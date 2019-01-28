Основная задача ВМФ России - защита своих границ, а не наступательная стратегия – эксперты НАТО

Оборонный колледж НАТО проанализировал действия и задачи российского флота. Военные эксперты сошлись во мнении, что Кремль придерживается стратегии защиты своей территории, а не наступления и агрессии.

Оборонный колледж НАТО провел пристальный анализ военно-морской политики Российского государства и состояния его флота. Соответствующий доклад опубликован в начале текущего года.



В нем говорится, что Москва делает ставку на ракетные силы, а не на строительство крупных судов, что позволяет России сохранить за собой звание второй по мощи морской державы.

Американские эксперты делают усиленный акцент на том, что западные СМИ и некоторые политики пытаются выставить стратегию Кремля как наступательную и агрессивную, а на самом деле основная задача ВМФ — защита границ.