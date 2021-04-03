Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Десятки раненых, двадцать убитых. Украина в тупике
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
Почему Россия молчала перед Байденом: Дипломату из ООН хватило всего одного аргу...
Генштаб ВСУ объявил о переходе к наступлению на Донбассе
Главная / В России

«Основная боевая единица поддержки пехоты»: как модернизированные БМП-3 укрепят Вооружённые силы России

03 апреля 2021, 01:00  •  67 • В России
Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом RT сообщили в комплексе вооружений госкорпорации «Ростех». Кроме того, бронемашину оснастят новыми системами связи и комплексом дополнительной защиты. Эксперты отмечают, что БМП-3 имеет высокий модернизационный потенциал, а благодаря своему уровню вооружения и защиты она остаётся основной боевой единицей поддержки пехоты.
 
БМП-3 на командно-штабных учениях «Кавказ-2020» РИА Новости © Алексей Куденко
 

Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т и новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом RT сообщили в комплексе вооружений госкорпорации «Ростех».

«Планируем оснащать БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т. Она будет мощнее предшественника — в ней 660 л.с. Это позволит быстрее заводить двигатель, быстрее менять режимы его работы, быть машине более манёвренной», — рассказали в корпорации.

В свою очередь, в пресс-службе НПО «Высокоточные комплексы» анонсировали планы по установке на боевую машину новых систем связи.

«Средства связи совершенствуются постоянно, это происходит согласно требованиям военных», — отметили в холдинге.

В НПО добавили, что серийные БМП-3 для Вооружённых сил РФ оснащаются комплексом дополнительной защиты, и констатировали: машины обладают высоким модернизационным потенциалом и ещё долго будут оставаться на вооружении. В «Высокоточных комплексах» также сообщили, что параллельно ведутся работы по модернизации морской версии бронемашины — БМП-3Ф.

История успеха

Гусеничная боевая машина пехоты БМП-3 предназначена для доставки личного состава к переднему краю боевых действий, повышения его мобильности и защищённости на поле боя. Её разработка в рамках проекта «Объект 688» началась в 1977 году в курганском «Специальном конструкторском бюро машиностроения». Она создавалась как принципиально новая машина, которая не была результатом модернизации стоявших на вооружении БМП-1 и БМП-2.

Её испытания проходили с 1983 по 1986 год, а в 1987-м БМП-3 была принята на вооружение. Тогда же первые образцы, изготовленные на «Курганмашзаводе», поступили в мотострелковые войска. Впервые БМП-3 была продемонстрирована публике 9 мая 1990 года на параде в честь 45-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

  • БМП-3 на параде в честь 45-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
  • РИА Новости
  • © Юрий Сомов

Несмотря на экономический кризис, ударивший и по российскому оборонному сектору после развала СССР в 1990-х годах, «Курганмашзавод» продолжил выпускать эти машины благодаря высокому спросу на них со стороны зарубежных заказчиков. Так, БМП-3 экспортировались в ОАЭ, Кувейт, Республику Кипр и другие страны. А в 1997 году Китай приобрёл права на изготовление её боевой части для использования при конструировании собственных бронемашин ZBD-04.

В 2015 году на оружейных выставках публике был представлен целый спектр модификаций БМП-3 с различным вооружением и оборудованием — «Витязь», «Деривация» и «Драгун».

В 2017-м Минобороны заключило контракт на поставку БМП-3 с безэкипажным боевым модулем «Эпоха». В конце 2019 года этот модуль был представлен Владимиру Путину на выставке в Национальном центре управления обороной РФ. По сообщениям военного ведомства, первые партии машин с «Эпохой» начали поступать в армию в 2020 году.

Боевые возможности

От бронетранспортёров боевые машины пехоты отличаются большим количеством защитных систем и увеличенным огневым потенциалом. Причём БМП-3 при массе более чем 18 т может плавать — она оснащена специальными водомётными двигателями. Они, как и гусеничная ходовая часть, имеют механизм заднего хода, что позволяет машине быстро уходить из-под вражеского огня и на плаву, не тратя время на разворот. При этом она может преодолевать водные преграды с ходу, то есть без какой-либо специальной технической подготовки.

Движение по суше обеспечивает индивидуальная торсионная подвеска с гидравлическими амортизаторами. В «Ростехе» RT рассказали, что двигатель УТД-32Т, который планируется устанавливать на БМП-3, является более мощной, надёжной и энергоэффективной модернизацией силовой установки УТД-29.

«Он оснащён турбонаддувом, что позволяет значительно увеличить динамические свойства машины», — отметили в госкорпорации.

Экипаж БМП-3 составляет три человека, при этом она может десантировать до семи человек. По оценкам аналитиков, в своём классе БМП-3 имеет один из самых мощных комплексов вооружения в мире. Её главное орудие — нарезная пушка 2А70 калибра 100 мм скорострельностью десять выстрелов в минуту и боекомплектом из 40 снарядов. Также она может использоваться как пусковая установка для управляемых ракет.

С ней спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72 с боекомплектом 300 осколочно-фугасных и 200 бронебойных снарядов, а также пулемёт ПКТ калибра 7,62x54. Ещё два курсовых пулемёта ПКТ находятся в корпусе бронемашины.

У БМП-3 есть целый ряд модификаций. Так, упомянутая в сообщении «Ростеха» машина с литерой «Ф» является «морской» — у неё повышена плавучесть и есть дополнительные водоотражающие щитки. Также существует «командирская» БМП-3К, спроектированная для управления звеном БМП и оснащённая увеличенным комплектом устройств связи. «Витязь» оборудован одноимённой системой управления огнём, которая усилила поражающие возможности орудий БМП-3.

В «Драгуне» моторное отделение перенесено в переднюю часть машины, изменена компоновка отсека для десантников. У него нет курсовых пулемётов, однако благодаря новой конструкции ускорена высадка десантников. Специализированные издания отмечают, что такие технические решения были выработаны на основе опыта эксплуатации БМП-3 в ОАЭ.

  • БМП-3М «Драгун» с модулем БМ 100+30
  • © Виталий Кузьмин

«Деривация» оборудована необитаемым артиллерийским боевым модулем АУ-220М «Байкал» с автоматической пушкой калибра 57 мм. При этом экипаж машины сократился до двух человек, а численность десанта была увеличена до десяти бойцов.

Серьёзное подспорье

В беседе с RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин напомнил, что БМП-3 была разработана в СССР из-за необходимости усилить наступательные возможности боевых машин пехоты.

«БМП-2, которая имела 30-мм пушку, неспособна была бороться с танками, поэтому и была создана БМП-3 с 100-мм орудием, которое способно было стрелять противотанковыми управляемыми снарядами. Это нововведение, наряду с новым двигателем и бронёй, дало машине большую защиту экипажа, а также мощь и манёвренность. Она разрабатывалась для борьбы с серьёзным противником», — пояснил Литовкин.

«На интернет-платформах лежит социальная ответственность»: российский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей

«Это хорошая машина с хорошими перспективами. На неё можно поставить более мощный двигатель, систему управления огнём, а также систему наблюдения за полем боя, ночные прицелы, систему борьбы с кумулятивными снарядами противника, активную и пассивную динамическую защиту и другие системы для защиты экипажа», — рассказал Литовкин.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT отметил, что новое оборудование повысит эффективность БМП-3 на поле боя.

«Данная модернизация проводится с учётом реального современного общевойскового боя, который может идти в любое время суток, для чего нужны тепловизионные прицелы. Кроме того, современный бой требует более эффективной и манёвренной боевой единицы, для чего необходим новый мощный двигатель. Отличительная особенность — новая система связи, которая требуется для того, чтобы БМП-3, как и другие боевые единицы, стала составной частью автоматизированной системы управления войсками», — пояснил эксперт.

Вооружение и возможности БМП-3 делают её незаменимой для Сухопутных войск российской армии, отметил аналитик.

«Это серьёзное подспорье российских военнослужащих Сухопутных войск в любых условиях, основная боевая единица поддержки пехоты», — заключил Леонков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
02 апреля 2021, 07:35
«Без него не появились бы Су-35 и Су-57»: какую роль в становлении истребительной авиации РФ сыграл самолёт Су-37
02 апреля 2021, 16:45
«Отказывается от работы и лечения»: что говорят в колонии о Навальном и условиях его содержания
01 апреля 2021, 20:35
Пранкер доехал до уголовного дела: скандальный блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП в центре Москвы
01 апреля 2021, 18:45
«При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление»: ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
02 апреля 2021, 20:25
Несносный «Яндекс»: как корейский производитель смартфонов буквально исполнил российский закон
02 апреля 2021, 16:45
«Настраивает против меня»: в Дагестане мать с розовыми волосами и татуировками борется за право жить со своими детьми
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2021, 23:15
"Никто этого не скрывает ": В Киев признал подготовку НАТО к войне с Россие...
02 апреля 2021, 23:15
Разборки в прямом эфире: Украинцу пообещали дать по шее и гнать до самого Львова
02 апреля 2021, 23:15
Зеленского подбивают на большую войну: "Столько случайных совпадений быть не мож...
03 апреля 2021, 00:05
«Переживали больше за пациента, чем за себя»: хирурги из Благовещенска рассказали об ...
03 апреля 2021, 01:05
«Сбивать их будут даже из ДШК»: полковник объяснил, почему Байрактары не помогут ВСУ ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2021, 13:40
Запад начнет мстить: эксперт указал на последствия войны России и Украины
29 марта 2021, 23:55
США сняли из космоса российскую подлодку: Увиденное заставило их занервничать
01 апреля 2021, 06:55
"Дать пинка, разве это агрессия?": После новой жалобы Борреля русские ответили без обиняков
31 марта 2021, 06:10
Скрывать нечего: Путин прямо ответил Макрону и Меркель на вопрос о Навальном
01 апреля 2021, 01:25
"Украине же охамела": Сатановский предложил недипломатичный метод перевоспитания Зеленского
28 марта 2021, 02:05
Взгляд на коллапс в Суэцком канале из космоса: Снимок с МКС "прислал" русский космонавт
28 марта 2021, 08:30
США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.