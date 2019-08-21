«Основной нарушитель»: Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по инициативе России и Китая соберётся на внеочередное заседание по поводу ракетных испытаний США. Ранее Пентагон сообщил о пуске крылатой ракеты, параметры которой выходят за рамки ограничений недавно прекратившего своё действие Договора о РСМД. Россия обратила внимание на это обстоятельство и указала, что разработка ракеты, очевидно, началась задолго до формального развала соглашения. Эти сведения позднее признали в Вашингтоне, заявив, что работы над ракетой начались ещё в феврале. Эксперты опасаются, что Совбезу ООН будет непросто повлиять на США, поскольку инструментарий этой международной структуры сильно ограничен, а Вашингтон часто действует вразрез с его предписаниями.

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США состоится в четверг, 22 августа. Речь идёт о создании американской стороной вооружений, нарушающих положения недавно прекратившего своё действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности российского постпреда в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, соответствующий запрос о проведении экстренного заседания направили Россия и Китай.

«Мы вместе с Китаем запросили сегодня заседание Совбеза в связи с заявлениями США о планах по разработке и размещению ракет среднего радиуса действий», — приводит агентство высказывание Полянского.

По его словам, заседание пройдёт в открытом формате с докладом представителя генсека ООН и начнётся около 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Поводом для созыва Совбеза ООН стало сообщение Пентагона о проведении лётных испытаний крылатой ракеты, которая ранее была запрещена положениями ДРСМД. Об этом американское оборонное ведомство сообщило в понедельник, 19 августа.

Американская сторона также опубликовала кадры пуска и уточнила, что испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации прошли на острове Сан-Николас, расположенном в штате Калифорния. Согласно заявлению Пентагона, ракета «точно поразила цель после более чем 500 км полёта».

В беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил важность вынесения на международный уровен обсуждения действий США.

«Этот вопрос необходимо поднять, необходимо, чтобы все страны услышали ту правду, которая есть, и надо предпринимать соответствующие меры. Очень важно, что Россия и Китай предложили поднять вопрос на Совбезе — открыть глаза миру на действия США по этому вопросу», — сказал парламентарий.

Напомним, что положения заключённого в 1987 году Договора о РСМД запрещали производить, испытывать и развёртывать на суше ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

На пуск подпадающей под ДРСМД ракеты отреагировала российская сторона. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, последние испытания указали на то, что США заранее готовились к подрыву соглашения.

«Что касается испытания в неядерном исполнении ракеты средней дальности американцами. Эта новость подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. И как раз Путин отметил, что подобные испытания, они лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что американцы с самого начала это готовили», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что подготовка к подобного рода испытаниям требует значительного времени, а значит организовать это за несколько недель невозможно.

«Это лишний раз свидетельствует о том, что не Россия, а именно США своими действия привели к слому ДРСМД», — заключил Песков.

В свою очередь, глава российского МИД Сергей Лавров констатировал, что американские испытания доказывают, что подготовка к ним началась задолго до формального выхода США из соглашения, которое произошло 2 августа.

«Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон по Договору РСМД», — завил министр.

Как уточнил Лавров, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе визита в Россию в октябре 2018 года дал понять, что решение о выходе из ДРСМД в Вашингтоне уже принято.

«Он нам сказал... что заявление Трампа о необходимости выйти из этого договора — это не приглашение к диалогу, это принятое окончательное решение. Видимо, уже тогда, может, ещё и раньше, они начали готовить те испытания, которые произошли», — пояснил Лавров.

Добавим, что в США признали, что разработка запрещённой ДРСМД ракеты стартовала ещё в феврале. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона подполковник Роберт Карвер.

«После приостановки США своих обязательств по Договору о РСМД в феврале 2019 года Минобороны приступило к концептуальному проектированию систем крылатых ракет и баллистических ракет наземного базирования», — цитирует Карвера РИА Новости.

По словам представителя Пентагона, Вашингтон ранее заявлял, что после выхода из соглашения займётся исследованиями и разработкой обычных крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет. Вместе с тем он заявил, что разработка находится на ранней стадии и к развёртыванию она будет готова лишь через несколько лет.

Комментируя последние события, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что созыв внеочередного заседания Совбеза ООН соответствует ситуации.

«Сама по себе данная тема вполне подпадает под формат Совбеза, потому что действия США оказывают существенное влияние на систему глобальной безопасности», — полагает эксперт.

Собеседник RT призвал также обратить внимание на то обстоятельство, что США в одностороннем порядке вышли из договора.

«В этом смысле США, которые очень любят заявлять о том, что они являются основным гарантом глобальной системы международной безопасности и придерживаются норм международного права и часто поучают другие страны, в данном случае являются основным нарушителем этой системы», — подчеркнул Шаповалов.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT отметил, что США спровоцировали Россию на то, чтобы она приостановила своё членство несоразмерными требованиями, после чего Вашингтон провёл испытания подпадающей под ограничения ДРСМД ракеты, которая явно была готова раньше.

«Было очевидно, что США сами разрушили ДРСМД , вероятно, как один из договоров, который мешал им достичь военного преимущества по отношению к другим странам, прежде всего, к Россию и Китаю», — сказал эксперт.

Вместе с тем он констатировал, что инструментарий Совета Безопасности ООН очень ограничен и повлиять на позицию США будет непросто.

«Вероятно Совбез ООН призовёт США отказаться от испытаний этой ракеты, призовёт к другим действиям, направленным на умиротворение ситуации. Но в целом США давно идут вразрез с действиями ООН, резолюциями ООН, в том числе и Совбеза. Функционал этой международной организации уже ограничен, и он не может сдержать США», — заключил Безпалько.