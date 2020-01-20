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Основные изменения: Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
20 января 2020, 22:24 • 54 • В России
Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции. В документ вошли меры, которые глава государства анонсировал в ходе послания Федеральному собранию. Президент предложил закрепить в законе, что главой кабмина, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в Конституции гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
РИА Новости © Михаил Климентьев
Владимир Путин внёс проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, президент 15 января выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести ряд изменений в Конституцию. Меры, о которых заявил глава государства, в частности, направлены на усиление роли парламента, закрепление статуса Госсовета, повышение социальных гарантий и другие направления.
Проект закона о поправке к Конституции опубликован сайте Госдумы. Из пояснительной записки к нему следует, что документ подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой. После принятия закона парламентом его вынесут на голосование.
Проект закона о поправке устанавливает требования к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства.
Таким лицам будет запрещено работать на соответствующих должностях при наличии у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.
К кандидатам на должность президента предлагается установить требования о постоянном проживании на территории РФ не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство.
Примечательно, что требование об отсутствии иностранного гражданства у кандидата в президенты не распространяется на граждан, ранее имевших гражданство государства, которое впоследствии полностью или частично было принято в состав РФ.
Аналогичные требования в части иностранного гражданства и вида на жительство предлагается ввести в отношении членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных органов и судей.
Согласно документу, возрастной ценз для министров и главы кабмина составит 30 лет, для депутатов Госдумы — 21 год, для судей — 25 лет.
Кроме того, проект поправок исключает возможность главы государства занимать свою должность более двух сроков.
Ради защиты социальных прав граждан предложено установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. В дополнение к этому в поправках упомянуты гарантия обязательной индексации пенсий, социальных пособий и других социальных выплат.
Также предлагается ввести порядок, согласно которому кандидатуру на пост премьер-министра назначает президент после утверждения её Госдумой. Также он назначает утверждённых Госдумой министров.
Министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации.
Возможность формировать Госсовет предложено предоставить президенту. Согласно поправкам, Госсовет будет определять основные направления внутренней и внешней политики. Подробно его деятельность планируется оформить в отдельном законе.
Кроме того, в поправках отмечается, что президент предоставляет Совфеду кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре.
Ещё одной поправкой является предоставление Конституционному суду возможности проверять по запросам президента конституционность законов, принятых палатами Федерального Собрания до их подписания президентом. Вместе с тем состав КС, согласно документу, должен сократиться с 19 до 11 судей.
Рабочая группа и голосование
Как уточнил Песков, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.
Ожидается, что комитет Госдумы по госстроительству обсудит предложенные Путиным поправки в Конституцию 21 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как сообщил Андрей Клишас, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ будет собираться не реже двух раз в неделю.
По словам сенатора, группе предстоит рассмотреть множество вопросов, среди которых депутат назвал процедуру общероссийского голосования и порядок принятия поправок через процедуру общероссийского голосования.
Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что общенародное голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию де-юре не является обязательным, но глава государства решил узнать мнение россиян.
«Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании», — сказал Песков.
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