Основатель "Белых касок" сам признался в мошенничестве за 3 дня до смерти

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил в беседе с РИА Новости, что основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти США, Великобритании и Германии. И это минимальный список, поскольку жертвой обмана могли стать представители и других стран мира, уверен спикер.

Ле Мезюрье Венедиктов называет "мошенником, которого интересовала только роскошная жизнь". Получая гранты от властей стран мира, основатель "Белых касок" создавал "сенсации" по заказу, чтобы отработать полученные деньги.

"В итоге - скандал, громкое разбирательство, а этот господин, по официальной версии, покончил с собой", - подчеркнул Венедиктов.

К слову, за три дня до смерти Джеймс Ле Мезюрье сам признался в мошенничестве, о чём писала газета Hurriyet. А признаться пришлось, по всей видимости, под грузом доказательств. Ведь голландский аудитор обнаружил у Ле Мезюрье поддельные квитанции на 50 тысяч долларов. Оформили квитанции через Mayday Rescue, во главе которой и стоял Ле Мезюрье. Именно через эту организацию и проводились все финансовые операции "Белых касок".

Напомним, тело Ле Мезюрье нашли у его дома в Стамбуле. Полиция заявила, что ничего криминального в гибели нет.