Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
Савченко унизила солдат "самой сильной армии" Европы
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет пр...
Главная / Политика

Основатель Pink Floyd - Байдену о палестино-израильском конфликте: "Джо, проваливай отсюда"

14 мая 2021, 12:45  •  18 • Политика
Легендарный солист британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался об обострении палестино-израильских отношений. Он заявил, что израильтяне по сути расстреливают палестинцев, сидящих как рыбы в бочке, из крайне эффективного оружия. При этом рок-музыкант обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, как бы он почувствовал себя на их месте.
"Джо? Не знаю, где ты сам живёшь. Вот представь, что к тебе приходят гости из чужой страны и с силой стучат в дверь: "Всё, Джо, на выход". Несложно догадаться, как Джо отреагировал бы - улыбнулся бы и сказал: "Нет-нет, это, должно быть, какая-то ошибка!" А в ответ: "Никакой ошибки, проваливай отсюда. Теперь мы будем жить в твоём доме", - заявил Роджер Уотерс в интервью телеканалу RT.
Рок-музыкант пояснил, что не считает военные действия палестинцев и израильтян конфликтом равных по силе сторон. Он назвал жителей Газы "узниками тюрьмы под открытым небом", которые иногда запускают самодельные ракеты через стены своей тюрьмы.
Отметим, что с момента обострения палестино-израильского конфликта в понедельник, по данным телеканала Al Jazeera, погибло не менее 119 палестинцев. Ещё 600 жителей сектора Газа получили ранения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
14 мая 2021, 07:15
Украинский эксперт заявил о глубоком кризисе: "Дорога в Россию закрыта… мы одиноки"
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
14 мая 2021, 00:50
Запрещённая речь Мишустина: "Прогрессивку" попытались замолчать
14 мая 2021, 00:50
А банкоматов просто нет: Пенсию будут перечислять только на карточки на Украине
14 мая 2021, 03:35
Эксперт оценил заявление Швеции о способности создать России проблемы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
12 мая 2021, 16:45
Суровая правда вызвала истерику главы Минобороны Норвегии: "У России нет причин так реагировать"
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
09 мая 2021, 18:10
Генерал раскрыл мнение Путина и Шойгу о параде Победы: Что омрачило мероприятие?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.