора Хуго Шмайссера.



Сторонники этого мифа говорят о неком внешнем сходстве автомата и винтовки, а также о том, что с 1946 по 1952 год Хуго Шмайссер вместе с другими немецкими оружейниками работал в конструкторском бюро завода «Ижмаш».



На этом аргументация в пользу мифа заканчивается. В дело вступают реальные факты. Они таковы. Конструкции Калашникова предшествовала другая советская разработка – тульский автомат Булкина или ТКБ-415, с которым тоже есть внешнее сходство, даже большее, чем с STG-44.



Кроме того, сравнивая устройство АК-47 с немецкой винтовкой, специалисты пришли к выводу, что в их деталях нет ничего общего. Разница видна от запорного механизма и до куркового. А главное – винтовка и автомат сделаны под совершенно разные патроны: 7,92x33 мм и 7,62x39 мм соответственно.



Из первого мифа вытекает второй. Будто немецкие оружейники придали автомату Калашникова ту простоту и надежность, которой он прославился на весь мир. Тут надо обратиться к истории. АК-47 тяжело шёл в серию. Он был громоздким, неудобным, сложным в обращении. Обслуживать оружие могли только специально обученные солдаты. Так что он даже не попал на Корейскую войну 1950-1953 годов. Первое применение автомата Калашникова пришлось аж на 1956 год, в Венгрии.



В ижевском КБ тем временем шла работа по изменению конструкции автомата. Экспериментировали с материалами и сталями, опробовали новые способы их обработки. В итоге в 1959 году страна получила модернизированный автомат Калашникова – АКМ. Он был прост и надёжен, облегчен на 700 граммов. Вот тогда-то и родился легендарный автомат Калашникова, до нашего времени не потерявший своего блеска и превосходства над другими образцами стрелкового оружия.



Прислушаемся к экспертам

Есть мифы и другого порядка, так сказать, развенчивающие «устоявшийся стереотип». К ним относятся утверждения, будто автомат Калашникова, как и любое другое оружие, перегревается в работе, а потом «выплёвывает» патрон или просто его заклинивает. Сторонникам этой версии можно сказать только одно: сдуру можно сломать всё, что угодно. Лучше послушаем авторитетного эксперта.



«Автомат Калашникова, на мой взгляд, является наилучшим образцом именно армейского автомата по соотношению таких показателей, как технические характеристики (дальность, скорострельность), и надежности, – сказал в эфире телеканала «Звезда» заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. – Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного оружия, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики. И везде это оружие работает абсолютно надежно».



С чем эксперты согласны, так это с тем, что укороченная модификация АК-74 – АКС-74У не оправдала себя в десантных войсках. Военные назвали эту модификацию десантной, хотя конструкторы изначально разрабатывали АКС-74У для обороны в ближнем бою экипажей различных боевых машин, артиллеристов, связистов и т.д.



Удобный укороченный автомат и в самом деле понравился десантникам. Отношение к нему изменилось во время афганской войны. Как известно, действия десанта не ограничиваются только ближним боем. На больших дистанциях АКС-74У показал меньшую дальность и критически низкую кучность стрельбы.



К тому же, в условиях длительного и интенсивного боя укороченный автомат перегревался. Поэтому АКС-74У забрали у десантников и вернули тем, кому он и полагался, как эффективная замена пистолету в условиях обороны от противника после поражения штатной боевой машины.







Можно вспомнить ещё пару-тройку мифов про легендарный автомат. Например, про невероятную простоту производства «калаша» или про то, что он десятилетиями не менял свою классически удачную конструкцию. Лучше обратим внимание на его родового наследника – АК-12.



У него тоже непростая судьба. Представленный публике в 2011 году новый автомат провалил первые испытания. Снова дорабатывался, испытывался и, наконец, в 2015 году был принят на вооружение. Однако в серию и войска новый автомат пошёл только в 2018 году.



Будем надеяться, что теперь с АК-12 пойдёт отсчёт истории автоматов Калашникова нового времени, и он станет такой же легендой, как его именитый предшественник. Министерство обороны объявило, что в 2020 году оно закупит для нужд ведомства 40000 новых автоматов Калашникова АК-12. Это новая модель знаменитого оружия. Два года назад её стали делать серийно.Появление в войсках АК-12 напомнило, что автоматы Калашникова состоят сегодня на вооружении более чем в 100 странах мира. А индийцы в прошлом марте запустили собственный завод по производству «калашей», причём, самых современных их образцов.Эти добрые новости не помешали новой волне циркуляции мифов, прилепившихся к Калашникову за его более чем семидесятилетнюю историю. Главный из них: первенец серии АК-47 – всего лишь реплика немецкой штурмовой винтовки STG-44 («Штурмгевер») конструктора Хуго Шмайссера.Сторонники этого мифа говорят о неком внешнем сходстве автомата и винтовки, а также о том, что с 1946 по 1952 год Хуго Шмайссер вместе с другими немецкими оружейниками работал в конструкторском бюро завода «Ижмаш».На этом аргументация в пользу мифа заканчивается. В дело вступают реальные факты. Они таковы. Конструкции Калашникова предшествовала другая советская разработка – тульский автомат Булкина или ТКБ-415, с которым тоже есть внешнее сходство, даже большее, чем с STG-44.Кроме того, сравнивая устройство АК-47 с немецкой винтовкой, специалисты пришли к выводу, что в их деталях нет ничего общего. Разница видна от запорного механизма и до куркового. А главное – винтовка и автомат сделаны под совершенно разные патроны: 7,92x33 мм и 7,62x39 мм соответственно.Из первого мифа вытекает второй. Будто немецкие оружейники придали автомату Калашникова ту простоту и надежность, которой он прославился на весь мир. Тут надо обратиться к истории. АК-47 тяжело шёл в серию. Он был громоздким, неудобным, сложным в обращении. Обслуживать оружие могли только специально обученные солдаты. Так что он даже не попал на Корейскую войну 1950-1953 годов. Первое применение автомата Калашникова пришлось аж на 1956 год, в Венгрии.В ижевском КБ тем временем шла работа по изменению конструкции автомата. Экспериментировали с материалами и сталями, опробовали новые способы их обработки. В итоге в 1959 году страна получила модернизированный автомат Калашникова – АКМ. Он был прост и надёжен, облегчен на 700 граммов. Вот тогда-то и родился легендарный автомат Калашникова, до нашего времени не потерявший своего блеска и превосходства над другими образцами стрелкового оружия.Есть мифы и другого порядка, так сказать, развенчивающие «устоявшийся стереотип». К ним относятся утверждения, будто автомат Калашникова, как и любое другое оружие, перегревается в работе, а потом «выплёвывает» патрон или просто его заклинивает. Сторонникам этой версии можно сказать только одно: сдуру можно сломать всё, что угодно. Лучше послушаем авторитетного эксперта.«Автомат Калашникова, на мой взгляд, является наилучшим образцом именно армейского автомата по соотношению таких показателей, как технические характеристики (дальность, скорострельность), и надежности, – сказал в эфире телеканала «Звезда» заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин. – Ведь армейское оружие, в отличие от охотничьего и спортивного оружия, эксплуатируется в очень жестких условиях. Это и вода, и грязь, и песок. Автомат Калашникова показал свою высокую надежность и в африканских песках, и в условиях Арктики. И везде это оружие работает абсолютно надежно».С чем эксперты согласны, так это с тем, что укороченная модификация АК-74 – АКС-74У не оправдала себя в десантных войсках. Военные назвали эту модификацию десантной, хотя конструкторы изначально разрабатывали АКС-74У для обороны в ближнем бою экипажей различных боевых машин, артиллеристов, связистов и т.д.Удобный укороченный автомат и в самом деле понравился десантникам. Отношение к нему изменилось во время афганской войны. Как известно, действия десанта не ограничиваются только ближним боем. На больших дистанциях АКС-74У показал меньшую дальность и критически низкую кучность стрельбы.К тому же, в условиях длительного и интенсивного боя укороченный автомат перегревался. Поэтому АКС-74У забрали у десантников и вернули тем, кому он и полагался, как эффективная замена пистолету в условиях обороны от противника после поражения штатной боевой машины.Можно вспомнить ещё пару-тройку мифов про легендарный автомат. Например, про невероятную простоту производства «калаша» или про то, что он десятилетиями не менял свою классически удачную конструкцию. Лучше обратим внимание на его родового наследника – АК-12.У него тоже непростая судьба. Представленный публике в 2011 году новый автомат провалил первые испытания. Снова дорабатывался, испытывался и, наконец, в 2015 году был принят на вооружение. Однако в серию и войска новый автомат пошёл только в 2018 году.Будем надеяться, что теперь с АК-12 пойдёт отсчёт истории автоматов Калашникова нового времени, и он станет такой же легендой, как его именитый предшественник. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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