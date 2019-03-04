Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дозиметры зашкаливают": Ветеран АТО рассказал о танках из чернобыльск...
Кто и для чего принёс в жертву Скрипалей
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
Украина выплатила $444,4 млн в виде процентов по реструктурированным евробондам
Главная / Политика

Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube

04 марта 2019, 18:24  •  46 • Политика
Американские СМИ связали президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским бизнес-тренером Нурланом Байдильдой, на счетах "фонда" которого якобы хранятся миллионы выведенных Каракасом долларов.
Власти Венесуэлы якобы перевели миллионы долларов на счета фонда Nurlan Baidilda, который основал гражданин России Нурлан Байдильда. Об этом пишет издание Bloomberg.
Информацию раскрыл Карлос Альфредо Веккьо, которого США назначили временно поверенным в делах Венесуэлы. Он отвечает за взаимодействие Вашингтона с так называемым "временным президентом" страны Хуаном Гуайдо.
Нурлан Байдильда оказался бизнес-тренером, родившимся в Казахстане. Он возглавляет компанию Tender First, которая обучает клиентов тому, как правильно "выигрывать тендеры", а также ведет канал на Youtube о бизнесе. Коучингом же он занялся после обучения в печально известном проекте "Бизнес-молодость".
Сам Байдильда отрицает все обвинения и утверждает, что шум подняли недоброжелатели, а он не занимается большой политикой.
"Я думаю, что весь этот шум по отношению ко мне и моей компании Tender First подняли недоброжелатели, которые препятствуют моему вхождению в команду президента", - подчеркнул он.
Отметим, что Нурлан Байдильда и прочие выпускники "Бизнес-молодости" неоднократно становились героями расследований блогеров, которые были посвящены критике деятельности бизнес-тренеров, обвиняемых во введении в заблуждение клиентов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
03 марта 2019, 22:54
Написавшему Путину письмо британцу хотят передать российский доклад "Солсбери: вопросы без ответов"
04 марта 2019, 02:09
В МГУ подтвердили планы про проведению "Скрипальских чтений"
04 марта 2019, 08:39
"Правящему режиму нечего скрывать": Медведев заподозрил Киев в "худшем" на выборах
Загрузка...
03 марта 2019, 22:54
Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным
03 марта 2019, 22:54
США собирают коалицию для свержения "коррумпированного режима" Мадуро - Болтон
04 марта 2019, 18:24
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
03 марта 2019, 09:54
"К сожалению это ужасно": Певица Валерия удалила свой пост с агитацией за Зеленского
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.