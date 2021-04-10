Основательница BLM потратила больше 1 млн долларов, чтобы жить подальше от "угнетённых"

Основательница Black Lives Matter Патрисс Каллорс обзавелась новым домом. По информации СМИ, на своё имение она потратила 1,4 млн долларов. При этом её дом находится в районе, где чернокожее население составляет всего 1,6 процента.

В Сети обсуждают неоднозначную покупку одной из основательниц движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Так, Патрисс Каллорс, отстаивающая права "угнетённых", купила себе имение стоимостью порядка 1,4 млн долларов.

Примечательно, что её особняк находится в районе с преимущественно "белым" населением. Пользователь Джейсон Уитлок отметил, что активистка купила дом, где чернокожее население составляет всего 1,6 процента.

Теперь Каллорс принадлежит участок с домом площадью 2,4 тысячи квадратных футов (около 223 кв.м).

Внутри располагаются три спальни и две ванные комнаты.

На территории есть гостевой дом со спальней, ванной комнатой, гостиной и небольшой кухней. Интерьер комнат выполнен в белом цвете