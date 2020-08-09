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Основатель партии «Новые люди» Нечаев избран ее председателем

09 августа 2020, 01:00  •  51 • Политика
Основатель компании Faberlic и инициатор создания партии «Новые люди» Алексей Нечаев избран новым председателем партии. Соответствующее решение было принято 8 августа на съезде в Москве.
«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди», — отметил Нечаев.
Он полагает, что партии необходимо быть в максимальном контакте с избирателями. По его словам, задача «Новых людей» — получить 13 сентября голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах.
Всего в работе съезда партии «Новые люди» принимают участие более 300 делегатов и гостей из 55 регионов страны.
В апреле Минюст принял решение о госрегистрации партии «Новые люди», а затем партия выдвинула около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны.
В конце июля Нечаев рассказал о том, что самозанятые граждане — это позитивное явление для российской экономики, и назвал несколько способов того, как им можно помочь выйти из тени, пишет «Газета.ру».

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