Основные изменения: Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к Конституции. В документ вошли меры, которые глава государства анонсировал в ходе послания Федеральному собранию. Президент предложил закрепить в законе, что главой кабмина, министрами и депутатами не смогут быть лица с иностранным гражданством или видом на жительство. Согласно проекту, максимальная работа президента на посту будет ограничена двумя сроками. Также предлагается закрепить в Конституции гарантию того, что минимальная величина оплаты труда должна быть не меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Владимир Путин внёс проект закона о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму РФ проект закона о поправке к Конституции РФ», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, президент 15 января выступил с посланием Федеральному собранию и предложил внести ряд изменений в Конституцию. Меры, о которых заявил глава государства, в частности, направлены на усиление роли парламента, закрепление статуса Госсовета, повышение социальных гарантий и другие направления.

Проект закона о поправке к Конституции опубликован сайте Госдумы. Из пояснительной записки к нему следует, что документ подготовлен на основании предложений, представленных рабочей группой. После принятия закона парламентом его вынесут на голосование.

Проект закона о поправке устанавливает требования к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства.

Таким лицам будет запрещено работать на соответствующих должностях при наличии у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание за рубежом.

К кандидатам на должность президента предлагается установить требования о постоянном проживании на территории РФ не менее 25 лет, а также об отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство.

Примечательно, что требование об отсутствии иностранного гражданства у кандидата в президенты не распространяется на граждан, ранее имевших гражданство государства, которое впоследствии полностью или частично было принято в состав РФ.

Аналогичные требования в части иностранного гражданства и вида на жительство предлагается ввести в отношении членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров, руководителей других федеральных органов и судей.

Согласно документу, возрастной ценз для министров и главы кабмина составит 30 лет, для депутатов Госдумы — 21 год, для судей — 25 лет.

Кроме того, проект поправок исключает возможность главы государства занимать свою должность более двух сроков.

«Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков», — говорится в документе.

Ради защиты социальных прав граждан предложено установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. В дополнение к этому в поправках упомянуты гарантия обязательной индексации пенсий, социальных пособий и других социальных выплат.

Также предлагается ввести порядок, согласно которому кандидатуру на пост премьер-министра назначает президент после утверждения её Госдумой. Также он назначает утверждённых Госдумой министров.

Министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации.

Возможность формировать Госсовет предложено предоставить президенту. Согласно поправкам, Госсовет будет определять основные направления внутренней и внешней политики. Подробно его деятельность планируется оформить в отдельном законе.

Кроме того, в поправках отмечается, что президент предоставляет Совфеду кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре.

Ещё одной поправкой является предоставление Конституционному суду возможности проверять по запросам президента конституционность законов, принятых палатами Федерального Собрания до их подписания президентом. Вместе с тем состав КС, согласно документу, должен сократиться с 19 до 11 судей.

Рабочая группа и голосование

Как уточнил Песков, представителями главы государства при рассмотрении законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Ожидается, что комитет Госдумы по госстроительству обсудит предложенные Путиным поправки в Конституцию 21 января. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как сообщил Андрей Клишас, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ будет собираться не реже двух раз в неделю.

По словам сенатора, группе предстоит рассмотреть множество вопросов, среди которых депутат назвал процедуру общероссийского голосования и порядок принятия поправок через процедуру общероссийского голосования.

«Необходима также разработка и регламентация самих поправок, например, определить порядок и последовательность внесения и рассмотрения кандидатур, регламент урегулирования разногласий и много других вопросов», — цитирует Клишаса РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что общенародное голосование по вопросам внесения изменений в Конституцию де-юре не является обязательным, но глава государства решил узнать мнение россиян.

«Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании», — сказал Песков.