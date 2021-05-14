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Основатель Pink Floyd - Байдену о палестино-израильском конфликте: "Джо, проваливай отсюда"
14 мая 2021, 12:45 • 18 • Политика
Легендарный солист британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался об обострении палестино-израильских отношений. Он заявил, что израильтяне по сути расстреливают палестинцев, сидящих как рыбы в бочке, из крайне эффективного оружия. При этом рок-музыкант обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом, как бы он почувствовал себя на их месте.
"Джо? Не знаю, где ты сам живёшь. Вот представь, что к тебе приходят гости из чужой страны и с силой стучат в дверь: "Всё, Джо, на выход". Несложно догадаться, как Джо отреагировал бы - улыбнулся бы и сказал: "Нет-нет, это, должно быть, какая-то ошибка!" А в ответ: "Никакой ошибки, проваливай отсюда. Теперь мы будем жить в твоём доме", - заявил Роджер Уотерс в интервью телеканалу RT.
Рок-музыкант пояснил, что не считает военные действия палестинцев и израильтян конфликтом равных по силе сторон. Он назвал жителей Газы "узниками тюрьмы под открытым небом", которые иногда запускают самодельные ракеты через стены своей тюрьмы.
Отметим, что с момента обострения палестино-израильского конфликта в понедельник, по данным телеканала Al Jazeera, погибло не менее 119 палестинцев. Ещё 600 жителей сектора Газа получили ранения.
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