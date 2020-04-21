«Основная нагрузка лежит на нас»: соцработник рассказал RT о своих буднях во время пандемии коронавируса

Сотрудники московской службы соцзащиты сейчас работают без выходных. Именно эти люди доставляют продукты, лекарства и просто помогают всем обратившимся на горячую линию. О своих буднях во время пандемии COVID-19 рассказал RT единственный соцработник-мужчина в московском Территориальном центре социального обслуживания «Можайский», тренер по безоборотному метанию ножей Михаил Беляев.

— Все ждут «женщину из собеса», а приходишь ты, накачанный спортсмен. Старушки, наверное, души не чают?

— Есть такое. Мужчины среди соцработников — вообще редкость, а в нашем центре я единственный. Кажется, все 18 лет, что тут работаю.

— Ого, а тебя-то как сюда занесло?

— Банально. Искал работу поближе к дому. Сам живу на Рублёвском шоссе. Собственно, мои подопечные ПСУ (получатели социальных услуг. — RT) живут на соседних улицах. В этом же районе я и спортом занимаюсь — метаю ножи. Мой собственный клуб рядом (Михаил — тренер, возглавляет клуб безоборотного метания ножей СКАНФ. — RT). Потом втянулся в эту соцработу, даже получил специальное образование — закончил Российский государственный социальный университет.

— Какое число подопечных у тебя в обычное время?

— Мы нагрузку рассчитываем, так сказать, не по головам, а по числу заданий в день. Принести продукты, лекарства, выполнить какие-то поручения. Например, отнести справку в МФЦ. До эпидемии таких заданий было около десяти адресов в день. Пять дней в неделю ходим, два выходных. А с начала апреля у меня примерно по 20 заданий-адресов. И вообще без выходных. Девчонки, конечно, такую нагрузку не вытянут — у них меньше.

— Это всё пешком?

— Нет, я на машине. Но многие пешком.

— Говорили, что доставкой продуктов и лекарств пенсионерам 65 плюс, людям с хроническими заболеваниями, которым необходимо сидеть дома, займутся волонтёры...

— Многие позвонившие на горячую линию как раз и думают, что обращаются к волонтёрам. На самом деле это колл-центр нашей службы соцзащиты. Его усилили сотрудницами проекта «Московское долголетие», которые ещё недавно занимались организацией занятий для пенсионеров. Там сортируются задания по адресам. И задания передаются штатным соцработникам. Так что после звонка на горячую линию придёт не волонтер, а я, городской соцработник. Волонтёры тоже есть, но я с ними не пересекаюсь. Хотя, как-то видел барышню на MINI Cooper. Её попросили отвезти продукты за город. У нас ведь часть подопечных уехали на дачи. Если это не очень далеко, то волонтёры и туда доставляют. Но надо понимать, что основная нагрузка лежит на нас.

— При доставке дистанцию держишь?

— А как же. Принёс, повесил на ручку двери, позвонил в дверь и отошёл на пару метров. Всё бесконтактно.

— Ты доставляешь продукты и лекарства и тем, кто сидит дома на карантине с подтвержденным коронавирусом?

— Конечно. Но с ними процедура интересная. Все взаимные обмены — продукты, деньги, документы — только через сотрудников службы «Красный крест», которые специально приезжают по нашей заявке. Они в комбинезонах с полной защитой. Мы при этом даже в подъезд не входим. Если они мне от карантинного передают деньги за продукты, то только в специальных изолирующих пакетах. И я этот пакет вскрою лишь через неделю, когда вирус гарантированно погибнет. А до этого он в сейфе у руководителя лежит.

— Получается, что ты и твои коллеги в группе риска...

— Тестируют на вирус. Уже два раза проходили. В нашем отделе пока, тьфу-тьфу, результаты отрицательные.

— Обращаются к вам действительно одинокие «65 плюс», хроники или есть вполне здоровые, но просто халявщики? Как я понимаю, никто же не проверяет...

— В принципе, да, подтверждение наличия хронических заболеваний у молодых никто не требует. Всем приносим. Явных злоупотреблений не заметил. Были люди лет по 40 с плюсом, но, судя по лекарствам, которые они заказывали, им и правда лучше не рисковать. Хотя иногда приносишь старику, а там дома ещё куча молодых и на вид вполне здоровых. Но я по этому поводу не расстраиваюсь.

— Какие-то ограничения по числу доставок, объему есть? А то можно перепутать собес с интернет-магазином...

— Мы вообще-то не собес, а Центр социального обслуживания. Продукты — один раз в неделю до семи килограмм. Если в квартире живут двое, то 10 кг. С лекарствами более гибко — при необходимости принесём и вне графика.

— Были ли сейчас какие-то экзотические просьбы-задания, ненормальные для «мирного времени»?

— У старушки муж умер. Деньги на похороны на сберкнижке. Никому, кроме неё, их не выдадут. А ближайший открытый «Сбербанк» в другом районе. И ждать, когда откроется соседнее отделение, понятно, невозможно. Отвез-привез её на своей машине.

— У человека дома закончилась еда, звонит на горячую линию. При вашей авральной загрузке, когда ему смогут принести продукты?

— Если не поздно позвонил, или говорит, что ему совсем срочно, то в тот же день. Несмотря на нагрузку, мы справляемся. Так что скажите, чтобы не волновались, спокойно сидели дома.