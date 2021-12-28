«Основной день для консультаций»: в МИД допустили проведение переговоров по безопасности с США 10 января в Женеве

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности предварительно намечены на 10 января. Он также подтвердил сообщения СМИ, что 12 и 13 января рассматриваются в качестве дат, на которые запланированы заседание Совета Россия — НАТО и встреча представителей РФ и ОБСЕ. При этом, по его словам, окончательная договорённость ещё не достигнута. Между тем Сергей Лавров подчеркнул, что Москва в ходе контактов с Вашингтоном не станет делать односторонние уступки, не учитывающие баланс интересов.

Переговоры между Россией и США по вопросам безопасности могут пройти 10 января в Женеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«В Женеве пройдёт встреча. 10 января — основной день для двусторонних российско-американских консультаций, которые, как мы надеемся, трансформируются в переговоры по нашим проектам соглашений», — сказал Рябков, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат также признал, что за один раунд переговоров не удастся достичь соглашения.

«За один день договориться невозможно, но и затягивать процесс мы тоже не можем — вопрос очень срочный и очень серьёзный», — пояснил Рябков.

Ранее в западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома появилась информация о том, что 10 января представители России и США проведут переговоры, темой которых станет контроль над вооружениями, а также ситуация вокруг Украины. При этом на 12 января запланировано заседание Совета Россия — НАТО (с соответствующим предложением ранее также выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.) 13 января должна состояться встреча делегации РФ с представителями ОБСЕ.

В разговоре с РИА Новости Сергей Рябков подтвердил, что именно все эти даты рассматриваются под переговоры, но окончательной договорённости пока нет.

В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия нацелена на отстаивание своих интересов в ходе предстоящих переговоров.

«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы эту твёрдую линию, нацеленную на отстаивание наших интересов и на отказ от уступок, которые будут односторонними и не учитывающими баланс интересов, чтобы эту линию проводить максимально эффективно. Именно из этого мы исходим сейчас, когда готовимся к переговорам, прежде всего, с Соединёнными Штатами», — сказал он на заседании «Единой России».

Накануне в интервью «Соловьёв Live» он заявил, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по гарантиям безопасности «сразу по завершении новогодних каникул». По его словам, главное в предстоящих дискуссиях, чтобы Запад не «замотал» российские предложения.

«Мы никаких ультиматумов не выдвигаем, но бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнёт двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, не нужны», — подчеркнул Лавров.

По словам министра обороны РФ Александра Фомина, НАТО ведёт подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. Об этом он заявил на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств. Он также обратил внимание, что в последнее время Североатлантический альянс перешёл к практике прямых провокаций, которые могут перерасти в вооружённое противостояние.

При этом, по его словам, в военной стратегии Североатлантического альянса 2019 года Россия «определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности», несмотря на то, что до сих пор действует Римская декларация, в которой говорится, что РФ и НАТО не рассматривают друг друга как противников.

«Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию гибридных методов для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений. В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс», — добавил замглавы Минобороны.

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17 декабря МИД России обнародовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. Первый документ содержит предложение о взаимодействии Москвы и Вашингтона по принципу «неделимой и равной безопасности», также в нём исключается использование территории третьих стран для подготовки или осуществления вооружённого нападения против другой стороны договора. Во втором документе говорится о том, что Россия и НАТО должны подтвердить, что не считают друг друга противниками, а члены альянса должны отказаться от любой военной деятельности на территории Украины, а также ряда других стран.

Между тем глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству РБК-Украина заявил, что не верит в то, что США и НАТО согласятся с предложениями Москвы. По его мнению, заключение «большой сделки» между Западом и Россией является фантастикой.

«Точечные договорённости возможны, однако никаких «больших соглашений» с Россией быть не может», — сказал дипломат.

По мнению первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, украинский министр, комментируя предстоящий диалог между Россией и странами Запада, лезет в чужие дела.

«Пусть Кулеба занимается политическими вопросами, касающимися Украины, не лезет в наши взаимоотношения с НАТО и США. Больше сказать нечего», — сказал сенатор в беседе с RT.