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«Основной девиз — «Любая эпидемия без локдаунов»: Попова рассказала о создаваемом в России «санитарном щите»

21 мая 2021, 02:20  •  9 • В России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что основная задача создаваемого в России «санитарного щита» — формирование условий, при которых любая эпидемия в стране пройдёт без локдаунов. По её словам, речь идёт о системе, которая предусматривает более усиленный и мобильный санитарный карантинный контроль на границе. О необходимости создания в России «санитарного щита» в ходе послания Федеральному собранию заявил Владимир Путин.
 
РИА Новости © Рамиль Ситдиков
 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что создающийся в России «санитарный щит» призван обеспечить прохождение любой пандемии без локдауна. По её словам, основная задача — не допустить тех масштабов ущерба, который был нанесён стране в 2020 году в результате распространения COVID-19.

«Чтобы даже при возникновении рисков в целом, не пандемических, не было рисков для людей, не было рисков для экономики. И основной девиз — это «Любая эпидемия без локдаунов и без нарушения обычного режима жизни», — сказала Попова в эфире канала «Россия 1».

Как отметила руководитель Роспотребнадзора, «санитарный щит» предусматривает более усиленный и более мобильный карантинный контроль на границе.

«Очень быстрые тесты должны быть, новый тест от любой новой инфекции за четыре дня — это задача, которую мы должны решить очень быстро», — пояснила Попова.

Напомним, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости формирования в России «щита» в сфере санитарной и биологической безопасности.

Также на russian.rt.com Путин призвал создать мощный щит в сфере санитарной безопасности

«У нас должен быть мощный и надёжный «щит» в сфере санитарной и биологической безопасности... Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков», — подчеркнул глава государства.

По его словам, для этого должно максимально использоваться российское оборудование и компоненты. Он также подчеркнул, что в случае появления новой инфекции, сопоставимой по степени опасности с коронавирусом, Россия должна быть готова разработать собственные тест-системы в течение четырёх дней.

В мае глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что работа по созданию «санитарного щита» началась. По словам главы кабмина, для реализации этой задачи у страны есть всё необходимое, в частности высококлассные учёные и сильная научная база.

Премьер добавил, что работа в соответствующем направлении ведётся, в частности, в петербургском Институте имени Пастера, саратовском научно-исследовательском институте «Микроб» и новосибирском центре «Вектор».

Тесты и ситуация с заболеваемостью в России

 

Говоря о существующих российских тестах на COVID-19, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что эти системы способны распознать любой штамм вируса.

«Наши тесты обнаруживают все варианты сегодня существующих вирусов нового коронавирусного заболевания», — сказала Попова.

Согласно последним данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 134,6 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 498 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

За прошедшие сутки в стране выявлено 9232 новых случая коронавируса. Выздоровели 9983 человека, 396 — скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний. С начала пандемии диагноз COVID-19 в стране был подтверждён у 4 974 908 человек. Выздоровели 4 591 770 заболевших, умер 117 361.

По словам главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России остаётся стабильной. В этой связи она отметила решение руководства страны ввести нерабочие дни между майскими праздниками.

«Решение, которое было принято, о том, чтобы праздники были без перерывов для рабочих четырёх дней, позволило нам не допустить роста, не изменить вот эту стабильность ситуации», — сказала она.

Вместе с тем, по словам Поповой, в России зафиксированы случаи выявления новых штаммов коронавируса. Как пояснила глава Роспотребнадзора, в стране обнаружено более 550 случаев британского штамма COVID-19, несколько десятков — южноафриканского, более десяти — индийского.

Вместе с этим она отметила, что в Индии преимущественно выделяют три варианта «местного» штамма коронавируса, наиболее опасный из которых в России не выявлен.

«В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, — вот такой в Россию не попал, его нет», — отметила Попова.

Кроме того, по словам Поповой, в России фиксируется тренд на снижение числа ковидных пневмоний, а также случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Глава Роспотребнадзора привела данные, согласно которым в середине апреля уровни заболеваемости были достаточно ровными, но не низкими. После праздников эти уровни снизились в два раза, отметила Попова.

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